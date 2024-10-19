Eğitim Sen'den Cinsiyetçi Politikalara Protesto

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın yönetiminde olduğu Enstitü Sosyal ile kadın öğretmenlere 'Etkili Öğretmenlik İçin Dış Görünüm ve Giyim Kodları' dersi için protokol imzalanmasını protesto etti. Şube Kadın Sekreteri Evrim Sabur, ""Bedenimiz bizimdir. Ne giyeceğimize biz karar veririz. Cinsiyetçi eğitim politikalarınızı kabul etmiyoruz" dedi.

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın yönetiminde olduğu Enstitü Sosyal ile protokol imzalayan MEB'in kadın öğretmenlere 'Etkili Öğretmenlik İçin Dış Görünüm ve Giyim Kodları' dersi projesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı'nda yapılan açıklamada konuşan Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Kadın Sekreteri Evrim Sabur, "Bedenimiz bizimdir. Ne giyeceğimize biz karar veririz. Cinsiyetçi eğitim politikalarınızı kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Gerici ve cinsiyetçi politikalar sürüyor"

Evrim Sabur, şunları söyledi:

"İktidarın kadınları ve toplumu cinsiyetçi, gerici politikalarına göre yeniden dizayn etme uygulamaları hız kesmeden sürüyor. Enstitü Sosyal adında AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın da yönetiminde olduğu, iktidara yakın bir vakıf tarafından 'Etkili Öğretmenlik için Dış Görünüm ve Giyim Kodları' adı altında sadece kadın eğitim emekçilerine ders verilmesi planlanarak, katılmak isteyen kadın eğitim emekçilerinden bir form doldurmaları istenmiştir. Eğitim sistemi siyasi iktidarın kendi ideolojik bakış açısına ve yaşam tarzına uygun nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı, dini vakıf ve cemaatler aracılığıyla örgütlenmeye çalışıldığı bir alana dönüştürülmüştür. Cinsiyetçi ve gerici kodlarla hazırlanan gizli ve resmi müfredat, karma eğitime yönelik artan müdahaleler, eğitim emekçilerine önlük dayatması, eğitim emekçilerine kıyafetleri gerekçe gösterilerek verilen cezalar, şimdi ise kılık kıyafet dersi verilmek istenmesi, eğitim sistemini dönüştürerek toplumu dizayn etme hedefinin devamı niteliğindedir. Bunun ilk adımı ise kendi gerici, cinsiyetçi, siyasal ideolojik hedefi doğrultusunda öğretmenleri itibarsızlaştırmak biat eden kendi öğretmenini yaratma politikasıdır.

"İktidarın kadınlar üzerinde ki tahakkümü her geçen gün biraz daha artıyor"

Kamusal eğitime yeterli bütçe ayırmayan ama özel okullara vergi muafiyetleri, teşvikler, arsa tahsisleri yapan, okullarda temizlik ve hijyen ve güvenlik sorunlarını çözemeyen, çocuklarımıza okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemeği çok gören Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda acil ve yakıcı sorunlara çözüm üretmek yerine kadın eğitim emekçilerinin kıyafetleri ile uğraşmaktadır. Bizler yaşadıklarımızdan biliyoruz ki iktidarın kadınlar üzerinde ki tahakkümü her geçen gün biraz daha artıyor. Kadınların kaç çocuk doğuracağından, nasıl giyineceğine, sokakta özgürce dolaşmasından, çalışmasına, sosyal medya kullanımından, kahkahasına kadar bu ideoloji tarafından şekillendirilmeye çalışılmaktadır. İktidarın uzun süredir güvencesizlik, işsizlik, şiddet ve yoksulluk kıskacında kadınların yaşamını daha fazla denetim altına alma çabası, sosyal, siyasal, toplumsal ve ekonomik pek çok hakkı kullanılamaz hale getirmiştir. Biliyoruz ki siyasi iktidarın toplumu dizayn etme, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini derinleştirmeye dönük tüm bu politikaları, vakıf, cemaat ve tarikatlarla yaptığı protokoller kadınlar için daha fazla şiddet, taciz, mobbing ve katliam anlamına gelmektedir.

"Elinizi kadınların kıyafetlerinden çekin"

Ancak bilinmelidir ki kadın eğitim emekçilerinin bedenlerine, haklarına, yaşamlarına yönelik tüm bu saldırılara karşı, ellerini kadınların bedenine, kıyafetine uzatanların cüretini kadınlar alaşağı edecektir. Kadın eğitim emekçilerinin nasıl giyinmeleri gerektiğine yönelik eğitim vermek kimsenin haddi de işi de değildir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikalarını cinsiyetçi ve gerici kodlarla yeniden şekillendirmek yerine, kadın eğitim emekçilerinin okullarda karşılaştıkları mobbinge, cinsiyet ayrımcılığına, şiddete ve yaşadıkları hak kayıplarına çözüm üretmelidir.

"Makbul kadın kalıplarınıza sığmayacağız"

Eğitim Sen'li kadınlar olarak emeğimize, bedenimize ve haklarımıza dönük her türlü saldırıya sokaklardan, meydanlardan, iş yerlerimizden mücadeleyi ve kadın örgütlülüğünü büyüterek cevap vermeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz: Makbul kadın tanımınıza da kalıplarınıza da sığmayacağız. Bedenlerimize, yaşamlarımıza, haklarımıza dönük saldırılara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz! Cinsiyetçi eğitim politikalarına ve uygulamalarına karşı cinsiyet eşitliği ve özgürlüğünün esas alındığı bir eğitim hakkı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz! Eşit ve özgür olduğumuz, sömürünün baskının ortadan kaldırıldığı bir gelecek için mücadelemizi sürdürme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Eşit ve özgür bir yaşamı örgütlü mücadelemizle inşa edeceğiz. Hakkımız olanı evde, işte, sokakta, kısacası yaşamın her alanında mücadeleyi büyüterek kazanacağız."