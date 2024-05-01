Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, 10. Uluslararası Urla Enginar Festivali\'ni tanıttı

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HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) - 3-5 Mayıs günleri arasında düzenlenecek 10. Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin tanıtım toplantısında konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Gastronomi ile uğraşan şeflerle birlikte vatandaşın da enginara sıkı sıkı sarılarak sahip çıkması beni çok mutlu etti. Herkesin canla başla çalışarak festivali kendi çocuğuymuş gibi büyütmeye çalışması, desteklemesi ve bize destek vermesi bizim için çok gurur verici" dedi.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, 3-5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Urla Enginar Festivali dolayısıyla tanıtım toplantısı düzenledi. Başkan Balkan, Urla İskele'de bir restoranda basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda, aynı zamanda Urla Doğal Sofra Derneği tarafından Urla çiftçilerinin ürettiği Urla Sakız Enginarları ile hazırlanan menüler de katılımcılara sunuldu. Başkan Balkan, 3 günlük festival boyunca Urla'da nüfusun 1 milyonu aşmasının beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Enginar Festivali bundan tam 9 yıl önce Urla'da yerelde sürdürülebilir kalkınma stratejisi ile beraber yerel üreticinin bu karnavalla festivalle birlikte Urla'daki enginar üretiminin rekoltesinin artacağı, üretimin destekleneceği, buradaki esnafın üreticinin ve vatandaşın buluşacağı bir tanıtım festivali olarak yola çıkıldı ve bugün de 10'uncusunu düzenlemek bize nasip oldu. Urla Enginar Festivali'nde sadece sokaklarında mutfakların kurulup çeşitli enginarların, enginar yemeklerinin, enginar tariflerinin yapıldığı ve şeflerin bunu bir sonraki kuşaklara, gelecek kuşaklara kendi hünerlerini aktardığı bir festival olmaktan çıkarıp sadece karnaval boyutunda değil; buradaki üreticinin de buna katıldığı, gastronomi turizminin de buna eklendiği, vatandaşımızın da sahip çıktığı bir festival haline getirmek istiyoruz. Bu nedenle ilk örneği burada. 3 gün boyunca Urla nüfusunun 1 milyonu geçeceği tahmin ediliyor."

"VATANDAŞIN DA ENGİNARA SIKI SIKI SARILARAK SAHİP ÇIKMASI BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Başkan Balkan, gastronomi ile uğraşan şeflerin yanı sıra vatandaşın da enginara sahip çıkmasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Balkan, "Enginar Festivali'nde üreticilerimizin, buradaki esnafın, gastronomi şeflerinin, enginar üreticisinin de söz hakkının olduğu ve kültürel anlamda buradaki tarımsal geçmişin enginarın, kınalı bamyanın, baklanın ve beraber işlenen ürünlerin de tarihinin anlatıldığı tarımsal üretimin özetlendiği kültürel söyleşiler de olacak. Gastronomi ile uğraşan şeflerle birlikte vatandaşın da enginara sıkı sıkı sarılarak sahip çıkması beni çok mutlu etti. Yaptığımız toplantılarda herkesin canla başla çalışarak festivali kendi çocuğuymuş gibi büyütmeye çalışması, desteklemesi ve bize destek vermesi bizim için çok gurur verici" diyerek festivale destek veren herkese teşekkür etti.

"BORÇ YİĞİDİN KAMÇISISIR"

Başkan Balkan konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Urla Belediyesi'nin önceki dönemden borcunun olup olmadığının sorulması üzerine Başkan Balkan, "Bütün belediyeler borçlu. Borç yiğidin kamçısıdır diyorum. Onların yaptığına değil bizim ne yapacağımıza bakıyoruz. O yüzden biz kendi projelerimizi hayata geçirmek için projelerimize odaklanıyoruz. Borcumuz var tabii ki. Ama bizim için sorun değil. Çalışmamıza engel değil. Bizde şimdiye kadar maaşını almayan personel yok. Mali tablo sadece belediyelerde değil Türkiye'de de bozuk durumda. Hani Küresel ekonomik krizin getirdiği zorluklar bir kenara günümüzün şartları da enflasyonun da getirdiği ayrıca dezavantajlı durumlar var. Bunlardan da yılmıyoruz. Maaşlarımızı da ödedik ödemeye devam edeceğiz" dedi. Balkan, çıkarılması planlanan yerel yönetimler tasarruf genelgesine ilişkin yöneltilen soruya ise "Biz zaten tasarruflu olduğumuz için etkilemez. İtibardan tasarruf yapmayanları etkiler sadece" yanıtını verdi.

"URLA'NIN GELECEĞİ AÇISINDAN BU BÜYÜK ŞANS OLACAK"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, "Urla herkes için Türkiye açısından son yılların en gözde ilçesi ve burada yapılacak çok şey var. Selçuk Başkanımızı uzun yıllardır tanıyorum, iki özellikten söz etmem mümkün. Birincisi çalışkanlığı, ikincisi hiperaktifliği. Urla'nın geleceği açısından bu büyük şans olacak diye düşünüyorum. Hafta sonu bazı meslektaşlarımın bildiği gibi Ankara'daydım. Medyada yeni arayışlar üzerine 2 günlük çalıştay yaptık. Çok zorlu süreçlerden geçtiğimizi medya olarak bilmeyen yok. Ama bu gece pek çok lezzetli yemekler yerken medya ve yerel kurumlarla, belediyelerimizle yeni bir iş birliğinin de başlangıcı diye düşünüyorum. Dünyanın en zor mesleği belgeli gazeteciliktir. Eğer belgeli gazetecilik yapamıyorsanız o zaman başka alanlara ve maalesef gazeteciliğin içini boşaltan yaklaşımlara mecbur kalırsınız. Belgeli gazeteciliği yapmak, gazetecilik yapmak da hakikaten meşakkatli ama onun dışında dayanışma gerektirir. Kiminle dayanışma gerektirir? Mesleğini hakkıyla yapanlarla dayanışma gerektirir. Yolu doğru olanın yükü ağır olur. O yükü de birlikte kucaklayabileceğimiz yerel yöneticiler çok ama çok önemlidir. Urla bunlardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Hem bu güzel ilçemizin hak ettiği noktalarda olabilmesi adına doğru, bağımsız, ilkeli gazetecilik yapabilmek için ortak çalışmalara ihtiyacımız var. Yerel basının gücünü daha da arttırmaya kararlıyız. Bu anlamda birlikte çalışmaya da hazırız. Yeter ki doğru işler yapalım. Bazen yolunuz açık olmayabilir. O zaman yolu siz açarsınız ki iziniz kalsın. Ben bu yaklaşımlarla Selçuk başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yeni başlangıçların da herkese Urla'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"SADECE URLA İÇİN DEĞİL, GELECEK ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DE ÇALIŞIYORUZ"

Doğal Sofra Urla Derneği Başkanı Bilge Bengisu Öğünlü ise "Sizleri Urla'da ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Doğal sofra Urla 15 yıldır Urla için çalışıyor. Sadece Urla için değil, gelecek çocuklarımız için de çalışıyoruz. Bu güzel, unutulan lezzetleri onlara taşımak asli görevimiz. Ata tohumlarından geleneksel yemeklere kadar hepsini yaşattığınız için Ot Festivali, Enginar Festivali, balık çorbası, bağbozumu olsun birçok etkinlikte yer alıyoruz. 70-80 kadar üyemiz var. Hepsi gönüllü, hepsi profesyonel kişiler, ev hanımları karışık bir grubuz. Çoğunlukla kadınız ve Urla'mız için çalışıyoruz" diye konuştu.