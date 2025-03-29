Ekrem İmamoğlu'na Destek Gösterileri Sürüyor - Son Dakika
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Yerel

Ekrem İmamoğlu'na Destek Gösterileri Sürüyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Artvin Hopa'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Yerel liderler, direnişin devam edeceğini ve İmamoğlu'na destek için sokaklarda olacaklarını ifade etti.

29.03.2025 16:07  Güncelleme: 17:57
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Artvin Hopa'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, "Bugün sokaklarda sadece Hopa yok, Maltepe'de milyonlarca insan bir araya geldi. Ekrem Başkan için Türkiye'de milyonlar yürüyor. Hopa'dan Maltepe'ye bir selam iletelim, selam olsun Hopa'dan Maltepe'ye milyonlara. Cumhurbaşkanlığı için yürüyen Ekrem Başkan'a Hopa'dan başarılar diliyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik tepkiler ve eylemler sürüyor. Artvin'in Hopa ilçesinde de yürüyüş düzenlendi. Hopa Halkevleri adına konuşan Atakan Aslıbay, şunları söyledi:

"Aslında biz haftalardır sokaklardayız ve bugün, bütün ülkede sokaklardayız. Hakkın gasp edilmesine karşı sesimizi sokaklardan çıkarıyoruz ve çıkarmaya devam edeceğiz. Çünkü bu iktidarın korktuğu şey, sokaktaki milyonlardır. Bu iktidar, bize gazla, copla, tutuklamayla cevap veriyor, ancak bizleri korkutacaklarını zannediyorlar. Aslında gençler bizlere yol gösteriyor. Gençlik diyor ki; gelecekten bir umudumuz kalmadı. Bu iktidara karşı yapılacak tek şey bugünden sonra mücadele etmektir. Şimdi tutuklanan arkadaşlarımız ve gençlerimiz için sizi alkışlarla protestoya çağırıyorum."

"Şimdi bize düşen görev bu umudu büyütmektir"

SOL Parti Hopa İlçe Başkanı Tanju Gümüşkaya ise şu ifadeleri kullandı:

"10 günü aşkın süredir fiili bir mücadele sürüyor. Bu direniş, sadece bir belediye başkanının tutuklanmasına yönelik bir tepki değil, 23 yıllık AKP iktidarına karşı bir direnme sonucu olarak bugün sokaklardayız. Bu memleketin kurtuluşu direncinden gelir ve bu umudu sokaklarda yeniden yaratacağız. Nasıl ki İstanbul Üniversitesi'nde yıkılan barikatlarla direniş büyüdüyse, milyonlar sokağa çıkınca bu AKP iktidarını tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Direnişse direniş, sandıksa sandık. Sandıkta gideceğini ispatladı AKP. 23 yıldır bu ülkede hukuk bırakmadılar, adalet bırakmadılar. Şimdi bize düşen görev, bu umudu büyütmek, sokakları yeniden örgütlemek ve bütün memlekette hak ettiğimiz değerleri yeniden yaşamak."

"Ekrem İmamoğlu'na Hopa'dan bin selam olsun"

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu sürecin başında, 'topal ördek' dediği belediyeleri yapmaya çalıştılar ama bu böyle olmadı. Belediyelerin ne kadar başarılı olduklarını gördüler ve bunlardan korktular. Arkadaşlar, biz de bundan sonra daha fazla hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hopa, sürecin başından beri Ekrem Başkan'a ve diğer tutuklanan başkanlara sokaklarda, meydanlarda sahip çıktı ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Bugün sokaklarda sadece Hopa yok. Maltepe'de milyonlarca insan bir araya geldi. Ekrem Başkan için Türkiye'de milyonlar yürüyor. Hopa'dan Maltepe'ye bir selam iletelim, selam olsun Hopa'dan Maltepe'ye milyonlara. Bu bir başlangıçtır ve Ekrem Başkan'ın çalışma yaptığı günün başlangıcıdır. Cumhurbaşkanlığı için yürüyen Ekrem Başkan'a Hopa'dan başarılar diliyoruz ve Hopa'dan sesleniyoruz; onu Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Hep beraber burada Silivri'ye selam gönderiyoruz ve onu oradan çıkaracağız."

"İlk gün gibi mücadelemizde kararlıyız"

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ise şunları söyledi:

"Ekrem Başkan aday olduktan sonra önce üyelerimizle demokratik bir seçim yapacaktık, ancak Başkanımız bunu kitleselliğe dönüştürdü ve demokrasi sandığı altında dayanışma sandığı kuruldu. 23 Mart'ta Ekrem Başkan, 15 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı oldu. Bu süreç çok güzel geçti ve en güzel tarafı, bu seçimde ilk defa oy çalınmadı. Evet, oyumuzu çalmadılar ama Cumhurbaşkanı adayımızı çaldılar. Ekrem Başkan, bu ülkede hak, hukuk, adalet için, kadınlar için, gençler için ve hiçbir çocuğun yatağa aç yatmaması için yola çıktı. Evet, Ekrem Başkan'ı tutukladılar. Onların endişesi ve korkuları, bir Ekrem giderse bin Ekrem gelir korkusudur. Kent Lokantalarından, Anne Kartlardan korktular ve bir sürü nedeni var. Ama tek gerçek şu ki; bu milleti korkutamadılar ve korkutamayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi bir kale gibidir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin son kalesidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ekrem İmamoğlu'na Destek Gösterileri Sürüyor - Son Dakika

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