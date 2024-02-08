EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın açıklamalarına tepki gösterdi

Yerel

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Adana'da; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı "Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez" açıklamasına tepki gösterdi. Aslan, "Bunun bir adım ötesi şudur; artık seçime de ihtiyaç yoktur, belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı tarafından atanması anlamına gelecek bir sürecin adımlarını atmıştır" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, bugün Adana Çukurova Gazateciler Cemiyeti tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Depremden etkilenen illerin durumuna değinen Aslan, "Deprem bölgesinde halkın istediği bir an önce kalıcı konutların depreme dayanıklı olarak yapılması, sağlık merkezlerinin yapılmasıdır. Eğitim kurumlarının yenilenmesidir, tüm alt yapı ve üst yapının tamamlanmasıdır. Hala halkımız içme suyuna ulaşmakta zorluk yaşamaktadır. Kentler hala enkaz altında durmaktadır" diye konuştu.

"BÖLGEDE HALA YIKINTILAR ORTADA"

Seyit Aslan şunları söyledi:

"6 Şubat depreminde 50 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetti, on binlerce insanımız yaralandı ama bu rakamlar hiçbir zaman gerçeği ifade etmiyor. Resmi rakamlarla gerçek rakamlar arasında dağlar kadar fark olduğunu biliyoruz. Bir yıl önce söz verildi, deprem bölgesinde yapılan konutların yapımı yüzde 10'u bile geçmedi, sağlık alanında, eğitim alanında, tarımda, sanayide, işsizlikte, küçük esnafın desteklenmesinde 1 yıl öncesinde taahhütleri olmasına rağmen gerçekleşmediğine tanık olduk. Bölgede hala yıkıntılar ortada, sosyal yıkıntı, psikoloji yıkıntı ortada, sağlık alanında yıkıntı ortada, eğitim alanındaki enkaz da ortada.

Bu yetmiyor tabii ki, tüm bu yıkıntı ve enkazlarla karşı karşı olan halkımızın sorunları çözüm beklerken, bölgedeki gezisi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın ifade ettiği tehdit sözleri gerçekten kabul edilebilir, asla ve asla kabul edilecek şeyler olmadığının altını çizmek istiyoruz. Bölgedeki yerel seçimler vesilesiyle aday tanıtım töreninde Hatay'ın garip kaldığını, Hatay'ın hizmet almadığını ifade ederken, yani aslında 'Bana oy vermeyen, AKP'ye oy vermeyen hiçbir anlayışa hiçbir kesime kesinlikle hizmet götürmeyeceğiz, ya bize oy vereceksiniz ya bize oy vereceksiniz' diyor. Bunun bir adım ötesi şudur; artık seçime de ihtiyaç yoktur, belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı tarafından atanması anlamına gelecek bir sürecin adımlarını atmıştır. Bölgenin talepleri sorunları ortada dururken, Cumhurbaşkanı'nın bölge gezisinde bir bütün olarak sorunları çözmek anlamında adım atması gerekirken, böyle bir tehdit, böyle bir şantaj politikası tüm toplum tarafından tepkiyle karşılandı ama daha sonra da ben böyle demek istemedim, böyle söylenmedi gibi yapılan sözler gerçeği ifade etmiyor.

Deprem bölgesinde halkın istediği bir an önce kalıcı konutların depreme dayanıklı olarak yapılması, sağlık merkezlerinin yapılmasıdır. Eğitim kurumlarının yenilenmesidir, tüm altyapı ve üstyapının tamamlanmasıdır. Hala halkımız içme suyuna ulaşmakta zorluk yaşamaktadır. Kentler hala enkaz altında durmaktadır."