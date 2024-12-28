Emekliler Ek İş Yapmak Zorunda - Son Dakika
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Emekliler Ek İş Yapmak Zorunda

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Elazığ'da emekliler, maaşlarıyla geçinemedikleri için ek iş yaparak ihtiyaçlarını karşılıyor.

28.12.2024 11:33
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Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da aldıkları maaşlarla geçinemeyen emekli vatandaşlar ek iş yaparak ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Emekli Ali Koyun, "Ben yöneticilerimize sesleniyorum; kendileri düşünsünler. 12 bin lira ile kendileri nasıl geçinebilirler bir kere empati yapsınlar isterim. Bu konu siyaset üstü bir konu. AK Partili de memnun değil, MHP'li de memnun değil, CHP'li de memnun değil" dedi. Emekli vatandaş Çetin Şahin ise, "Eşim çalışmasa, ben çalışmasam emekli maaşımla geçinmemiz imkansız bir şey" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da aldıkları emekli maaşlarıyla geçinemeyen vatandaşlar ek iş yaparak ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. Yetkililerden emeklilerin durumuna çözüm getirmelerini isteyen emekliler, ek iş yapmadıkları takdirde asla geçinemeyeceklerini, kira ödemekte bile zorlanacaklarını dile getirdir. Emekli vatandaş Ali Koyun, kıraathanede çalışarak ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Geçinmek için masraflarını kıstığını ifade eden Koyun, öğünlerini bile kısmak zorunda kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben eskiden çalışırken bir lokantadan dürüm söyleyip yiyebiliyordum"

"Ben 12 bin 500 lira maaş alıyorum. Her emekli gibi biz de ek iş yapmaya çalışıyoruz. Geçinmek çok zor bu 12 bin 500 lirayla. Bu şartlarda, 15 bin lira ev kirası veren emekliler var. 12 bin 500 lira ile nasıl geçinecek? Gıdaya erişim bir kere zor. 12 bin 500 lirayla tabii ki istediğimiz her şekilde ihtiyaçlarımızı temin edemiyoruz. Öğünlerimizi kısmak zorunda kaldık. İki öğün yemek yiyorsak günde bire düşürdük. Ben eskiden çalışırken bir lokantadan dürüm söyleyip yiyebiliyordum, şimdi emekli olduk yiyemiyoruz. Yaşam koşullarına göre baz alınmalı maaş zamları. Bizi yöneten insanların kendi yaşam koşullarını nasıl baz alıyorlarsa ne kadar kazanmak istiyorlarsa bize de en azından onun onda birini görmeleri lazım, refah payı olarak vermeleri lazım. Yaşadığımız bu durum yönetim hatası. Bizi yönetenlerin geçmişte yaptığı hatalardan kaynaklanan bir şey ve bunları şu anda emeklilere yüklüyorlar. Sonu ne olacak bilmiyoruz. Ben yöneticilerimize sesleniyorum; kendileri düşünsünler. 12 bin lira ile kendileri nasıl geçinebilirler bir kere empati yapsınlar isterim. Bu konu siyaset üstü bir konu. AK Partili de memnun değil, MHP'li de memnun değil, CHP'li de memnun değil. Emeklilerin hepsi aynı. Sonuçta mağdur olan insanlar. mağdur olan bir insan neyi savunacak ki?"

"Zam yapınca her şeyin fiyatı iki katına çıkıyor"

Emekli Sıtkı Sevim ise şunları söyledi:

"Sizce geçinebilir miyim? 12 bin 500 lira maaş alıyorum 10 bin lira kira veriyorum. 2 bin 500 lira ile doğal gaz mı verelim, elektrik mi verelim, su mu verelim? Emekli maaşlarının  ortalama 20 bin lira  falan olması lazım. Çalışmak zorundayız. Ben şeker hastasıyım. Kalp krizi geçirdim bu durumda bile çalışmak zorundayım. Çalışmadık mı iki aya sıkıntıya gireceğiz. Şu anda 10 bin lira kira ödüyorum. 2 ay sonra 16 bin 500 lira olacak. Tatilden ziyade bir arka sokağa bile gidemiyoruz. Düşünün tatile nasıl gidelim? Bir arka sokağa gittiğimiz zaman yine bir para gidiyor. Ekmek parasıdır, sebzedir, meyvedir, ucu ucuna getiremiyoruz imkansız gibi bir şey. Mümkünatı yok o maaşla o parayla bir restorana gitmek, bir kafeye gitmek, kahvaltıya gitmek lüks oldu bizim için. Öyle bir şey düşünemiyoruz. Ne bulduk mu evde yemeye çalışıyoruz. Gıdaya çok ulaşamıyoruz. Köyden takviye geliyor. Eşten dosttan akrabalardan takviye geliyor. Gıdaya ete pek fazla ulaşamıyoruz. İki ayda 3 ayda bir yarım kilo bir kilo et alabiliyoruz. Başka da ulaşamıyoruz. Emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme istemiyorum aslında. Sabit kalsın her şey, bize de zam vermesinler ama hiçbir şey yerinde durmuyor. Şu anda bize zam verdiği gün zaten iki katı gıdaya her şeye ulaşıma zam geliyor."

"Devlet emekliye sahip çıkmıyor"

Emekli vatandaş Çetin Şahin şunları söyledi:

"Ek gelirim var. onlarla geçiniyorum. Eşim asgari ücretli çalışıyor. Emekliyim nakliye işleri yapıyorum, bu şekilde geçiniyorum. Aldığımız maaş yeterli değil ama emeklilerin hepsi aynı şartlarda yaşamıyor. Hepsinin maaşı aynı değil. Belli bir tabakanın sadece küçük diğerlerinin yüksek 30 bin, 40 bin, 50 bin  alanlar var. Onlar için her şeyi farklı oluyor ama en düşük emekli dediğiniz zaman insanlar aybaşını geçirmeyi boş ver hafta başını zor getiriyor. Pazar masraflarını ancak çıkartıyorlar. Sorun bu şekilde ilerliyor. Emeklinin sahibi devlettir derler ama devlet de şu anda sahip çıkmıyor. Alt  tabakadakilere sahip çıkmıyor. Bu maaş bir öğrenciye verilecek bir para. Bir öğrencinin gideri bu. Bir öğrenciye dahi vermiş olsanız, yurtta bile kalmış olsa, bu para yine yetmez. 2 bin 500 lira zam alıyoruz 2 bin 500 lirayı ev sahibine yansıttığımız zaman kabul etmiyor. 2 bin 500 ona verin kabul etmiyor. Mecbur ne yapacağız?  Hayat şartları zor. Bir şekilde idare ediyoruz.

"Eşim çalışmasa, ben çalışmasam emekli maaşımla geçinmemiz imkansız bir şey"

Benim eşim çalıştığı için ben de ek iş yapıyorum. Bir şekilde geçinebiliyoruz ama daha kötü durumda olanlar var. Eşim çalışmasa, ben çalışmasam emekli maaşımla geçinmemiz imkansız bir şey. Günümüzün şartlarıyla emekli maaşı 25 binin altında olmamalı ama 25 bini alırken de ev fiyatları, yani kiracıların bir hakkı olmalı. Belli bir seviyesi olmalı. Bugün tutup da ev kiralarını emekli maaşına endekslemesinler. Şu anda öyle. Emekli maaşının üzerinde kira istiyorlar. En azından ev kiralarını sabitlesinler. Sabitlesinler ki insanlar önünü görsün. Seneye ne olacağımız meçhul. Önünü alamıyorsunuz. Elbette ki ben ihtiyaçlarımı karşılıyorum ama lüks yaşam yok. Dışarda yemek yemiyoruz. Sosyalleşmek, birileriyle bir lokantada buluşmak, yemek yemek. Bunlar bize lüks. Ama evimizde kendi çarkımız da dönüyor."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Siyaset, Elazığ, Yerel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emekliler Ek İş Yapmak Zorunda - Son Dakika

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