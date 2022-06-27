Eğitim-Sen Muğla Şubesi'nden Rektör İlanı: "İnsan, Toplum ve Doğa Yararına Çalışacak Bir Rektör Aranmaktadır"

ESMA TURAN

Eğitim-Sen Muğla Şubesi, yeni rektör ataması öncesinde gazetelere, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İçin Bir Rektör Aranıyor" başlıklı ilan verdi. İlanda, "Makamların gelip geçici bir emanet olduğu bilinciyle görevini kötüye kullanmayacak, bunu güç gösterisi ve baskı mekanizmasına dönüştürmeyecek, meşruiyetini siyaseten değil akademik saygınlığıyla üniversite bileşenlerinden alacak" ifadeleri yer aldı.

Eğitim-Sen Muğla Şubesi, "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İçin Bir Rektör Aranıyor" başlıklı ilan verdi. Şube Başkanı Savran, "Bizim için önemli olan rektörlük makamına atanacak kişinin kim olduğu değil; hangi ilkeler doğrultusunda destek aldığı ve atandıktan sonra üniversiteyi nasıl yöneteceğidir" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ATANDIKTAN SONRA ÜNİVERSİTEYİ NASIL YÖNETECEĞİDİR"

Eğitim-Sen Şube Başkanı Birdal Savran da konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. "Rektörlük ataması yapılacağı dönemlerde 2014 yılından beri Üniversitelerimize ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için tüm üniversite bileşenlerini, çalışanlar ve öğrenciler açısından haklar, özgürlükler, sorumluluklar ile kurumun yükümlülüklerini tanımlayan 'ortak yaşam ilkeleri'ni birlikte inşa etmek ve hayata geçirmek için bu çalışmaları Muğla Şubesi olarak yapıyoruz" dedi. Savran şunları söyledi:

"Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 10.06.2022-24.06.2022 tarihleri arasında Üniversitemizin de aralarında bulunduğu 5 üniversite için Rektör ataması ilanına çıktı. İçinde evrensel bilginin ve eleştirel düşüncenin üretildiği, gençlerin gelecekteki meslekleri için gerekli bilgi ve beceriyle donandıkları, ciddi ve önemli bir kurum olan üniversiteye rektör adayı olarak başvuran tüm adayların başvurularını memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için önemli olan rektörlük makamına atanacak kişinin kim olduğu değil; hangi ilkeler doğrultusunda destek aldığı ve atandıktan sonra üniversiteyi nasıl yöneteceğidir. Bu nedenle Mayıs 2014 yılında yapılan Rektörlük seçimlerinden itibaren Üniversitemizin tüm bileşenleri ile birlikte Sendikamızca hazırlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Özgürlük, Akademik Özerklik ve Kamusal Yönetim Taahhütnamesi çerçevesinde çalışmalar yapıyoruz.

"HER TÜRLÜ BASKIDAN UZAK ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ TALEP EDİYORUZ"

Üniversitede ciddi bir kamu hizmeti yürütüldüğünün bilincinde olan; her türlü baskıdan uzak, evrensel ve özgür düşüncenin üretilmesine, demokratik tartışmaya zemin yaratan; kurumsal yararı ve akademik ilkeleri kişisel önceliklere ve çıkarlara, küçük hesaplara kurban etmeyen; eleştiri ve itiraz hakkına saygı duyan, üniversiteyi, üniversitenin tüm bileşenleriyle birlikte yönetilebilecek bir üniversite yönetimi talep ediyoruz. Bu taleplerimizi içtenlikle benimsediğini düşünen tüm adayların çalışmalarında insan, toplum, doğa yararına üniversite için her türlü katkıya hazır olduğumuzu belirtiriz."

İlanda belirtilen şartlar ise şöyle;

"Üniversitelerin amacının bilimsel bilgi üretimi ve bilimin ışığı ile topluma doğruları gösterme sorumluluğu olduğunu bilen,

*Temel amacı eşit, özgür, laik, evrensel, demokratik, bilimsel, parasız ve kamusal nitelikli eğitim olacak,

*Emeğin en yüce değer olduğuna inanacak,

*Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ifade hürriyeti de dahil insan haklarına, temel özgürlüklere, akademik özerkliğe, insan onuruna ve Üniversite bileşenlerinin sahip olduğu tüm haklara saygı duyacak,

*Rektörlük makamına bilimsel yayınlarının ve akademik kimliğinin gücü ile seçilecek

*Akademik yayınları, yabancı dil bilgisi, akademik tanınırlığı ve insani ilişkilerindeki nezaketiyle üniversitenin temsilinde gerekli niteliklere sahip olacak

*Akademik yayınların sayısal olarak artışına değil, niteliksel kalitesinin yükselmesini odaklanacak, gerçek akademik bilim ve yayın üretimini destekleyecek

*Meşruiyetini siyaseten değil akademik saygınlığıyla Üniversite bileşenlerinden alacak

*Üniversitede her düzeyde eşitlik ilkesini uygulayacak

*Yükseköğretimin piyasalaşmasına ve itaat ve korku kültürüne karşı mücadele edecek,

*Üniversitenin her bir çalışanın üniversitenin asli öğesi olduğunu ve üniversiteleri katılımcı demokratik ilkelerle yönetecek

*Karar alma mekanizmalarını demokratikleştirecek,

*Üniversite bileşenlerinin eleştiri, öneri ve taleplerini dikkate alacak,

*Atama, yükseltme ve terfilerde ehliyet ve liyakat ilkelerine sadık kalacak,

*Yeniden atama kriterlerinin hukuka uygun olmayan maddelerini değiştirip düzeltecek,

*Birden fazla koltuğa oturtulmak suretiyle kayrılan imtiyazlı azınlığın tahakkümüne son verecek, görevlendirmelerde (Dekan, Bölüm Başkanı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı vb.) Akademik Teşkilat Yönetmeliğine uyacak,

*Açılan soruşturma ve hukuka uyarlılık bulunmadığından iptal edilen dava sayılarında rekora koşmayacak,

*Koruma ordusuna ihtiyaç duymaksızın kampüslerde gezip mezuniyet törenlerine katılabilecek, yaptıklarını fotoğraflarla göstermek için değil eşit, özgür ve demokratik bir üniversite yaşantısı kurmak için çalışacak,

*Öğrencileri bir meta olarak görmeyen, öğrencilerin tüm sosyal ve akademik ihtiyaçlarına duyarlı, öğrencileri de yönetim süreçlerinin öznesi olarak görecek

*Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluklara karşı gereğini yapacak,

*Psikolojik tacizin öznesi olmayıp mobbinge karşı gerekli önlemleri alacak,

*Makamların gelip geçici bir emanet olduğu bilinciyle görevini kötüye kullanmayacak, bunu güç gösterisi ve baskı mekanizmasına dönüştürmeyecek,

*Hukuk devleti ilkesine sadakatle bağlanarak ve takdir yetkisinin sınırlarına riayet edecek, yönettiği dönemin tüm hukuksal sorumluğunu taşıyacak

*Özgür bilim, özgür üniversite ve güvenceli istihdamı öncülleştirerek insan, toplum ve doğa yararına çalışacak bir Rektör aranmaktadır."