Emekliler Elazığ\'da maaş zamlarını protesto etti

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Bağımsız Emekliler Sendikası (BES) Elazığ Şubesi üyeleri, dün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek emekli zamlarını protesto etti. BES Elazığ Şube Başkanı İhsan Küçük, "Emeklilerin artık dayanacak gücü kalmadı. Emeklilere böyle yapmaya devam ederlerse, emekliler de kendine reva görülen bu dışlanmayı asla unutmayacak. Bu defa gereken cevabı elleriyle vereceklerdir. Emekliyi sadakaya muhtaç ettiniz" dedi. Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür ise "Bugün sizler veya bizler emekliler olarak seçenin maaşı 7 bin 500- 10 bin TL arası, seçilenin maaşı 230 bin TL. Adalet bunu neresinde? Allah aşkına size soruyorum. Uyanın artık uyanın" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Emekliler Sendikası ve Türkiye Emekliler Derneği üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda emekli maaşlarını protesto etti. Elazığ Şube Başkanı İhsan Küçük, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"HOLDİNGLERİN VERGİ BORÇLARINI SİLMEYE PARA BULUNUYOR"

"Sosyal Güvenlik Kurumu sadaka dağıtma yeri olmamalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye bugüne kadar yapılan zamların TÜİK'in ısmarlama rakamlarına göre açıklamış olduğu enflasyon oranında kaldığı için emekliler her gün daha yoksullaşıyorlar. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamları emeklileri daha da fakirleştirdi. Holdinglerin vergi borçlarını silmeye gelince para bulunuyor da emekliye bulunmuyor mu? Aynı anda 6 kurumdan maaş alan bürokratlara ve eski siyasilere para bulunuyor da biz emeklilere mi yok? Bunu asla kabul edemeyiz. Ey emekliye çerez miktarı zam yapıp 10 bin TL ile yaşamaya mahkum edenler, bizi bu paraya mahkum etmeyiniz. Emekliler çalıştığı yıllar boyunca devletine vergisini ödemekten başka bir şey yapmadı. Devletin diyorum dikkat edin. Devletine, hükümetine değil. Karşılığında ne yaptınız; kocaman bir hiç. Emekli vatandaş ile sizin derdiniz, maksadınız nedir? Emekliden ne istiyorsunuz? Bu emekli yıllarca sizlere vergi ödedi, parasını verdi, yatırdı size ama siz bize geri vermediniz. Ocak ayında emekliye verdiğiniz yüzde 49.6 zamdan sonra zam üstüne zam, zam üstüne zam verdiniz. Hala 10 bin lirada debeleniyoruz. 8 bin 77 lira seyyanen zammı da az buluyoruz. Bizim isteğimiz 12 bin 200 lira seyyanen zamdır bugünkü şartlarda. Ocak ayında verdiğiniz zammı biz kabul etmiyoruz.

"EMEKLİ MAAŞLARI ARASINDAKİ UÇURUM FARKINI KABUL ETMİYORUZ"

Bu emekliler arasındaki uçurum farkını da kabul etmiyoruz. Bugünkü şartlarda 16- 17- 18 bin lira alan emekli vatandaşımız, arkadaşımız yüzde 49 daha üzerine koyduğu zaman 25 bin TL alıyor. Biz hala eski debelenmeyi sürdürüyoruz. Emeklilerin hakkını almak için bu defa asla taviz vermeden Türkiye genelinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeklilerin bir araya gelmekten, birlikte mücadele etmekten başka bir çaresi yoktur. Kendi geleceğimiz için ekmeğimize, aşımıza birlikte sahip çıkacağız. Emeklilerin artık dayanacak gücü kalmadı. Emeklilere böyle yapmaya devam ederlerse, emekliler de kendine reva görülen bu dışlanmayı asla unutmayacak. Bu defa gereken cevabı elleriyle vereceklerdir. Emekliyi sadakaya muhtaç ettiniz. Bizler emekliler olarak çok değil, insanca yaşamak için maaş istiyoruz. Hükümetimizin de sesimizi duymasını ve 16 milyon emeklinin derdine derman olmasını acilen bekliyoruz. Emeklilerin artık duyguları ve umutlarıyla oynanmasını istemiyoruz. Bizi duyun, bizi anlayın, bizi yok saymayın. Bizi duymayan siyasileri bizler de duymaz ve gereğini sandıkta yaparız."

"SEÇENİN MAAŞI 10 BİN, SEÇİLENİN MAAŞI 230 BİN...ADALET BUNUN NERESİNDE?"

Türkiye Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür ise şunları söyledi:

"Bu insanlar 30 yıl çalışarak, sigorta primleri vererek, hak edilmiş olan maaşlarını istiyor devletimizden. Diyoruz ki sadaka istemiyoruz. Bugün sizler bu ülkenin her türlü kalkınmasında ayrı ayrı el emeği, göz nuru olan insanlarsınız. Saygı duyulacak, eli öpülecek insanlarsınız ama maalesef seçimden seçime dahi bizi hatırlamayanlara, biz gereken cevabı bundan sonra 31 Mart'ta vereceğiz. Bundan sonra her şey bizim elimizde. 31 Mart hesap günümüz. Kimse bunu unutmasın. Elinizi vicdanımıza koyarak gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Bugün sizler veya bizler emekliler olarak seçenin maaşı 7 bin 500- 10 bin TL arası, seçilenin maaşı 230 bin TL. Adalet bunu neresinde? Allah aşkına size soruyorum. Uyanın artık uyanın. Dünya liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ne diyor; bir çocuk uyuyorsa büyümek için, bir millet uyuyorsa ölmek içindir. Benim sizden tek ricam artık uyanmamız lazım."