Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tuz üretimi artıyor - Son Dakika
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Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tuz üretimi artıyor

Erzincan\'ın Kemah ilçesindeki tuz üretimi artıyor

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tesislerde 3 bin yıllık geleneklerle elde edilen ve Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği 'Kemah tuzu'nun üretimi, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin etkisiyle arttı. İşçilerin sıcak altında zahmetli uğraşları sonucu adeta 'su ekip tuz biçerek' ürettikleri tuz, başta çevredeki iller olmak üzere İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ile yurt dışında satışa sunuluyor. Hava sıcaklığının yükselmesiyle üretimi artan tuz, lezzetinin yanı sıra gıdaların raf ömrünü uzatması açısından da önem taşıyor. Kemah tuzu, başta Erzincan tulum peyniri olmak üzere peynirciler, yaylacılar ve salamuracılar gibi birçok sektör tarafından tercih ediliyor.

23.07.2024 07:31
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Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tesislerde 3 bin yıllık geleneklerle elde edilen ve Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği "Kemah tuzu"nun üretimi, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin etkisiyle arttı.

İşçilerin sıcak altında zahmetli uğraşları sonucu adeta "su ekip tuz biçerek" ürettikleri tuz, başta çevredeki iller olmak üzere İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ile yurt dışında satışa sunuluyor.

Hava sıcaklığının yükselmesiyle üretimi artan tuz, lezzetinin yanı sıra gıdaların raf ömrünü uzatması açısından da önem taşıyor.

Kemah tuzu, başta Erzincan tulum peyniri olmak üzere peynirciler, yaylacılar ve salamuracılar gibi birçok sektör tarafından tercih ediliyor.

İşletme sahibi Metin Tanrıkulu, Kemah'ta tuz üretimine 3 bin yıllık geleneklerle devam ettiklerini söyledi.

"Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği tuz üretim alanı"

Kemah tuzunun doğal olması nedeniyle başta Erzincan tulum peyniri üreticileri olmak üzere birçok sektörce tercih edildiğini belirten Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Burası 3 bin yıldır tuzla olarak kullanılıyor. Urartular'dan başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde tuzla olarak kullanılmış. Cumhuriyet döneminde ise devlet eliyle işletildi. Tarihte Osmanlı sarayının tuzunun buradan gittiği biliniyor. Evliya Çelebi, Seyahatname'de buradaki tuzlaya çok geniş yer veriyor ve övgüyle bahsediyor. Kaynak tuzu, dağın içerisindeki kaya tuzu tabakalarını yağmur ve kar sularının aşındırmasıyla tuzlu su pınarı olarak yüzeye çıkmaktadır. Erzincan tulum peynirinin olmazsa olmazı Kemah tuzudur. Hayvancılıktan tutun yaprakçısı, salamuracısına kadar bu tuz kullanılır. Çevre illerdeki vatandaşlarımızın da artık tuz deyince Kemah tuzundan başkası aklına gelmez." dedi.

Tanrıkulu, tuzun hiçbir kimyasal ve ağır metal barındırmadığı için sağlıklı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl içerisinde bin ila 2 bin ton arasında üretim yapıyoruz. Bu tuzu 3 bin yıl önce Urartular, Romalılar ve Osmanlı nasıl üretmişse aynı sistemle ancak daha modernize ederek geleneksel yöntemlerle üretmeyi sürdürüyoruz. Kemah tuzuna sadece Türkiye'den değil Almanya, İtalya'dan doğal tuz ticareti yapanlardan da büyük talep var."

Tesiste çalışan Veli Toprak da sıcak havada tuz havuzlarında çalışmanın zorluğuna dikkati çekti.

İşçilerin havuzlarda 40 derece sıcak altında çalıştığını aktaran Toprak, "Hava oldukça sıcak, çalışırken zorlanıyoruz. Tuzu göllere alıyoruz, ardından makine kullanmadan bilek gücü ile çıkarıyoruz. Zor oluyor ama bu bizim ekmek paramız. Güneşten şapkalarla korunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tuz üretimi artıyor - Son Dakika

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