Elazığ'da Konut Fiyatları Yükseliyor

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Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ)- Elazığlı emlak ve gayrimenkul danışmanı Savaş Karadağ, "Bütün vatandaşlarımızın derdi konut fiyatlarına yetişememeleri. İki yakalarını bir araya getirememeleri. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi yine hükümetimizin dolar kurunu serbest bırakması. Altın kurunu serbest bırakması. Merkez Bankası'nın buna müdahale etmeyişi" dedi.

Elazığ'da emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Savaş Karadağ, artan konut fiyatlarını ve inşaat sektöründeki arz talep dengesini değerlendirdi. Karadağ, şöyle dedi:

"Maalesef bizim en büyük sorunlarımızdan biri de bu. Bizim Elazığ'ımızda. Gerçi tüm Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Arz talebi karşılayamıyor. Talep noktasında vatandaşlarımız barınma ihtiyacı olarak bir ev almak istiyorlar. Bunun önünde kredi imkanları yok. Bunun önünde fahiş fiyatlar var. Bunun önünde 2-3 ayda bir yüzde 15-20 artış gösteren konut fiyatları var. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını giderme konusunda büyük sıkıntı çektiğini hepimiz görmekteyiz. Bununla birlikte talep konusunda arza yetişemiyoruz. Arza yetişemeyiş nedenlerinden biri enflasyon durumu, ekonomik durum, kurun sürekli artması, maliyet hesaplarının sürekli artması, yüklenici firmaların önünü göremeyişinden dolayı paralarını bankada faize ya da kurda ya da dolarda rezervde tutması.

"Bugün yüzde 100 bütün vatandaşlarımızın derdi konut fiyatlarına yetişememeleri"

Aslında burada yüklenici firmalarımızı, iş ticaretimizi döndürebilsek, yönlendirebilsek, bunlara imkanlar sağlayabilsek konut fiyatları bu kadar yukarılara çıkmayacak. Çünkü talep arz dengesini sağlamış olacağız. Şu anda talebe arz yetiştiremediğimiz için fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Bunda da en çok biz ve vatandaşlarımız muzdarip oluyorlar. Vatandaşlarımız şöyle düşünüyor: Bugün 20-25 bin lira bir ev kirasıyla oturup yılda 300 bin lira ödeme yapmak yerine, yılda 300 bin lira ödeyip ev sahibi olmak istiyorlar. Ama maalesef bunu da fahiş fiyatlar yüzünden bir türlü gerçekleştiremiyorlar. Mesleğimiz gereği burada her gün 3-5 ailemizle konuşuyor, dertleriyle hasbihal oluyoruz. Onları bir ev, yuva sahibi yapmaya çalışıyoruz. Bugün yüzde 99 bile demiyoruz artık yüzde 100 bütün vatandaşlarımızın derdi konut fiyatlarına yetişememeleri. İki yakalarını bir araya getirememeleri. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi yine hükümetimizin dolar kurunu serbest bırakması. Altın kurunu serbest bırakması. Merkez Bankası'nın buna müdahale etmeyişi.

"Konut kredisi bekleniyor, açıklanırsa fiyatlar yükselişe geçecek"

Malumunuz inşaat 250 kalemden oluşan, 250 firma ile çalışılan bir yapı. ve bunların büyük çoğunluğu kur üzerinden, dolar üzerinden alım yapıyor. Bu alım yapıldığı süre içerisinde maalesef maliyetlerin yükselişi ile konut fiyatları da yükselecek. Buradan vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Hiç iç açıcı bir durum yok ortada. Gelecekle alakalı umut veremiyoruz. Konut fiyatları düşer asla diyemiyoruz. Konut fiyatları yılbaşından itibaren yine yükselişe geçecek. Hatta konuşulan şu: Konut kredilerinin açıklanması bekleniyor. Bu açıklama ile birlikte konut fiyatları yine yükselişe geçecek. Alabiliyorsanız bugün yarından hayırlıdır. Konutunuzu alın, dairenizi alın. Barınabileceğiniz bir eviniz olsun."

"Vergilerde bir düzenlemeye gidilerek gerçek oranda vergi alınması lazım"

İş yeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin bankalar veya PTT aracılığıyla yapılmasına ilişkin düzenlemeyi değerlendiren Karadağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ekonomik olarak yapılması gereken bir şey. Sadece kira artışlarında değil, bütün kalemlerde, bütün iş yerlerinde, bütün gelir gider tablolarında banka üzerine yapılan alışverişlerde, İBAN'larda bunun yapılması gerekiyordu. Biz buna denetleme diyoruz. Bu denetleme zaten ekonomimizin düzenlenmesi, vergi kaçağının önlenmesi için en önemli yöntemdi. Ama bunu sadece kira ve kiracıda uygulamak büyük bir handikap. Aslında amaç şu olmalıydı. Vergilerde bir düzenlemeye gidilmeli. Düzenlemeye gidildikten sonra gerçek ve tüzel kişiler üzerinden vergilerin de gerçek oranda alınması lazım. Her ne kadar biz bunu böyle yapsak da bu gün kiracı ve kiraya veren vatandaş arasında örnek veriyorum, bir sözleşme imzalandı 20 bin TL'ye. Ama ikinci bir sözleşme daha ortaya çıkıyor. İkinci bir sözleşmede de 10 bin lira gibi bir rakama, 5 bin lira gibi bir rakama anlaşılıyor. 5 bin lira bankadan yatırılıyor. Geri kalan yine elden alınıyor. Burada yine büyük bir vergi kaçağı oluşuyor. ve vatandaşımızı hırsızlığa yönlendiriyor. Aslında vergilerin düşürülüp, gerçek vergi üzerinden vatandaştan vergi alınsa vatandaşımız da böyle bir yola tenezzül etmez. Kiralardan yüzde 18 KDV alınıyor. Yüzde 18 KDV büyük bir rakam. KDV oranları düşürülse, gerçek vergi üzerinden gerçek usul üzerinden alınsa bu uygulama çok daha nezih, çok daha doğru ve çok daha sağlıklı ve aynı zamanda gelecek kuşaklarımızın da ahlaki yapısına uygun olacak bir döneme girmiş olacak."