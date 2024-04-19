Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçenin bütün mahallelerinde kreş açacağını müjdeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçenin bütün mahallelerinde kreş açacağını müjdeledi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçenin bütün mahallelerinde kreş açacağını müjdeledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçenin bütün mahallelerinde kreş açacağını müjdeledi. Özer, çocukların geleceğimiz olduğunu belirterek, kreşlerin sosyal devletin ve yerel yönetimin görevi olduğunu vurguladı.

19.04.2024 11:59  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan gösteride konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçenin bütün mahallelerinde kreş açacağının müjdesini verdi. Özer, "Kreş açmak bizim hedeflerimiz arasında. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir" dedi.

Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Belediye bünyesindeki kreşlerde eğitim gören çocukların birbirinden renkli gösteriler hazırladığı programa, Başkan Özer'in yanı sıra CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda; Karadeniz halk oyunları, Kafkas dansları, Trakya yöresinden oyunlar ile halaylara kadar her bölgeden esintiler sunuldu. Oyunlarını sergileyecekleri yörenin kıyafetleri ile sahneye çıkan miniklerin performansları ise izleyicilerden büyük alkış topladı.

"ANNELERİN MUTLU, ÇOCUKLARIN EĞİTİMLİ OLMASI GEREKİR"

Sahnede yaptığı konuşmada Esenyurt'un 43 mahallesinde kreş açmayı hedeflediklerini belirten Başkan Özer, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın önce çocuklarımıza, sonra gençlerimize, sonra da tüm ulusumuza hayırlı, uğurlu olmasını ve güzel bir geleceğe vesile olmasını diliyorum. Seçim boyunca bir mottomuz vardı o da; 'Anneler işe, çocuklar kreşe' diye. Yerel yönetimler de genel idarenin bir parçasıdır. Yani Türkiye'nin iyi olabilmesi için Esenyurt ve diğer ilçe ve illerin iyi olması lazım. Çünkü Türkiye havada bir kavram değil, bunların toplamından ibarettir. Dolayısıyla Esenyurt'un iyi olabilmesi için de 43 tane mahallesinin iyi olması gerekir. O mahallelerin iyi olabilmesi için orada annelerin mutlu, çocukların eğitimli olması gerekir. Çocukların böyle olabilmesi için her mahallede bir kreşin olması gerekir. Bunlar aslında bir lüks değil, bir lütuf değil. Sosyal devletin, sosyal yerel yönetimin, belediyenin yapması gereken hizmetlerdir. Bugüne kadar Esenyurt'ta sadece 10 tane kreş açılmış. Bir tanesinin de açılışını ilerleyen günlerde yapacağız. Ancak evvel emirde ilk ihtiyaç duyduğumuz beş yere kreş yapılması için çalışmalara başlayacağız. Bizim ilk işlerimizden birisi bu olacak. Çünkü vaatlerimiz arasında bu vardı ama bu beşte sınırlı kalmayacak. Allah'ın izniyle, bizim de olanaklarımız çerçevesinde bütün mahallelerimize kreş yapmak hedeflerimiz arasında. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara sahip çıkmamız lazım."

"YOLU KREŞTEN GEÇİYOR"

Yerel yönetimlerin vazifelerinden birinin de kreş hizmeti olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Burada iki üç tane büyük problemimiz var bu bağlamda, birincisi kreş eksikliği. Bu sorun kadınların kalkınma sürecine entegrasyonlu katılımını engelleyen dolayısıyla ülkenin de ilerlemesini olumsuz etkileyen bir unsurdur. Oysa bizim ülkemizin Orta Doğu'daki diğer ülkelerden farkı laik bir ülke olmasıdır. Laiklik kadının kalkınma sürecine, seçme ve seçilme sürecine, temsiliyet sürecine katılmasını öngören en temel ilkedir. Arap ülkelerinin bu kadar zenginliklerine rağmen kalkınmamış olmalarının en temel nedeni kadının kalkınma süreci içerisinde olmamasıdır. Kadının da kalkınma sürecine katılmasının yollarından biri kadının işe giderken aklının çocuğun da kalmaması gereklidir. Bunun da yolu kreşten geçiyor. Onun için yerel yönetimlerin birinci vazifesi kadınlarımıza bu hizmeti sunmaktır. Aslında çocuklarımıza bu hizmeti yapmak, ülkenin geleceğine bu hizmeti yapmaktır."

"ÇOCUKLARIMIZIN OKUYABİLECEĞİ OKULLAR YAPMAK"

Esenyurt'ta sınıflardaki yoğunluğa da dikkat çekerek yeni okullara ihtiyaç duyulduğunu belirten Ahmet Özer, "İkinci büyük sorunumuz ise yine eğitimle ilgili. 60 kişilik sınıflarda çocuklar eğitim görmek için çabalıyor. Bu doğru bir şey değil. Bir eğitimci olarak 60 kişilik sınıflarda okuyan çocukların verimli eğitim alamayacağını biliyorum. Benim bir amacım, bir idealim de buradaki bulunan kanat önderleriyle, zenginlerle görüşüp çocuklarımızın okuyabileceği okullar yapmak. Bu milli eğitimin görevidir ama ne yazık ki milli eğitim bunların üstesinden gelmiyor. Kendi çocuklarının geleceğine sahip çıkamayanlar kendi ülkelerinin geleceklerini de kuramazlar" diye konuştu.

"HER ŞEYİ EL BİRLİĞİYLE YAPACAĞIZ"

Belediye Başkanı Özer, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bir başka büyük bela ise bağımlılık belası, uyuşturucu belasıdır. İlçe emniyet müdürü ve kaymakamla da bu konuyu görüştüm. Bizim bu belayı derhal buradan söküp atmamız lazım. Biz işin rehabilitasyonuyla ilgileneceğiz. Onlar önleyici kısmıyla ilgilenecek. Ama hepimiz önleyici olabilmesi için toplumu bilinçlendireceğiz. Bununla ilgili toplantılar yapacağız.  Bir başka problemimiz ise kadın cinayetleri. Beni en çok üzen olaylardan bir tanesi. Bunları da toplumun gündeminden bizim çıkarmamız lazım. Bunu da çıkarabilmenin yolu yine eğitimden ve bilinçlenmeden geçiyor. Dolayısıyla el ele vereceğiz. Bizim Esenyurt'umuza sözümüz var. Bugüne kadar olan olmuş ve bu şehir kötü yönetilmiş. Bütün bu sorunları ortadan kaldırabilmek için el ele vereceğiz. Kadınlarımızla ilgili, gençlerimizle ilgili, emeklilerimizle ilgili, dezavantajlı gruplarımızla ilgili, yoksullarımızla ilgili elimizden gelen her şeyi birlikte yapacağız. Halkçı bir belediyeyi inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Ahmet Özer, Esenyurt, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçenin bütün mahallelerinde kreş açacağını müjdeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırısında Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
    09 Nis Gazze Şeridi'nde İsrail Saldırısında Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

    Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Maghazi Belediye Başkanı Hatem el-Ghamri ve 4 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası topluma İsrail'e yönelik insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

  • AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu: AK Parti Kürtlerden biraz daha uzaklaştı
    09 Nis AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu: AK Parti Kürtlerden biraz daha uzaklaştı

    AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Kürt seçmenin tercihlerini ve AK Parti'nin durumunu değerlendirdi. Miroğlu, Kürt seçmenin, AK Parti ve DEM gibi partilere oy vererek, marjinal sokak siyasetinden kurtulup siyasetin merkezinde söz sahibi olmak istediğini belirtti.

  • Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısı
    09 Nis Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Malatya ve Elazığ için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bugün öğle saatlerinden itibaren artarak akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

  • SUBÜ Rektörü ve CHP PM Üyesi Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı
    09 Nis SUBÜ Rektörü ve CHP PM Üyesi Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ecevit Keleş, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sarıbıyık, bayramın manevi atmosferine vurgu yaparak, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere dikkat çekti. Keleş ise bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesi gerektiğini belirtti.

  • Burhaniye'de 2024-2029 Dönemi Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
    09 Nis Burhaniye'de 2024-2029 Dönemi Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

    Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler başkanlığında, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra 2024-2029 döneminin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yeni dönem meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye daire müdürleri, basın mensupları ve Burhaniyeliler toplantıya katıldı. Toplantıda meclis başkan vekilleri, meclis katipleri ve encümen üyeleri seçildi. Ayrıca komisyon üyeleri belirlendi ve 2023 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.

  • Pazaryeri Belediye Meclisi Toplantısında Encümen Üyeleri ve Komisyonlar Belirlendi
    09 Nis Pazaryeri Belediye Meclisi Toplantısında Encümen Üyeleri ve Komisyonlar Belirlendi

    31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Pazaryeri Belediye Meclisi ilk kez toplandı. Toplantıda encümen üyeleri, başkan vekili ve plan bütçe komisyonu belirlendi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yeni dönemin Pazaryeri ilçesine hayırlı olmasını temenni etti.

  • TÜRKPATENT, coğrafi işaretli ürün sayısını açıkladı
    09 Nis TÜRKPATENT, coğrafi işaretli ürün sayısını açıkladı

    Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayısı geçen yıl sonunda 1512 olurken, Gaziantep ürünü tescillenen iller sıralaması, Hatay da en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller arasında ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 2023 sonu itibarıyla 1512 oldu. Kuruma geçen yıl 371 ürün için başvuru yapıldı ve bunlardan 209'u coğrafi işaret tescili aldı.

  • Akyazı Belediyesi'nin İlk Meclis Toplantısında Başkan Soykan Konuştu
    09 Nis Akyazı Belediyesi'nin İlk Meclis Toplantısında Başkan Soykan Konuştu

    Akyazı Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı'nın güzelleştirilmesi ve değer katılması için çalışacaklarını belirtti.

  • Barış Pınarı Harekatı'yla temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn'da halk, huzur içinde Ramazan Bayramı'na giriyor
    09 Nis Barış Pınarı Harekatı'yla temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn'da halk, huzur içinde Ramazan Bayramı'na giriyor

    Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, Türkiye'nin çabalarıyla sağlanan huzur ve güven ortamında beşinci Ramazan Bayramı'na girecek. Buna rağmen ekonomik zorluklar yaşayan halk, pazarda alışveriş yaparak bayrama hazırlanıyor.

  • Zeytinburnu Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
    09 Nis Zeytinburnu Belediye Meclisi Yeni Dönem İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

    31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Zeytinburnu'nun 5 yıllık yeni yönetiminde söz sahibi olacak belediye meclis üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

  • Tokat Belediye Başkanı atlı ziyaretçilerle karşılaştı
    09 Nis Tokat Belediye Başkanı atlı ziyaretçilerle karşılaştı

    Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, atla safari yaparak gelen Ceylan Kırca ve Sümmani Yılmaz tarafından beklenmedik bir ziyaretçi grubuyla karşılaştı. Başkan ve vatandaşlar bu ilginç ziyaret karşısında hayrete düştü.

  • Meksika'da 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulması izlendi
    09 Nis Meksika'da 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulması izlendi

    Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayanlar, 33 yıl sonra ilk kez görülen güneş tutulmasını izlemek için sahillere ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nin kampüsüne akın etti. Tutulma, Meksika'nın kuzeyindeki bazı şehirlerde net şekilde izlendi. Meksikalılar ve turistler, tarihi anlara tanıklık etmek için tutulmanın görüldüğü kentlere akın etti.


12:55 Dışişleri’nden İsrail ve İran’a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz Dışişleri'nden İsrail ve İran'a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum
12:25 MKYK toplantısında Erdoğan’ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin MKYK toplantısında Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
11:06 İzmir’de 4.5 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
13:04 Uğur Dündar’ın cinsellik çıkışı Ece Üner’e kahkaha attırdı Uğur Dündar'ın cinsellik çıkışı Ece Üner'e kahkaha attırdı
12:24 İki Gözüm Ahmet Sürgün’ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi İki Gözüm Ahmet Sürgün'ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi
12:13 FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı
12:00 Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler
11:07 Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı Bakandan açıklama geldi Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı? Bakandan açıklama geldi
10:59 Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara’ya sevk edildi Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi
10:41 Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı İbrahim Tatlıses’le birçok filmde oynamış Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı! İbrahim Tatlıses'le birçok filmde oynamış
10:23 Torunu tarafından kafası duvara vurulan anneanne hastanede hayatını kaybetti Torunu tarafından kafası duvara vurulan anneanne hastanede hayatını kaybetti
10:06 İşte yıl sonu görülecek dolar kuru Merkez Bankası açıkladı İşte yıl sonu görülecek dolar kuru! Merkez Bankası açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 14:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçenin bütün mahallelerinde kreş açacağını müjdeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement