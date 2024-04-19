Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçenin bütün mahallelerinde kreş açacağını müjdeledi

Yerel

(İSTANBUL) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan gösteride konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçenin bütün mahallelerinde kreş açacağının müjdesini verdi. Özer, "Kreş açmak bizim hedeflerimiz arasında. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir" dedi.

Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Belediye bünyesindeki kreşlerde eğitim gören çocukların birbirinden renkli gösteriler hazırladığı programa, Başkan Özer'in yanı sıra CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda; Karadeniz halk oyunları, Kafkas dansları, Trakya yöresinden oyunlar ile halaylara kadar her bölgeden esintiler sunuldu. Oyunlarını sergileyecekleri yörenin kıyafetleri ile sahneye çıkan miniklerin performansları ise izleyicilerden büyük alkış topladı.

"ANNELERİN MUTLU, ÇOCUKLARIN EĞİTİMLİ OLMASI GEREKİR"

Sahnede yaptığı konuşmada Esenyurt'un 43 mahallesinde kreş açmayı hedeflediklerini belirten Başkan Özer, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın önce çocuklarımıza, sonra gençlerimize, sonra da tüm ulusumuza hayırlı, uğurlu olmasını ve güzel bir geleceğe vesile olmasını diliyorum. Seçim boyunca bir mottomuz vardı o da; 'Anneler işe, çocuklar kreşe' diye. Yerel yönetimler de genel idarenin bir parçasıdır. Yani Türkiye'nin iyi olabilmesi için Esenyurt ve diğer ilçe ve illerin iyi olması lazım. Çünkü Türkiye havada bir kavram değil, bunların toplamından ibarettir. Dolayısıyla Esenyurt'un iyi olabilmesi için de 43 tane mahallesinin iyi olması gerekir. O mahallelerin iyi olabilmesi için orada annelerin mutlu, çocukların eğitimli olması gerekir. Çocukların böyle olabilmesi için her mahallede bir kreşin olması gerekir. Bunlar aslında bir lüks değil, bir lütuf değil. Sosyal devletin, sosyal yerel yönetimin, belediyenin yapması gereken hizmetlerdir. Bugüne kadar Esenyurt'ta sadece 10 tane kreş açılmış. Bir tanesinin de açılışını ilerleyen günlerde yapacağız. Ancak evvel emirde ilk ihtiyaç duyduğumuz beş yere kreş yapılması için çalışmalara başlayacağız. Bizim ilk işlerimizden birisi bu olacak. Çünkü vaatlerimiz arasında bu vardı ama bu beşte sınırlı kalmayacak. Allah'ın izniyle, bizim de olanaklarımız çerçevesinde bütün mahallelerimize kreş yapmak hedeflerimiz arasında. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. Onlara sahip çıkmamız lazım."

"YOLU KREŞTEN GEÇİYOR"

Yerel yönetimlerin vazifelerinden birinin de kreş hizmeti olduğunu vurgulayan Özer, şöyle devam etti:

"Burada iki üç tane büyük problemimiz var bu bağlamda, birincisi kreş eksikliği. Bu sorun kadınların kalkınma sürecine entegrasyonlu katılımını engelleyen dolayısıyla ülkenin de ilerlemesini olumsuz etkileyen bir unsurdur. Oysa bizim ülkemizin Orta Doğu'daki diğer ülkelerden farkı laik bir ülke olmasıdır. Laiklik kadının kalkınma sürecine, seçme ve seçilme sürecine, temsiliyet sürecine katılmasını öngören en temel ilkedir. Arap ülkelerinin bu kadar zenginliklerine rağmen kalkınmamış olmalarının en temel nedeni kadının kalkınma süreci içerisinde olmamasıdır. Kadının da kalkınma sürecine katılmasının yollarından biri kadının işe giderken aklının çocuğun da kalmaması gereklidir. Bunun da yolu kreşten geçiyor. Onun için yerel yönetimlerin birinci vazifesi kadınlarımıza bu hizmeti sunmaktır. Aslında çocuklarımıza bu hizmeti yapmak, ülkenin geleceğine bu hizmeti yapmaktır."

"ÇOCUKLARIMIZIN OKUYABİLECEĞİ OKULLAR YAPMAK"

Esenyurt'ta sınıflardaki yoğunluğa da dikkat çekerek yeni okullara ihtiyaç duyulduğunu belirten Ahmet Özer, "İkinci büyük sorunumuz ise yine eğitimle ilgili. 60 kişilik sınıflarda çocuklar eğitim görmek için çabalıyor. Bu doğru bir şey değil. Bir eğitimci olarak 60 kişilik sınıflarda okuyan çocukların verimli eğitim alamayacağını biliyorum. Benim bir amacım, bir idealim de buradaki bulunan kanat önderleriyle, zenginlerle görüşüp çocuklarımızın okuyabileceği okullar yapmak. Bu milli eğitimin görevidir ama ne yazık ki milli eğitim bunların üstesinden gelmiyor. Kendi çocuklarının geleceğine sahip çıkamayanlar kendi ülkelerinin geleceklerini de kuramazlar" diye konuştu.

"HER ŞEYİ EL BİRLİĞİYLE YAPACAĞIZ"

Belediye Başkanı Özer, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bir başka büyük bela ise bağımlılık belası, uyuşturucu belasıdır. İlçe emniyet müdürü ve kaymakamla da bu konuyu görüştüm. Bizim bu belayı derhal buradan söküp atmamız lazım. Biz işin rehabilitasyonuyla ilgileneceğiz. Onlar önleyici kısmıyla ilgilenecek. Ama hepimiz önleyici olabilmesi için toplumu bilinçlendireceğiz. Bununla ilgili toplantılar yapacağız. Bir başka problemimiz ise kadın cinayetleri. Beni en çok üzen olaylardan bir tanesi. Bunları da toplumun gündeminden bizim çıkarmamız lazım. Bunu da çıkarabilmenin yolu yine eğitimden ve bilinçlenmeden geçiyor. Dolayısıyla el ele vereceğiz. Bizim Esenyurt'umuza sözümüz var. Bugüne kadar olan olmuş ve bu şehir kötü yönetilmiş. Bütün bu sorunları ortadan kaldırabilmek için el ele vereceğiz. Kadınlarımızla ilgili, gençlerimizle ilgili, emeklilerimizle ilgili, dezavantajlı gruplarımızla ilgili, yoksullarımızla ilgili elimizden gelen her şeyi birlikte yapacağız. Halkçı bir belediyeyi inşa edeceğiz."