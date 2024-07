Yerel

ORHAN BOZKURT

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda başlayan etkinlikler, kortej yürüyüşünün ardından kongrenin yapıldığı tarihi binada düzenlenen törenle devam etti. Törenlere, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile AKP ve MHP il başkanları, STK yöneticileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törenlere, Erzurum milletvekillerinden katılım olmaması dikkat çekti.

"Erzurum Kongresi; milli andımızdır, azmimiz ve kararlılığımızdır"

Kongre Binası önünde düzenlenen törende konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Kongresi'yle yükselen ruhun, aslında necip milletin iman dolu göğsünde taşıdığı milli ruhun ta kendisi olduğunu ifade ederek, "Erzurum Kongresi; bağımsızlık uğruna edilen kutlu bir yemindir. Erzurum Kongresi; dalga-dalga büyüyerek cennet vatanın her yanına ulaşan güçlü bir sestir. Erzurum Kongresi; Anadolu topraklarında filizlenip kök salan ve buram buram Cumhuriyet kokan o tohumun ismidir. Erzurum Kongresi; milletimizi Anadolu'dan silip süpürmek isteyenlere karşı sergilenen sarsılmaz bir duruşun adıdır. Erzurum Kongresi; milli andımızdır, azmimiz ve kararlılığımızdır. Mukaddes ve muazzez vatan topraklarını işgale yeltenen emperyalist güçlere hadlerini bir kez daha bildirdiğimiz onurlu bir direnç olmakla birlikte. Erzurum Kongresi; aynı zamanda şeref ve haysiyet dolu bir şahlanışın da fotoğrafıdır" dedi.

"Erzurum Kongresi sadece bir toplantı değil, bağımsız giden yolda atılan kararlı bir adımdır"

TBMM Başkanlık Divanı üyesi, AKP Kütahya Milletvekili Adil Biçer ise Erzurum Kongresi'nin milletin bağımsızlık ruhunun dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Biçer, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları burada bir araya gelerek vatan bir bütündür, bölünemez ilkesini tüm dünyaya haykırmış ve bağımsızlık meşalesini tutuşturmuşlardır. Erzurum Kongresi sadece bir toplantı değil, aynı zamanda milletimizin geleceğini değiştiren, bağımsız ve özgürlüğe giden yolda atılan kararlı bir adımdır. İstiklal mücadelesinin hedeflerinin ve ilkelerinin tespitinde belirleyici bir rol oynamıştır. ve milletimizin özgürlük yolundaki azim ve kararlılığını tüm dünyaya duyuran Cumhuriyet'e uzanan yolun temel taşlarından biri olmuştur o günlerde Erzurum'da yakılan bağımsızlık ateşi bugün de aynı heyecan ve kararlılıkla yüreklerimizle yanmaya devam etmektedir" diye konuştu.

" Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Erzurum'da atıldı"

Tarihi Kongre Binası önünde düzenlenen törende kürsüye gelen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ise 105 yıl önce Erzurum Kongresi'nden alınan kararlarla; her türlü işgal ve bölünme projesine karşı çıkıldığını, manda ve himaye tasarılarının reddedildiğini, tam bağımsızlık vurgusu yapıldığını anlattı.

Vali Çiftçi, "'Kuvayı Milliye'yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır' şiarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri Erzurum'da atılmıştır. Bağımsızlığımızın nişanesi şanlı bayrağımızın gölgesi altında her daim birlik ve dirlik içinde yaşayan şanlı bir milletin evlatları olarak geleceğimizi daha müreffeh hale getirmenin en temel yolu, sahip olduğumuz engin vatan sevgimizdir. Ülkemizi her alanda daha ileri taşımak için bu sevgiyle ve azimle çalışmaya devam etmeliyiz. Çünkü vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" dedi.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunu ve mehter takımı gösterisi yapıldı. Daha sonra Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları 23 Temmuz Kongresi'ni temsili olarak canlandırıldı. Tarihi Kongre binasında, o günlerde delege olanların torunları da aynı sıralara oturdu.