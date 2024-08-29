Elazığ'da Depremzedeler Konteynerlerden Çıkarılıyor İddiası

Yerel

(ELAZIĞ) - Elazığ'da Kırklar Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan kiracı depremzedeler, kaldıkları konteynerlerden çıkarılarak yerlerine cezaevi mahkumlarının getirileceğini ileri sürdü. KOAH hastası olduğunu belirten 78 yaşındaki depremzede İbrahim Hakkı İncel "Başka bir yer gösterilmeden ya da kira yardımı yapılmadan, mademki dışarıya atıyorlar hiç değilse taşınma masraflarını karşılasınlar. Böyle merhametsizlik böyle adaletsizlik olur mu" diye tepki gösterdi. AFAD İl Müdürlüğü ise tahliyenin genel bir uygulama olduğu, mahkumların yerleşmesi ile ilgisinin bulunmadığı açıklamasını yaptı.

2020 ve 2023 depremlerinin ardından Elazığ Kırklar Mahallesi konteyner kentte yaşamaya başlayan kiracı depremzedeler, Elazığ Belediyesi'nde çalışan ve cezaevinden geçici izinle çıkan mahkumların yerleştirileceği gerekçesi ile konteyner kentlerden çıkarılacaklarını ileri sürdü. Konteyner kentte yaklaşık 400 ailenin kaldığını söyleyen depremzedeler, 120 ailenin evlerinin boşaltılmasının istendiğini belirtti.

"Yetkililerden çözüm bekliyoruz"

Konteyner kentte yaşayan Ali Topuz, yapılan uygulamanın hukuki olmadığını ve kendilerine resmi bir karar tebliğ edilmediğini söyledi. Konuyu Elazığ Valiliği ile görüşmek istediklerini belirten Topuz, orada kimsenin kendileriyle görüşmediğini belirterek şunları söyledi:

"İki haftadan beri biz depremzedelerin kaldığı AFAD'ın Kırklar Mahallesi'ndeki konteyner kente cezaevinden gözetim kararıyla bırakılan ve belediyede çalıştırılan mahkumları getirecekler. Bu durum bizleri mağdur edeceği gibi bitişiğimizdeki Harput Anadolu Lisesi ve imam hatip ortaokulundaki kız ve erkek talebelerimizin Anayasa'daki 58. maddeye aykırı şekilde etkileyecek. Çünkü arada sadece bir tel örgü var. Bizleri ise Anayasamızın 20 ve 21. maddelerine uyulmadığı için haksız bir şekilde mağdur edecekler. Durumu defalarca valimize ve AFAD İl Müdürlüğü'ne yazılı ve sözlü olarak bildirmek istedik. Bizlerle görüşmedikleri gibi dilekçelerimize de cevap vermediler. En son ilimiz Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe ile başvurduk, neticesini bekliyoruz. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. Hakim kararı bile yok. Eğer çok önemli ise bizi Demirtaş'taki konteynerlere göndersinler. Bize yol parası dahi vermeden bizi bu dar zamanda atmak olur mu? Yetkililerin sesimizi duymasını istedik. Geçiciliğin süresi kalıcı çözüm bulunana kadardır. Devlet bize kalıcı bir çözüm bulabildi mi? Hayır. Buradaki insanların çoğu dul ve yetim insanlar, hasta ve 65 yaş üstü kişiler. Ben kendim günlük iş bulursam çalışıyorum. Onun dışında bin 250 lira maaş alıyorum."

"Dışarıya atılacak eşyalarını taşıyacak kadar ceplerinde bir kuruşları dahi yok"

Depremzede İbrahim Hakkı İncel şunları söyledi:

"Bizler haftalardır oturmuş olduğumuz AFAD'ın Kırklar Mahallesi'ndeki konteynerlerde kalan ve de haksız ve kanunsuz olarak atılmalara karşı mücadele eden depremzedeleriz. Karşımızda ise vicdanlarını torbaya koymuş hiçbir kanunu ve Anayasa'yı tanımayan yetkililer var. Her işlerini kanunlara ve Anayasa'ya uygun yaptıklarını iddia eden ve de kamuoyunu aldatacak nitelikte açıklamalar yapıp dururlar. Bir de halkımız, hukuktan anayasadan anlayanlar gelip yerinde görsünler. Bu durum sadece bizleri değil bitişiğimizdeki yani şu arkamda görünen iki okulda okuyan talebelerin ailelerini de ilgilendiriyor. Çünkü yerimize getirilecekleri mahküm işçilerin içinde uyuşturucudan tutun da cinayet suçundan gasba kadar meyilli her türlü insan var. Talebelerle ya da burada kalacak diğer ailelerle yan yana bulunmalarının ne gibi sonuçlar yaratacağını Elazığ halkı iyi değerlendirsin. Burada dışarıya atılmak istenenlerin çoğu yardımlarla yaşlılık parasıyla ya da dul yetim aylığı ve sakatlık parasıyla geçinmeye çalışan insanlar. Bunlara başka bir yer gösterilmeden ya da kira yardımı yapılmadan, mademki dışarıya atıyorlar hiç değilse taşınma masraflarını karşılasınlar. Dışarıya atılacak eşyalarını taşıyacak kadar ceplerinde bir kuruşları dahi yok. Böyle merhametsizlik böyle adaletsizlik olur mu?"

AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kararın İçişleri Bakanlığı'nın talimatı olduğu belirtildi. Mahkumların yerleşmesi ile ilgili olarak bir karar alınmadığını belirtilen açıklamada, konteyner kentlerin tahliyesinin genel bir uygulama olduğu kaydedildi.