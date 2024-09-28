Erciyes Kamp Merkezi Bilimsel Araştırmalara Konu Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erciyes Kamp Merkezi Bilimsel Araştırmalara Konu Oluyor

Erciyes Kamp Merkezi Bilimsel Araştırmalara Konu Oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya yönelik altyapı çalışmaları kapsamında şehre kazandırdığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bilimsel araştırmalara da konu oluyor.

28.09.2024 15:37  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spora ve sporcuya yönelik altyapı çalışmaları kapsamında şehre kazandırdığı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bilimsel araştırmalara da konu oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından resmi tanıtım töreni gerçekleşen, yurt içinden ve yurt dışından başta futbol olmak üzere pek çok alandaki spor ve sporcuya ev sahipliği yaparak, sporcuları hayran bırakan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, araştırma makalelerinde de yar alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık bin 850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futboldan basketbola, yüzmeden atletizm ve bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede spor merkezi olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Bilimsel araştırma makalelerinde yer aldı

Bu kapsamda, Journal of Multidisciplinary Academic Tourism (Jomat) yani Çok Disiplinli Akademik Turizm Dergisi'nde yayınlanan ve akademisyen ile araştırmacılar Mehmet Halit Akın ve Ahmet Erdem tarafından kaleme alınan 'Erciyes Dağı ve Spor Turizmi: Mevcut Durumun Değerlendirilmesine Yönelik bir Çalışma' konu başlıklı araştırma makalesinde, gerek Erciyes Kayak Merkezi gerekse Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hakkında inceleme ve araştırmalar bulunuyor.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, erişilebilirlik avantajı ile öne çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın özel önem verdiği ve sık sık kampa gelen sporcular ve kulüplerle buluşarak görüş ve önerilerini dinlediği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin konu edildiği makalede, 'rekabet avantajı elde etmek için erişilebilirliğin en önemli kriter olduğu, Erciyes Dağı'nın erişilebilirlik ve Kapadokya Bölgesi'nde olması gibi güçlü yönleri ve fırsatları' bulunduğu ortaya konuldu.

Yakın zamanda Türk futbolunun yıldız isimlerinden ve eski Milli Futbolcu Arda Turan'ında ziyaret ettiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, övgü almıştı. Turan, buradaki temaslarında paylaştığı görüşlerinde 'Bir defa mübalağasız o kadar muhteşem bir tesis olmuş ki, yapanların eline emeğine sağlık' yorumunda bulunmuştu. Turan ayrıca, söz konusu kamp merkezinin, makalelere de konu olduğunu dile getirmişti.

Hayran bırakan kamp merkezi onlarca sporcu ve kulübü konuk etti

Kamp için gelen sporcu, antrenör ve kulüpleri kendisine hayran bırakan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 20 Futbol Takımı (Samsun Spor, Konyaspor, Ankaragücü, Almerecity, Osmaniyespor, Silifkespor, Vanspor, Ürdün U15, Adana 01 FK, Niğdespor, Amasyaspor, Etimesgut Belediye Spor, Yozgat Belediye Bozok Spor, Karaman FK, Kıbrıs Tremeşeli Holding Dumlupınar SK, Fethiye İdmanyurdu, U16 Milli Futbol Takımları Türkiye-Portekiz-Danimarka- Romanya ), 8 Yüzme Kulübü ( Galatasaray, Kayseri Tohm ve Sem, Enka, Açık Su Milli Takımı, Şehit Kamil Belediyesi, Bolu Yüzme Spor Kulübü, Spor AŞ Yüzme Takımı) 1 Basketbol Takımı (Melikgazi Kayseri Basketbol) ve 1 Beyzbol takımı (beyzbol 5 Genç Milli Takımı), 1 Kazakistan Track Milli olmak üzere onlarca sporcu ve kulüp kamp yaptı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024 yılında futbol takımlarından 6 yabancı, Türk takımlarından 14, yüzme takımlarından 8 Türk ve spor salonu takımlarından ise 1'i yabancı 2'si Türk takımı olmak üzere toplam 7 yabancı, 24 Türk takımını konuk etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Erciyes, kayseri, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes Kamp Merkezi Bilimsel Araştırmalara Konu Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:42:35. #1.12#
SON DAKİKA: Erciyes Kamp Merkezi Bilimsel Araştırmalara Konu Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement