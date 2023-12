Emek Cephesinden Başkan Batur\'a Tam Destek

Tüm Yerel-Sen ve Belediye-İş sendikalarını ziyaret eden Başkan Batur, "Dayanışma ruhu bundan sonra da devam edecek. Emekçinin hakkını bugüne kadar nasıl gözettiysek bundan sonra da gözeteceğiz. Ben her zaman emekçinin hakkını korudum. Bu konuda beni kentimiz denedi, emekçi denedi, sivil toplum denedi, biliyor. İzmirli beni tanıyor. Ben de İzmir'i iyi tanıyorum. İddialıyım. Bu kenti yönetme konusunda tecrübemize güveniyoruz. Vatandaşla, halkla, sivil inisiyatifle olan ilişkilerimize güveniyoruz. Kenti birlikte yönetme noktasında bütün hazırlıklarımızı yaptık. En fazla oyu alacak aday adayıyım" diye konuştu. Başkan Batur'u coşkuyla karşılayan belediye emekçileri ise "tam destek" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tüm Yerel-Sen ve Belediye-İş sendikalarını ziyaret ederek Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Kollar, 2 No'lu Şube Başkanı Ali Balık, 3 No'lu Şube Başkanı Erdoğan Mutoğlu, Belediye-İş Sendikası İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Nevzat Yıldırım, 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, 3 No'lu Şube Başkanı Musa Bozkurt, 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, 6 No'lu Şube Başkanı Yılmaz Akan, İzmir Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, sendika temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı sürecinde sendika temsilcilerinden tam destek gören Başkan Batur, "Geçmişte de yanımda durdunuz, bugün de yanımdasınız. Dayanışma ruhu bundan sonra da devam edecek. Emekçinin hakkını bugüne kadar nasıl gözettiysek bundan sonra da gözeteceğiz" diyerek teşekkürlerini iletti.

BATUR: BELEDİYE BAŞKANLARI BERABER EMEK ÜRETTİĞİ ARKADAŞLARIYLA YÜKSELİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sendika yönetici ve temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmelerde, emeğin ve emekçinin her zaman yanında durduğunu ifade etti. Başkan Batur, iş barışına vurgu yaptı ve şöyle konuştu:

"Belediye başkanları çalıştığı, beraber emek ürettiği arkadaşlarıyla bir yere gelir, çalışanıyla yükselir. Ben her zaman buna dikkat etmişimdir. Narlıdere Belediye Başkanlığı sürecinde de Konak belediye Başkanlığı sürecinde de çalışanlarımız, emekçilerimiz, memurlarımızla her zaman iş barışı içinde hareket ettik. İşyerinde barış olması, çalışırken iş barışını sağlayabilmek çok önemli. Bizim bakışımız her zaman bu yönde. Şunu söylemekten her zaman mutluluk duydum ki Narlıdere'de Tüm Yerel-Sen ile ilk memur sözleşmesini bağıtlayan Belediye Başkanı oldum. Daha sonra diğer belediyelere de örnek olacak bir çalışma yaptık. Çalışana, emekçiye bakış açımı biliyorsunuz. Sivil toplum örgütleriyle, sendikalarımızla, halkla bir arada olan bir belediye başkanı olmayı her zaman önemli gördüm. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Geçmişte de yanımda durdunuz, bugün de yanımdasınız."

"EMEKÇİNİN HAKKINI HER ZAMAN KORUDUM"

Başkan Batur, emekçinin hakkını koruyan, maaşını günü gününe yatıran anlayışının tüm İzmir tarafından bilindiğini belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dayanışma ruhu bundan sonra da devam edecek. Emekçinin hakkını bugüne kadar nasıl gözettiysek bundan sonra da gözeteceğiz. Ben her zaman emekçinin hakkını korudum. Bu konuda beni kentimiz denedi, emekçi denedi, sivil toplum denedi, biliyor. Özellikle emekçi kardeşlerimizin hakkının verilmesi noktasında elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bizim belediye başkanı olarak emekçi kardeşlerimize karşı en önemli görevimiz maaşlarının, ikramiyelerinin zamanında ödenmesidir. Ayın on beşinde önce maaşlar ödenir, sonra diğer ödemeler yapılır. Ben yıllardır bundan hiç şaşmadım. Bundan sonra da aynı yöntemi izlemeye devam edeceğim."

GELECEK KUŞAKLARA YANSIYACAK HİZMETLER

Yerel yönetimdeki tecrübesini dile getiren Başkan Batur, yapılan işlerin gelecek kuşaklara yansıyacağını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzbeton'da genel müdür olduğum yıllarda bürokrat olarak bu kente hizmet etme onurunu yaşadık. Kentin en önemli yatırımcı şirketlerinden biri olduk ve kar üstüne kar yaptık. On dokuz kişiyle başladığımız şirket 750 kişi oldu. İzmir'in altyapısını yapan şirket olduk. Narlıdere dönemimizde ise Narlıdere bambaşka bir ilçe oldu. Bu şehrin en önemli ilçelerinden biri haline geldi ve bir çekim merkezi oldu. Sonra Konak'a geldik. Konak, İzmir'in kalbi. İzmir'in kalbinde kentsel dönüşümle ilgili radikal planlar hazırladık. Bu planlar hayata geçtiğinde yaptığımız bu işler kuşaklara yansıyacak."

EN FAZLA OYU ALACAK ADAY

En fazla oyu alacağı konusunda iddialı olduğuna da dikkat çeken Başkan Batur, "İzmirli beni tanıyor. Ben de İzmir'i iyi tanıyorum. İddialıyım. Bu kenti yönetme konusunda tecrübemize güveniyoruz. Vatandaşla, halkla, sivil inisiyatifle olan ilişkilerimize güveniyoruz. Kenti birlikte yönetme noktasında bütün hazırlıklarımızı yaptık. En fazla oyu alacak aday adayıyım" dedi.

"ÇIKTIĞI YOLDA, ABDÜL BATUR BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

Sendika şube başkanları Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı aday adaylığında verdikleri desteği tek tek açıkladı. Sendika temsilcileri yaptıkları açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Abdül Batur'la beraber yürümekten onur duyarız. Çünkü sürekli emekçinin yanında duran, emekçiyi koruyan, sözleşmelerde istediğimizden de fazlasını veren bir belediye başkanı. Emek cephesinden baktığımızda Konak Belediyesi'nde de ondan önce Narlıdere Belediyesi'nde de emekçinin hakkını yüzde yüz veren bir başkan. Atamalarını liyakatli yapan, Büyükşehir belediyesinin de üstünde olan tavan sözleşmeler yaparak memurun yüzünü güldüren bir başkan. Onunla büyükşehir belediyesi çalışanı olarak çalışmak hem onur olacaktır hem de memurun yüzünü güldürecektir. Her zaman emekten yana tavır sergileyen, çok deneyimli bir belediye başkanı. Onunla beraber çalışmak bizim için gururdur. Çıktığı yolda başarı diliyor, yolu açık olsun diyoruz. 2019'da nasıl yanında olduysak bu yolda da yanındayız."