Erzincan'da Kurban Bayramı dolayısıyla nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar açıklandı.
Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü nöbetçi fırın bulunmazken, bayramın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;
Arıfzan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi
Canmer Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Gül Ekmek Kardeşler Fabrikası - İplik Fabrikası Cad.
Asel Fırını - Demirkent Mahallesi
Mevlana Ekmek Fırını - Halitpaşa Mahallesi
Gümüşhane Ekmek Fırını - Kavakyolu Mahallesi
İlk Yıldız Ekmek Fırını - 13 Şubat Caddesi
Sercan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Aydın Ekmek Fabrikası - Ordu Caddesi
Çorlu Ekmek Fırını - Yavuz Selim Mahallesi
Mis Ekmek Fırını - Adnan Menderes Caddesi.
Bayramın üçüncü günü olan 8 Haziran Pazar günü nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;
Ertuğ 2 Ekmek Fırını - Kırklar Caddesi
Karadeniz Ekmek Fırını - Demirkent Mahallesi
Yıldız 1 Ekmek Fırını - Akşemsettin Mah.
Er Mercan Ekmek Fırını - Mimar Sinan Mahallesi
Osmanlı Fırını - Çukurkuyu Mahallesi
Eğilinoğlu Ekmek Fırını - Merkez Çarşısı
Kardeşler Ekmek Fırını - Recep Yazıcıoğlu Cad.
Bayramın dördüncü günü olan 9 Haziran Pazartesi günü nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar şu şekilde;
Yıldız Ekmek Fırını - Fatih Mahallesi
Çötenoğlu Ekmek Fırını - Kızılay Mahallesi
Sevcan Ekmek Fırını - Buğday Meydanı
Geçit Ekmek Fırını - Geçit Mahallesi
Merkez Ekmek Fırını - Milli Egemenlik Caddesi
Somuncu Baba Fırını - Barbaros Mahallesi
Taş Fırını - Zübeyde Hanım Caddesi - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da Nöbetçi Fırınlar Açıklandı - Son Dakika
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