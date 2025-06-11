Erzurum Adliye Mahkemesi 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Erzurum Adliye Mahkemesi 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı

Erzurum Adliye Mahkemesi 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı
11.06.2025 09:54
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Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, 2024'te ceza dairelerinde 21 bin 418, hukuk dairelerinde 12 bin 600 dosya karara bağladı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2024 yılı faaliyet raporunda ; ceza dairelerince 21 bin 418 adet, hukuk dairelerince 12 bin 600 adet dosyanın faaliyet yılı içerisinde karara bağlandığı ifade edildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2024 yılı faaliyet raporunun sunuş bölümünde 2024 yılı itibariyle Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli illeri merkez ve mülhakatlarındaki toplam 48 adliye tarafından verilen kararlarla ilgili istinaf mahkemesi olarak hizmet verdiklerini belirterek, "31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Bölge Adliye Mahkememizde 8 Ceza Dairesi, 6 Hukuk Dairesi faaliyet göstermektedir. Ceza Dairelerince 21 bin 418 adet, Hukuk Dairelerince 12 bin 600 adet dosya faaliyet yılı içerisinde karara bağlanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızda 11 Cumhuriyet Savcısı görev yapmakta olup, faaliyet yılı içerisinde Ceza Dairelerinde yapılan 383 duruşmaya katılım sağlanmıştır. Ceza Dairelerince karara çıkarılan 21 bin 418 dosyadan 21 bin 255 adedine Cumhuriyet Başsavcılığımızca görüldü işlemi yapılmıştır. Ayrıca Ceza Dairelerince karara çıkarılan dosyalardan 318 tanesi Cumhuriyet Başsavcılığımızca temyiz edilerek Yargıtay'a gönderilmiştir" dedi.

"712 dosyada itiraz değerlendirme işlemi"

05 Ağustos 2017 tarih ve 30145 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 23. maddesinde düzenlenen 308/A maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığınca toplamda 712 dosyada itiraz değerlendirme işlemi yapıldığını vurgulayan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, 5 dosya değerlendirme aşamasındadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirme yapılan 555 adet itiraz başvurusunun incelenmesinde; Ceza Dairelerince verilen kararlarda usul ve esasa ilişkin olarak herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmediğinden yapılan değerlendirme sonucu itiraz yoluna başvurulmamış ve itiraz talebi Cumhuriyet Başsavcılığımızca reddedilmiştir.

"25 dosya reddedilmiş, 4 itiraz kabul edilmiş"

İtiraz değerlendirme dosyalarından 49 tanesi re'sen, 108 tanesi talep üzerine olmak üzere toplam 157 dosyada ilgili Ceza Dairesi kararına itiraz yoluna gidildiğini ifade eden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, " 119 itiraz Ceza Dairelerince kabul edilmiş, 30 itiraz Ceza Dairelerince reddedilmiş, 1 itiraz dosyasında da Ceza Dairesince kısmen kabul/kısmen red kararı verilmiş, 7 itiraz ise ilgili Ceza Dairelerince değerlendirme aşamasındadır. 24 Ekim 2019 tarihli 30928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 30. maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan itiraz sonucu ilgili Ceza Dairesi tarafından red/kısmen kabul-kısmen red kararı verilip Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna gönderilen dosyalardan 25 dosya reddedilmiş, 4 itiraz kabul edilmiş, 2 dosyada değerlendirme aşamasındadır. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yerleşim alanı içerisinde bir katı Erzurum Bölge İdari Mahkemesi'ne tahsisi düşünülen 3 katlı 34 Başkan, Üye Hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 4 çalışma kalemi ve 2 adet duruşma salonundan oluşan ek hizmet binası inşaatı devam etmektedir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Adliye Mahkemesi 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı - Son Dakika

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