Eskişehir'de Altın-Gümüş Madeni Projesine Tepki

Yerel

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Alpagut ve Atalan Mahallesi sakinleri, bölgeye yapılmak istenen altın-gümüş madeni projesine tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Bayrak, "Buraya faydası olmaz, zararı olur. Siyanür de varmış. Burada sebze olmaz. Seçimden önce durdurdular 'iptal ettik' dediler. Seçim bitti yine başladılar" diye konuştu.

Sondaj çalışmaları neticesinde Eskişehir'de altın-gümüş madeni bulan Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır Maden, Çevresel Değerlendirme Raporu (ÇED) için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuru yaptı. Cengiz Holding 15 Ağustos'ta halkın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

Eskişehir'in Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerine bağlı Alpagut ve Atalan Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, maden ocağı ile ilgili şunları söyledi:

Melek Kısa: "Burada herkes geçimini tarlada, bahçede çalışarak sağlıyor. Bizim topraklarımız o kadar çok değerli ki. Mesele maden meselesi A partisi, B partisi değil. El ele verelim bu madene karşı olalım diyorum. Herkesi de madene karşı olmaya davet ediyorum. Karnımızı bu topraklarda doyurduk. Üstü altından daha değerli. 12 ay üretim yapıyoruz. İstanbul'un tüm meyvesini, sebzesini buradan sağlıyoruz. Biz madene karşı değiliz. Hiçbir yerde olmayan iklime sahibiz biz burada. Yarın öbür gün hasatları para etmeyecek buranın maden olursa. Eskişehir'e göç başlayacak."

Muhlise Balkan: "Biz istemiyoruz. Topraklarımız ölecek. Millet para için toprağını satıyor. Çalışsan daha çok para kazanırsın topraktan."

Zeynep Yentir: "Geçim kaynağımız buralar. Maden olmasını istemiyoruz. Halimiz harap. Gençlerimiz gidecek. Geçim kaynağımız olmayacak. Sebze, nar var, buralarda ama bir şey olmayacak. Tere, marul, tatlı tere onlarla geçiniyoruz kışın."

"Siyanür topraklarımızı ve suyumuzu zehirler"

Mehmet Bayrak: "Buraya faydası olmaz, zararı olur. Siyanür de varmış. Burada sebze olmaz. Seçimden önce durdurdular iptal ettik dediler. Seçim bitti yine başladılar" diye konuştu.

Muhammed Ay: "İstihdam olmaz ölüm olur. Burası Nallıhan'a kadar biter. Karadeniz de biter. Bu siyanürün gidecek yeri yok. Buharlaşacak Nallıhan'a gidecek. Yağmurla çoğalacak Adapazarı'na kadar gidecek."

Ali Ünal: "Hiç razı değiliz. Sağlığımıza zararlı, her şeyimize zararlı. Bu olursa her şeyimiz biter. Benim hayvanlarım var, meyvelerim var. Sonumuz kötü yapılırsa. İstihdam olmasını da istemiyoruz. Onlar boşu boşuna konuşuyor. Sağlığımıza zararlı tedirginiz. Sağlığımız daha önemli. Yaş 68 ama kendimizi korumamamız lazım."

"Madenciler, vatandaşa et dağıttı"

Öznur Armut: "Yeraltından çıkan madenin devlet bütçesine katkısı olacak. Biz devletimiz kalkınsın istiyoruz. Karşı değiliz. Teşvik etmek lazım. Tarıma zarar vermez. Neden verecek? İstihdam açısından iyi olur. Ekonomi canlanır hiç olmazsa. Orada ne kadar insan çalışırsa burası kalkınır. Fabrika olan yerde üretim olur. Katkısı olur."

Birol Duyar: "Sağlık tehlikeye girer. Biter burası. Sağlık da biter, yeşillik de biter. Zehir bu. Tedirgin olmaz mıyız? Sıkıntı. İnşallah olmaz."

Mustafa Çalışkan: "Alpagut'ta 50 kişi var tarla satacak para kazanacak. Bu madenciler bayramda vatandaşın cebini karnını doyurdu. Çuvalla et verdiler. Gözümle gördüm. Vatandaşları doyurdular. Et de verdiler, malzemede verdiler, para da verdiler. Vatandaşı kandırmak için her şeyi yaptılar. Ne gerekiyorsa yapalım. İmza toplayalım. Burada hayır diyoruz akşam eve gidince cebi dolunca kimse kalmıyor. Tarım bitecek. İnsan da kalmayacak. İçtiğimiz su zehir, yediğin şey zehir. İnsan mı kalacak? Şimdiden gereği neyse yapalım yaptıralım."