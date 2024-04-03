Emekliler Seçim Sonuçlarından Memnun, Ancak Geçim Sıkıntısı Yaşıyor

Yerel

Manisa'nın Soma ilçesinde emekliler geçim sıkıntısı yaşadıklarını ancak seçim sonuçlarından memnun olduklarını söyledi. Emekli vatandaş, "Ek iş yapıyoruz ancak öyle geçiniyoruz. Seçimler hakkında şunu söyleyebilirim; bu bir doğru bir karar oldu, insanlar bir değişiklik istiyordu. 4 yıl yaparlar iyi olursa devam ederler. Burada siyaseti değil, ekonomiyi düşünmek gerekir" dedi.

Soma Atatürk Caddesinde çay ocağı ve parklarda oturan emekliler geçinemediklerini söyledi. Emekli vatandaş, "Geçinemediğim için çaycılık yapıyorum. Emekliyim 12 bin 500 alıyorum. Zamlardan dolayı geçinemiyoruz. Herkes kafasına göre zam yapıyor" dedi. Çay ocağında oturan vatandaş ise şunları söyledi:

"Emekli olmaya korkuyorum. Ben bu yaşıma kadar çalışayım, sigorta primimi doldurayım sonrası çalışmaya mahkum olayım yurt dışından olanlar gelip istediği gibi yaşasın. Ben bu şartlarla annemi, babamı görmeye gidemeyeyim. Neden olarak, yakıt oraya gitti alışveriş buraya gitti. Emekli maaşı aynı yerde kaldı. Ben şu anda emekli maaşımı hesap ettim 9 bin lira üzeri çıktı fakat benim ödediğim prim nereye gitti. Bu yaşına kadar çalıştığım nereye gitti, sağlığım nereye gitti? Emekli olduktan sonra çocuğumu okutamadıysam, bir ev alamıyorsam, kendi sağlığımı güvence altına alamıyorsam, tekrar ben çalışmaya madende yer altına girmeye mecburum. Önceden madenci daha güzeldi. Emekli olduğunda bir daire alıp bir ev alabiliyordu fakat şu anda askeri ücretin altındayız. En kötü durumdayız en ağır işteyiz. Seçimlerde emekliler gereken cevabı verdi. Halk gereken cevabı verdi."

"ÇOCUĞUMUZA SİMİT PARASI VEREMİYORUZ"

Bir diğer vatandaş, "10 bin lira emekli maaşı ile ne yapacağız? Ev kirası mı vereceğiz, çocuklara simit parası veremiyoruz. 10 bin liraya yaşantı kalmadı artık. Böyle bir konum yok. Bu seçimler iyi oldu. En azından hükümete ders oldu. Emeklileri düşünmesi lazımdı. Alt tabakayı düşünmesi lazımdı" derken başka bir emekli, "Emekliyim, geçinemiyorum. Hayat şartları çok kötü. Bir markete gidiyosun 2 bin lira. Bir pazara gidiyosun 2 bin lira, ev kirası 7 bin 500 lira. Nasıl geçineceksin? Seçimler hakkındaki düşüncem; bu değişiklik çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"SİYASETİ DEĞİL, EKONOMİYİ DÜŞÜNMEK LAZIM"

Emekli olan diğer vatandaş, "Emekliyim, 10 bin lira ev kirası olan bir yerde geçinmek mümkün değil. Tabi ki ek iş yapıyoruz ancak öyle geçiniyoruz. Seçimler hakkında şunu söyleyebilirim; bu bir doğru bir karar oldu. Hakikaten çok sıkıntılar vardı. Soma'da olsun diğer yerlerde olsun insanlar bir değişiklik istiyordu. 4 yıl yaparlar iyi olursa devam ederler. Burada siyaseti değil ekonomiyi düşünmek gerekir. Ekonominin iyi olması kimin ne yaptığı önemli değil. İnsanların rahat geçinmesidir" dedi.

Diğer bir emekli ise, "15 bin 500 lira alıyorum. Günümüze baktığımızda iyi değiliz. Enflasyona baktığında çarşıya gidiyorsunuz, bununla birlikte bir markette 4- 5 bin lira para harcıyorsunuz. Kasapta et fiyatları 500 lira olmuş. Seçimler hakkında düşüncem; Türkiye demokrasisi kazanmıştır. Seçimlerin sonucu hükümete ders niteliğindedir. Hükümetinde gerekli politikaları gözden geçireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"YEMEĞİMİZDEN KISIYORUZ"

Başka bir vatandaş, "Emekliyim 15 bin lira alıyorum. Hiç memnun değiliz. Yemeğimizden kısıtlıyoruz, bir şey alamıyoruz. Bu seçimlerden memnunum çok güzel oldu. Bu verilecek olan 3 bin lira ikramiye harçlık parası bile değil. Yarın 'dede bize harçlık ver' dese hangi birine vereceksin" derken diğer bir emekli, "Emekliyiz, 11 bin lira maaş alıyoruz. Biz bu para ile ne yapabiliriz? Buraya oturduk 4 çay içemedik. Bizler mağduruz. Seçimlerden memnun çıktık İnşallah iyi olur" diye konuştu.

Çiftçilik yapan vatandaş, "Ben çiftçiyim. Çiftçilikten memnun değilim. Mazot 45 lira nasıl memnun olacağım. Kazanamıyoruz" dedi.

"BU SEÇİMLER EMEKLİNİN SEÇİMİ OLDU"

Diğer bir emekli de şunları söyledi:

"Ekonomi çok kötü emeklilerin durumu çok kötü. Emekliler 10 bin lira para ile geçinemiyor. Geçim sıkıntısı çekiyorlar. Çoluğuna çocuğuna harçlık veremiyor. Torununa bayram harçlığı veremeyecek durumda. Bu seçimler emeklilerin seçimi oldu. 3 bin lira ikramiye ile çocuğa torunu harçlık veremez. Paranın değeri kalmadı, para pul oldu. Bugün bir pazara çıkıyorsun bin 500 liradan aşağı pazar göremiyorsun. Bu seçimlerde bir tsunami oldu. Halk tepkiyi son derece net olarak verdi iktidara karşı. Bu bir uyarı, bir sarı kart. Artık genel seçimlerde düzelmezlerse kırmızı kart oyun dışı."