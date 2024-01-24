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Esenyurt Belediye Başkanı, Kentin Birliği ve Geleceği İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı, Kentin Birliği ve Geleceği İçin Çağrıda Bulundu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'ta düzenlenen 'Kentin Hareketi Kentin Aklı' programında ilçenin tüm bileşenlerine seslenerek, kentin birliği ve geleceği için ortak bir irade ortaya koymaları gerektiğini belirtti. Başkan Bozkurt, siyasi parti, kişi veya kurumların Esenyurt'un geleceğinde zikzak yapma şansına sahip olmadığını vurguladı. Programda ayrıca, Başkan Bozkurt'un 5 yıl boyunca hayata geçirdiği projeler ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Esenyurt Belediye Başkanı, Kentin Birliği ve Geleceği İçin Çağrıda Bulundu
24.01.2024 - 13:11,
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Esenyurt'ta düzenlenen "Kentin Hareketi Kentin Aklı" programında ilçenin tüm bileşenlerine seslenen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Kentimizin geleceğini karartmamak için tek yumruk olacağız. Eğer burası doğru karar verirse; hiçbir siyasi parti, hiçbir kişi, hiçbir kurum Esenyurt'un geleceğinde zikzak yapma şansına sahip değildir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Kentin Hareketi, Kentin Aklı" programında 5 yıl boyunca hayata geçirdiği proje ve hizmetleri anlatarak yapılması planlanan projelerini açıkladı. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa ilçedeki meslek odaları ve meslek grupları, site yönetimleri, dernekler, spor kulüpleri, esnaf, gazeteciler, kent konseyi, muhtarlar, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. İlginin yoğun olduğu programda Başkan Bozkurt, kentin paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulunarak merak edilen soruları da yanıtladı.

"BİRBİRİMİZİ OLDUĞUMUZ GİBİ KABUL EDELİM"

Programda yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değinen Başkan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Esenyurtlu olarak beklediğim tek şey var; kentimizin birliği, beraberliği için ortak bir irade ortaya koymak. Esenyurt'un haklarını temsil eden, geleceğini planlaması gereken bütün kitle burada. Eğer burası doğru karar verirse hiçbir siyasi parti, hiçbir kişi, hiçbir kurum Esenyurt'un geleceğinde zikzak yapma şansına sahip değildir. Ne olursa olsun iyi günde kötü günde birlikte olmamız durumunda, Esenyurt'ta mutsuzluğun hakim olması mümkün değildir. Bir tek ortak noktamız var;kentimizin geleceğini karartmamak için tek yumruk olacağız. Siyasi görüşümüze, inancımıza, kökenimize bakmadan birbirimizi olduğumuz gibi kabul edelim. Ne olursunuz herhangi birinin, herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir kuruluşun kentimize zarar vermesine izin vermeyin."

"GÖNÜL BİRLİĞİ YAKALAMIŞIZ"

Program sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Bozkurt, "Bugüne kadar yapmış olduğum çalışmalarla alnı açık yüzü ak olarak Esenyurtlu hemşehrilerimin karşısına çıkabildiğim için çok mutluyum. İkinci mutluluğum da bizim davet ettiğimiz sayının çok üzerinde kent bileşenlerinden vatandaşlarımız geldi. Seçim süreci olmasına, diğer partilerin adaylarının belli olmasına rağmen, bizim adayımızın belli olmamasına rağmen bu kadar vatandaşımız geldiyse bir gönül birliği yakalamışız. Güzel bir akşam oldu, hem kendimizi anlattık hem de kentte görüntümüzün ne olduğunu anlamış olduk" diye konuştu.?

Kaynak: ANKA
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