Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İlçeye İlişkin Projelerini Açıkladı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçeye ilişkin projelerini açıklayarak, "Bizim sözümüzü söyleme biçimimiz hizmet olacak. O yüzden beyaz bir sayfa açtık. Bu beyaz sayfayı birlikte yazacağız. Esenyurt'a hizmet edeceğiz. Esenyurt'a örnek bir belediyecilik modeli inşa edeceğiz" dedi.

Van TV'de Orhan Olgun ile "Ekstra Gündem" programına konuk olan Başkan Özer, ilçeye ilişkin projelerini anlatarak, ilk etapta sosyal ve yeşil alan projelerini hayata geçireceklerini söyledi. İlçeyi 21. yüzyıla yakışır bir hale getireceklerinin altını çizen Başkan Özer, rantçı değil halkçı ve örnek bir belediyecilik inşa edeceklerini vurguladı.

Esenyurt'taki rantçı anlayışı değiştireceklerini belirten Başkan Özer'in konuşmasından satır başları şöyle:

"ESENYURT'U MUTLULUK VE REFAH DÜZEYİNİN YÜKSEK OLDUĞU BİR YER HALİNE GETİRECEĞİZ"

"Kapılarımıza 'Rüşvet alan da veren de melundur' yazacağız. Bunları ortadan kaldırmamız lazım. Evet, bir kent rant yaratır ama bu rantı halka dağıtmanız gerekiyor, birinin cebine değil. Dolayısıyla bir kente gittiğinizde o kentin yolları düzgünse, binalar düzgün dizilmişse, hava koridorları ve kent meydanları varsa o kent sağlıklı ve gelişmiş bir kenttir. Rant halka dağıtılmıştır. Bu yüzden biz Esenyurt'u yolları düzgün, binaları çürük dişler gibi dizilmemiş, hava koridorları olan, parkları ve bahçeleri olan, kent meydanları olan, kadınların, çocukların rahatça gezebilecekleri yerlerin olduğu, mutluluk ve refah düzeyinin yüksek olduğu bir yer haline getireceğiz.

"BİZİM SÖZÜMÜZÜ SÖYLEME BİÇİMİMİZ HİZMET OLACAK"

Bizim sözümüzü söyleme biçimimiz hizmet olacak. O yüzden beyaz bir sayfa açtık. Bu beyaz sayfayı birlikte yazacağız. Esenyurt'a hizmet edeceğiz. Esenyurt'a örnek bir belediyecilik modeli inşa edeceğiz. Esenyurt'un birçok sorunu var. Birincisi bir kere hızlı yapılaşma meydana gelmiş. Özellikle 30, 40 yıl içerisinde büyük bir nüfus akınına uğramış. Bu hızlı nüfus artışı vahşi bir kentleşme meydana getirmiş. 2004'ten sonra Ak Parti yönetiminde burada neredeyse hiç yeşil alan bırakılmadan bir yapılaşmaya gidilmiş. Bu makus talihi Esenyurtlularla birlikte yenmeye çalışacağız. Demek ki birinci ana sorunumuz; kent planlamasından kaynaklanan çarpık yapılaşma ve bu yapılaşmanın getirmiş olduğu ulaşım problemi. Bununla beraber bir park ve otopark problemi ortaya çıkmış. Bu üçlüyü aslında bir paket olarak Esenyurt'un en önemli ana sorunlarından diye düşünebiliriz.

Türkiye'nin en büyük ilçesinde çocuklarımız 60, 70 kişilik sınıflarda okuyor. Koca ilçede 1 tane devlet hastanesi var. Şimdi çağımız kalkınma çağı. Kalkınmanın en değerli kaynağı insan. İnsanı değiştirip dönüştürmenin en etkili yolu ise eğitim-öğretim ve sağlıktır. Bu iki şeyi yapmadığınız takdirde siz geleceğinizi kendi ellerinizle heba etmiş olursunuz. Maalesef Esenyurt bağımlılık ve kadın cinayetleriyle anılmış. Bunlar küçük de olsa reyting uğruna büyütülmüş. Hatta bazıları buraya 'Esencılıs' adını takmış. Esenyurt bunu hak etmiyor. Biz hemen bu durumu düzelteceğiz.

"BURAYI BİR SİLİKON VADİSİ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUM"

Bir 'Matematik Köyü' projem var. Burayı bir silikon vadisi haline getirmek istiyorum. İlçenin güçlü yanlarını geliştirdiğimiz takdirde zayıf yanlarını üretimi artırarak, katma değeri yüksek ürünler üreterek ortadan kaldırabiliriz. Burası en fazla genç nüfusun bulunduğu bir ilçe. Ama biz gençliğimizi kahve köşelerine, bağımlılığa kurban etmeyeceğiz. Onları oradan çekip alarak hem nitelikli üretim gücü haline getireceğiz hem de istihdam edeceğiz. Eğitimlerine ve sağlıklarına da katkıda bulunacağız. Bizim kadınla ve gençlikle ilgili projelerimiz var. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz.

"HAYALİM, ESENYURT'U BARIŞ VE KARDEŞLİK ŞEHRİ HALİNE GETİRMEK"

Benim bir hayalim var; Esenyurt'u bir barış ve kardeşlik şehri haline getirmek. Çünkü Esenyurt'ta 81 ilden insan yaşıyor. Kürt var, Türk var, Alevi var, Çerkez var… Ayrıca dünyanın dört bir yanından gelmiş insanlar var. Bütün bu insanları bir barış ve kardeşlik projesi içerisinde bir araya getirirsek, bu projeyi aynı zamanda Türkiye'ye hediye edersek Türkiye'nin birikmiş sorunlarının da önünü açabiliriz.

"KREŞLER AÇACAĞIZ"

Hem yapılaşmayla ilgili sorunları çözüp hem de ilçedeki sosyal projelere ağırlık vereceğiz. Mesela kreşler açacağız. İlk etapta 5 kreşle başlayacağız, sonra 43 mahallemizin de hemen hepsinde kreş açacağız. Anneler işe, çocuklar kreşe gidecek. Nüfusumuzun yüzde 15'i emekli. Onlarla ilgili yaşam evi yapacağız. Yaşlılarımızla ilgili geriatri merkezi projemiz var. Çünkü kendi yaşlısına bakmayan bir toplum kendi geleceğini kendi eliyle mahvetmiş olur. Mesela bir aşevi projemiz var. Onu bir an önce hayata geçirip kent lokantaları açmayı planlıyorum. İnsanlar açken, karnı doymazken devlet de sosyal devlet olmaktan çıkmışken bu sosyal projeleri belediyeler yerine getirmeli. Mesela Esenkart'ımız var. Yarından itibaren Esenyurt'taki ihtiyaç sahibi vatandaşlara bunu dağıtıyoruz.

"BURAYI KÜLTÜR VE SANAT ŞEHRİ YAPMAK İSTİYORUM"

Kültür ve sanata çok büyük önem veriyorum. Burayı kültür ve sanat şehri yapmak istiyorum. Bu anlamda yerel sanatçılara destek sağlayacağız. Altyapı, ulaşım, köprüler, yollar, parklarla ilgili büyük vadilerle ilgili çalışmalarımız var. Bugün 10 mahallemizde park yapılmasıyla ilgili talimat verdim. Çok büyük laflar edip hiçbir şey yapmamak yerine mütevazi olup taş üstüne taş koyacağız. Esenyurt'a dokunacağız. Esenyurt'un sorunlarını kademeli olarak çözeceğiz ve Esenyurt'u 5 yıl içerisinde herkesin gururla Esenyurtluyum diyebileceği bir kent haline getireceğiz.

"ÜRETİMİ ARTIRARAK KATMA DEĞERİ YÜKSELTECEĞİZ"

Üretimi artırarak katma değeri yükselteceğiz. Bunu toplumsal barış içerisinde yapacağız. Yeşil bir Esenyurt, yaşanılabilir bir Esenyurt, yoksulun olmadığı bir Esenyurt yaratacağız. Kardeşlik ve barış şehri olacak burası, huzur kenti olacak. Tüm bunları kadrolarımızla yapacağız. Çalışan herkesin başımızın üzerinde yeri var, kimsenin ekmeğiyle oymayacağız. Kadrolarımızın liyakatli, disiplinli, saygılı olmasına bakacağız. İki şeyin peşindeyim; birincisi halkın gönlünün profesörü olmak. İkincisi ise bu geçici dünyadan geçip giderken halkının gönlünde bir yer edinmek. Bizim burada yapacağımız hizmetler aynı zamanda Türkiye'nin yararına olacak."

İBB İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile de ortak çalışmalar yürüteceklerini belirten Başkan Özer, Ekrem İmamoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerini, şöyle sonlandırdı:

"İBB'de Ekrem İmamoğlu gibi vizyoner, kapsayıcı bir lider var. Bize de çok sıcak bakıyor. Dolayısıyla sayın İmamoğlu'nun da bizimle uyum içerisinde çalışması Esenyurt'a hizmet olarak akacak. Örneğin metro, Mahmutbey Esenyurt hattı var. Bu hattın hızlandırılması için elimizden geleni yapacağız. Hız-ray projesi var. Tüyap fuar alanında başlayan Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndan geçen, Başakşehir üzerinden 50 dakikada Sabiha Gökçen'e giden bir proje. Özelde Esenyurt'un genelde de İstanbul'un trafiğini rahatlatacak bir proje. Mesela 'Park Et Devam Et' projelerimiz var. Aracını cep otogarlarına park ederek metrobüs terminallerimizle devam edecek."