Eskişehir\'de Ramazan Bayramı İçin Kapsamlı Güvenlik Tedbirleri Alındı

Eskişehir Valiliği, çeşitli noktalarda görevlendirilen 11 bin 554 polis ve 2 bin 674 jandarma ile Ramazan Bayramı çerçevesinde kent genelinde kapsamlı tedbirler alınacağını duyurdu.

Eskişehir Valiliği, 2025 Ramazan Bayramı Tedbirleri'ni açıkladı. Yapılan açıklamada, "İnsansız hava araçları ile bayram süresinde ana arter ve kavşaklarda yapılacak planlı denetimler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile ilimizin genelinde kırmızı ışık, emniyet kemeri, kask ve cep telefonu başta olmak üzere diğer tüm ihlallere yönelik denetimler; il merkezinde sabit ve seyir halinde radarla hız denetimleri 24 saat esasına göre, Eskişehir- Ankara, Eskişehir- Bursa ve Eskişehir- Kütahya il yollarında planlama doğrultusunda EDS Sistemleri (Ortalama Hız) ile denetimler; şehir içi ve şehirlerarası otobüs şoförleri üzerinde 'Algılanan Yakalanma Riski Duygusu'nu geliştirmek amacıyla otobüslerde sivil personel görevlendirilerek denetimler; şehir içinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimler; modifiye edilmiş araç, uygunsuz egzoz ve ışık donanımları ile harici ses sistemleri kullanımlarının önlenmesi için, sivil trafik ekiplerinin yanı sıra diğer genel hizmet personeli ile müşterek uygulamalarak yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Çeşitli noktalarda 11 bin 554 polis ve 2 bin 674 jandarma görevlendirildi

Açıklamanın devamında, "İl Emniyet Müdürlüğünce 3 sabit, 72 şok kontrol noktasında 11 bin 554 personel, 3 bin 740'ı trafik, bin 901 araç, 630 diğer araç, bin 271 trafik aracı, 82 motosiklet ve 10 drone ile çalışmalar yürütülecektir. İl Jandarma Komutanlığınca 1 sabit, 59 şok kontrol noktasında 2 bin 674 personel, 852 araç, 64 drone ile gerekli çalışmalar yürütülecektir. Denetimlerde özellikle drone destekli emniyet kemeri denetimlerine, radarla hız kontrol denetimleri ile tescilsiz, sürücü belgesiz ve kasksız motosiklet kullanımını önlemeye yönelik denetimlere ağırlık verilecek olup, sürücülerin emniyet kemeri konusunda bilinçlendirilmesi faaliyetleri icra edilecektir. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine istinaeden, bayram süresince silah atılmasına müsaade edilmeyecek, kanun hükümlerine aykırı hareket edenler takip ve tespit edilerek adli, idari tahkikat yapılması sağlanacaktır. Bayram öncesi alışverişi yapanların hırsızlık, kapkaç, yankesicilik gibi yasadışı faaliyetlerle mağdur olmasını önlemek maksadıyla resmi ve sivil ekipler görevlendirilecektir" diye belirtildi.

Bakım ve onarım çalışması yapılmayacak, yollar sürekli ulaşıma açık tutulacak

Altyapı, ulaşım ve sağlık alanlarını da kapsayan tedbirlerle ilgili detayların verildiği açıklamanın devamında şöyle aktarıldı:

"Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 46. Şube Şefliği sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açıkt utulması için gerekli çalışmaları yapacak, acil müdahale ekipleri oluşturulacaktır. 29 Mart 2025 ile 6 Nisan 2025 tarihleri arasında zaruri haller hariç yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılmayacak ve yollar sürekli ulaşıma açık tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü acil servis hizmetlerine önem vermek suretiyle, nöbet hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alacaktır. Hastane ve diğer sağlık birimlerinde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için personel planlaması yapılacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile 112 Ambulans Başhekimliğinde personel takviyesi yapılarak kesintisiz hizmet sağlanacaktır. İlimizde faaliyet gösteren lokanta, pastane, fırın gibi gıda maddeleri üreten işyerleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ile belediye zabıta ekiplerince hijyen ve fahiş fiyat uygulaması yönünden etkin bir şekilde denetlenecektir. Bayram öncesi vatandaşlarımızın alışverişlerini güven ve huzur ortamı içerisinde yapmalarını temin açısından güvenlik güçleri ve belediye zabıtaları denetimlerini sıklaştıracaklardır." - ESKİŞEHİR