Eğitim Sen, İzmir'deki Resen Atamaları Protesto Etti - Son Dakika
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Yerel

Eğitim Sen, İzmir'deki Resen Atamaları Protesto Etti

Eğitim Sen, İzmir'de yapılan resen atamaları nedeniyle öğretmenlerin mağdur olduğunu açıkladı.

04.01.2025 13:48
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(İZMİR)- İzmir'de 4 Aralık 2024'te açıklanan resen atama sonuçları Eğitim Sen üyeleri tarafından protesto edildi. Eğitim Sen İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Bülent Karakaş, resen atamalar nedeniyle öğretmenlerin mağdur olduğunu belirterek, iptal edilmesini istediklerini belirtti.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Eğitim Sen üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde resen atama sonuçlarına ilişkin basın açıklamasında bulundu. "Resen atama sürgündür, iptal edilsin" pankartı açana eğitimciler, "Yusuf Tekin istifa" sloganları atarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısında bulundu.

Öğretmenler adına basın açıklaması metnini okuyan Eğitim Sen İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Bülent Karakaş, resen atamalar nedeniyle öğretmenlerin mağdur olduğunu belirterek "İzmir'de 4 Aralık 2024'te açıklanan resen atama sonuçları ile yüzlerce öğretmen arkadaşımız adeta sürgün edilerek yerlerinden yurtlarından edildi. Sadece resen atanan öğretmen arkadaşlarımız değil aileleri ve öğrencileri de bu atamalarla mağdur edilmiştir.Çünkü; bu atamalar ile hem aile bütünlüğü bozulmuş hem de öğrencilerin eğitim hakkı gasp edilmiştir. Eğitim Sen İzmir şubeleri olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile resen atamaların yapılmaması için iki kere görüştük.Bu görüşmelerde bu norm yönetmeliğiyle yapılacak atamaların büyük mağduriyetler doğuracağını söyledik. Maalesef haklı çıktık.Yüzlerce arkadaşımız mağdur edildi. Birçok arkadaşımız İzmir'de uygulanan 2.aşama ile mağdur edildi. Bu yetmezmiş gibi 3.aşama ile yapılan resen atamalar sonucunda ise arkadaşlarımız; Çeşme'den Kemalpaşa'ya, Güzelbahçe'den Menemen'e, Güzelbahçe'den- Karabağlar'a, Balçova'dan Menemen'e, Seferihisar'dan Aliağa'ya atandı. Bu mağduriyetlere bağlı olarak arkadaşlarımız yıllarca yaşadıkları yaşam alanlarından ve evlerinden kendi istekleri dışında kilometrelerce öteye sürgün edildi" dedi.

"Eğitimden tasarruf olmaz, itibardan tasarruf olur"

"Eğitim Sen olarak resen atamaların derhal iptal edilmesini istiyoruz" diyerek açıklamlarını sürdüren Karakaş, şunları kaydetti:

"Resen atamalar için referans gösterilen norm kadro yönetmeliği çözüm değil çözümsüzlük üretmektedir.Ayrıca bazı okul müdürlerinin seçmeli ders seçimlerinde kendisine yakın olan öğretmenleri norma alma çabasıyla farklı görüş ve sendikalardaki öğretmen arkadaşlarımızı norm fazlası yaparak mağdur etmektedir. Günümüz koşullarına uygun olmayan ve mağduriyete neden olan 'Norm kadro yönetmeliği'nin bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Bu norm kadro yönetmeliği haksızlığa uğrayan eğitim emekçilerini bir kat daha mağdur etmektedir. Ayrıca İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan Bayraklı depremi sonrasında depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan ve güçlendirmeye tabi tutulan onlarca okul binası halen yapılmamıştır. Bu nedenle okullar birleştirilmiş ve derslik yetersizliğinden dolayı yüzlerce öğretmen arkadaşımız norm fazlası olmuştur. Bu yıl bu arkadaşlarımızın bazıları da resen atamaya tabi tutularak mağdur edilmiştir. Bu okullardan biri de Narlıdere ilçe sınırlarında bulunan Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi. Bu okulda şu anda onlarca öğretmen arkadaşımız norm kadro fazlası olmuştur. Çünkü yıllardır Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesinin inşaatı sürüyor ve taşındıkları okulda derslik yetersizliğinden dolayı şube sayısı düşürülmüş ve bunun sonucunda onlarca öğretmen arkadaşımız norm fazlası olmuştur.

Depreme dayanıklı olmadığı için yıkılan okullardan biri de Güzelbahçe 60.yıl Anadolu Lisesi'dir. Güzelbahçe 60.yıl Anadolu Lisesi'nde şu anda norm kadro fazlası öğretmen arkadaşımız bulunmamaktadır.Ancak bu okul yaklaşık 5 yıldır yıkıldığı halde halen inşaatı devam etmektedir. Bazı yöneticilerin resen atamaları 'devleti zarardan kurtardık' diye savunduğunu duymaktayız. Bu yönetici arkadaşlarımızın aile bütünlüğü bozulan öğretmen arkadaşlarımızın ve eğitim hakkından yoksun bırakılan öğrencilerin mağduriyetlerini görmemesi üzüntü vericidir. Ayrıca bu yönetici arkadaşlarımıza buradan tekrar çağrımız olsun: Eğitimden tasarruf olmaz, itibardan tasarruf olur."

"Resen atamaların hepsi derhal iptal edilsin"

"Türkiye genelinde ve özelde ise İzmir İlinde norm kadroların belirlenmesi ve resen atamalar ile ilgili birçok soru cevapsız bırakılmaktadır. Bu soruların bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Norm kadro fazlası duruma düşmemek için Norm kadro belirleme sürecinde ücretsiz izne ayrılan öğretmen var mıdır'Varsa bunu yapan öğretmenler ile ilgili idari işlem başlatılmış mıdır? Norm kadro Yönetmeliğinin 9.maddesine tabi personelin öğretmen eşlerinin eş görev yeri belgesi alınırken usulsüzlükler yapılmış mıdır'Yapanlar hakkında idari işlem başlatılmış mıdır? Resen atamalar yapılırken şeffaflığın sağlanması için neden hangi branşta kaç öğretmen olduğu ve bu öğretmenlerin hizmet puanları açıklanmamıştır? Onlarca mağduriyete neden olan resen atamalar neden halen iptal edilmiyor? Ders yükünü dolduran ve sınıf okutan öğretmenlerin resen atamaya tabi tutulması adaletli midir? Son olarak mağduriyete neden olan bu norm kadro yönetmeliği iptal edilmesi için neyi bekliyorsunuz? Bütün bu soruların cevabını bekliyoruz ancak şu anda elzem olan resen atamaların bir an önce iptal edilmesi ve öğretmen arkadaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesidir. Resen atama sürgündür. Kabul edilemez. Resen atamaların hepsi derhal iptal edilsin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim Sen, İzmir'deki Resen Atamaları Protesto Etti - Son Dakika

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