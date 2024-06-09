Erzurum ve Çevresi İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Yerel

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve çevresi için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bir süredir yağışlı havanın etkisi altına giren ve 12 Haziran 2024 Çarşamba gününe kadar yağış beklenen Erzurum'a dair sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada, " 09.06.2024 Pazar günü Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon'un, Rize'nin ve Artvin'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. - ERZURUM