ERÜ ve TÜZDEV Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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ERÜ ve TÜZDEV Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı

ERÜ ve TÜZDEV Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında eğitim, sertifika programları, öğretim, akademik ve kültürel iş birliği yapılacak.

29.03.2024 17:24
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı arasında akademik iş birliği gerçekleştirildi.

Taraflar arasında eğitim, sertifika programları, öğretim, akademik ve kültürel iş birliği usul ve esaslarını kapsayan protokol için Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine; ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın da katıldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Op. Dr. Kemal Tekden'e bu protokole vesile olması ve desteği nedeniyle teşekkür ederek, "Üniversitelerin görevlerinden biri de eğitim faaliyetlerindeki süreçler. Bu süreçlerin sağlıklı olarak ilerlemesi, gençlerimizin ihtiyaç olduğu donanımlara sahip olması son derece önemlidir. Çünkü artık günümüzde eğitim boyutunda bakıldığında sadece bir dil değil, birden fazla dil bilmek önemli hale gelmiştir. Burada dikkat çekici olan üstün zekalı ve dahi çocukların eğitim noktası. Bu çok önemli ve hassasiyet gerektiren bir durumdur. Eğitim boyunda bu öğrencilerin ihtiyacı olan dozajı yüklemeyi sağlıklı yapamazsanız özellikle bu çocuklarımızın çok daha başarısızlıkları ve olumsuzlukları ortaya çıkabilmekte. Bu manada biz Erciyes Üniversitesi olarak üzerimize düşen görevi ortaya koymaya ve süreçlere katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden de TÜZDEV'in kamu yararına bir vakıf olduğunu belirterek, "Özellikle zeki, ileri zekaya sahip çocuklarımızla ilgili bir çalışma içerisinde Türkiye'de beşeri sermayenin önemine inanan, bunu ön plana çıkaran, bunun ülke açısından ne kadar önemli olduğunu bilen kurumlarla iş birliği içerisindeyiz. Bu vesileyle Ülkemizin en önemli üniversitelerinden biri olan ve çok üstün başarılara imza atan Erciyes Üniversitemiz ile de büyük protokol yapma ihtiyacı hissettik. Bu ufka sahip olan Sayın Rektörüme çok teşekkür ediyorum. Kendisi, Türkiye'de böyle bir genç ve çocuk kesimin olduğunu ve bunun Ülkemizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğu konusuna vakıf. Bu çocuklarımızla hakkıyla ilgilenip ellerinden tutabilirsek, gelecekte Ülkemizin önünü açabilecek şahsiyetler olacaklardır. İlk çalışmamız da 26 Mayıs'ta İstanbul'da bir çalıştay olacak. Buna Erciyes Üniversitemiz de bütün gücüyle katılacak. Bu protokol çok güzel işlere vesile olur İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile TÜZDEV Genel Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında; Vakıf tarafından yürütülecek ulusal ve uluslararası kalkınma projeleri, Avrupa birliği projeleri, TÜBİTAK ve tüm hibe programlarına, ilgili birimlerle mutabık kalınmak suretiyle tarafların imkanları doğrultusunda destek verilecek.

Kongre, ortak araştırma projesi, konferans, toplantı, seminer, sempozyum, çalıştay ve panel gibi ortak akademik ve bilimsel etkinlikler düzenlenerek, ortak etkinlikler için konferans veya seminer salonlarının ilgili biriminin uygunluk durumuna göre kullanımı sağlanacak ve gerekli personel desteği verilecek.

Üniversitenin bulunduğu ilde "Üstün Zekalı Çocuklar Eğitici Eğitimi", "Akıl Oyunları Eğitici Eğitimi" gibi öğretmen ve velilere yönelik sertifika programlarının düzenlemesinde iş birliği yapılarak, vakfın gerekli şartları sağlaması durumunda üniversitenin eğitimleri sertifikalandırılacak. Üniversiteye bağlı ilgili fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin Vakıf bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinde, basın-yayın faaliyetlerinde, toplum hizmet uygulamalarında ve ayrıca her iki tarafça yürütülecek projelerde görev alanlarla ilgili birimlere öncelik sağlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ ve TÜZDEV Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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