Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin polis alımı yapacak - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin polis alımı yapacak

27.04.2023 22:06

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru şartlarını da açıklayan EGM, KPSS sınavlarından alınması gerek en az puanın lisans için 60, ön lisans için ise 65 olduğu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans, 2 bin önlisans olmak üzere 10 bin öğrenci alımı yapılacak.

POLİS AKADEMİSİ'NİN PAYLAŞIMI

Polis Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "30. dönem POMEM adaylarının dikkatine! Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans (6 bin 800 erkek ve 1 bin 200 kadın), 2 bin önlisans (bin 700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartlarını da açıklayan EGM, KPSS sınavlarından alınması gerek en az puanın lisans için 60, ön lisans için ise 65 olduğu duyurdu.

Başvuruların 1 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: Adaylar, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 19 Mayıs 2023 saat 17.00' ye kadar Aday Belirleme Ön Başvurularını yapabileceklerdir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmü amirdir. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları bu hükme istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin polis alımı gerçekleştirecek
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin polis alımı yapacak - Son Dakika


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