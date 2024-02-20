Erzincan İl Emniyet Müdürü, maden ocağındaki toprak kayması olayında emniyet ekiplerine tam destek verdi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayının ardından emniyet ekiplerinin çalışmalara tam destek verdiğini açıkladı.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt konu ile alakalı açıklamasında şunları kaydetti:
"13 Şubat'ta ilimiz İliç ilçesinde maden ocağında yığın liç alanında meydana gelen toprak kayması hepimizi derinden üzmüştür.
İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alpaslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan, İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Aktaş, Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu olayın ilk anından itibaren toprak kaymasının gerçekleştiği yığın liç alanında bulunarak, devletimizle İl Emniyet Müdürlüğümüzün bütün imkanları seferber edilmiştir.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde;
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğümüzce toprak kaymasının meydana geldiği andan itibaren, olay yerini ve çevresini kapsayacak şekilde geniş çaplı güvenlik tedbirleri alınmıştır.
Bu güvenlik tedbiri kapsamında toprak kaymasının gerçekleştiği 13.02.2024 tarihinden 19.02.2024 tarihine kadar Erzincan İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosundan toplam; 2 bin 151 personel, 310 ekip alan ve çevresinde görevlendirilmiş, bu personele takviye olarak; Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van illerinden, 70 Polis Arama Kurtarma (PAK), 40 Polis Özel Harekat (PÖH), 100 çevik kuvvet, 1 arama kurtarma köpeği olmak üzere toplam 211 personel vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına destek vermiştir. İliç ilçemizdeki maden ocağı yığın liç alanında gerçekleşen toprak kaymasının meydana geldiği andan itibaren takviye personel ve ekip koordinasyonunu sağlayarak ekiplerin ilimize hızlıca intikalini sağlayan, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve personel sevki sağlayarak çalışmalara destek veren Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van illerimize şükranlarımı sunarım." - ERZİNCAN
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