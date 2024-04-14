Bakan Göktaş evde bakıma destek pilot uygulamasının sonuçlarını duyurdu - Son Dakika
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Yerel

Bakan Göktaş evde bakıma destek pilot uygulamasının sonuçlarını duyurdu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz yıl Adana, Ankara ve İzmir'de başlatılan Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması kapsamında toplam 3 bin 407 vatandaşa hizmet verdiklerini açıkladı.

14.04.2024 10:19  Güncelleme: 10:42
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım hizmetleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması ve ailelerinin desteklenerek güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl Adana, Ankara ve İzmir'de başlattığımız Evde Bakıma Destek Pilot Uygulaması kapsamında toplam 3 bin 407 vatandaşımıza hizmet verdik" dedi.

BİREY ODAKLI HİZMET MODELLERİNE AĞIRLIK VERİLDİ

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım hizmetlerinin aile odaklı sosyal hizmet politikası doğrultusunda geliştirilip çeşitlendirildiğini belirterek, toplum temelli bakım anlayışı doğrultusunda kurumsal bakımın yanı sıra engelli ve yaşlı bireylerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakılmasını sağlayan birey odaklı hizmet modellerine ağırlık verdiklerini ifade etti.

3 İLDE PİLOT UYGULAMA

Kurumsal bakımın yanı sıra evde bakım yardımı, sosyal yardım ve gündüzlü bakım hizmetlerini birbirini tamamlayıcı şekilde bütünleşik olarak sunduklarını kaydeden Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılması ve ailelerinin desteklenerek güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl Adana, Ankara ve İzmir'de Evde Bakıma Destek Pilot Uygulamasını başlattık. Kurumsal bakıma olan ihtiyacı azaltmak ve toplum temelli bakım hizmetlerini geliştirmek üzere yürüttüğümüz uygulamadan Evde Bakım Yardımı faydalanıcısı aileler yararlanıyor" diye konuştu.

HANELERDE İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILDI

Uygulama kapsamında istihdam edilen bakım personeli, hemşire, sosyal çalışmacı, psikologlardan oluşan ekibe yönelik Bakanlığın uzmanları ve akademisyenler tarafından eğitim verildiğini bildiren Göktaş, ziyaret edilen hanelerde ihtiyaç analizlerinin yapıldığını kaydetti.

3 pilot ilde Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan ilk aşamada toplam bin 100 haneye anket uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Hizmete ihtiyacı bulunan yaklaşık 600 engelli bireye bakım planı oluşturarak, ailelerin eğitim ve psiko-sosyal destek ihtiyacını tespit ettik. Belirlediğimiz haneler proje kapsamında her bir ilde istihdam edilen farklı branşlardan oluşan ekipler tarafından ziyaret edilerek hemşireler gözetiminde engelli bireylerin bakım personeli tarafından kişisel öz bakımları yapıldı. Bakım veren aile yakınlarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim, danışmanlık ve psiko-sosyal destek hizmetleri ise hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından sağlandı. Geçtiğimiz yıl başlattığımız uygulama kapsamında Adana, Ankara ve İzmir'de toplam 3 bin 407 vatandaşımıza hizmet verdik."

Bakan Göktaş evde bakıma destek pilot uygulamasının sonuçlarını duyurdu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Göktaş evde bakıma destek pilot uygulamasının sonuçlarını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sait turk: İngilterede bu işi belediyeler yapar, bırakın her belediye kendi bölgesindeki vatandaşlara yardım etsin 24 1 Yanıtla
  • Ömer Özen: hani bir zamanlar 3 cocuk yetmez 5 yapın politikasi devletten her cocuga bi tam altın kampayasi vardı patladı 24 0 Yanıtla
  • osman aspirin: Yasal olarak belediyelerin yardım yapmasına engel yok ki. 17 0 Yanıtla

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