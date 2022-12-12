Evinin terasında yaptığı insansız hava aracı, Yunanistan tarafından ilk insansız hava aracı olarak tanıtıldı - Son Dakika
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Evinin terasında yaptığı insansız hava aracı, Yunanistan tarafından ilk insansız hava aracı olarak tanıtıldı

12.12.2022 12:02

- Evinin terasında yaptığı insansız hava aracı, Yunanistan tarafından ilk insansız hava aracı olarak tanıtıldı Ankara'da evinin terasında kendi imkanlarıyla insansız hava aracı yapan Alper Sarısam'ın yaptığı aracın bir kopyası, Yunanistan tarafından insansız hava aracı olarak tanıtıldı.

- Evinin terasında yaptığı insansız hava aracı, Yunanistan tarafından ilk insansız hava aracı olarak tanıtıldı

ANKARA - Ankara'da evinin terasında kendi imkanlarıyla insansız hava aracı yapan Alper Sarısam'ın yaptığı aracın bir kopyası, Yunanistan tarafından insansız hava aracı olarak tanıtıldı.

Ankara'da yaşayan Alper Sarısam'ın hikayesi, evinin terasında 1970 model Cri Cri tipi uçağı modellemesiyle başladı. Dönemin Avrupası'nda üretilen Cri Cri'yi evinin terasında yapan Alper Sarısam, gerekli izinleri karşılayamadığı için uçakla deneme sürüşü gerçekleştiremedi. Bu durum karşısında kolları sıvayan Sarısam, uçağını uçurabilmek için Cri Cri uçağını bir İHA'ya çevirdi. Yine belli başlı engellere takılan Sarısam, çeşitli sponsorluklar aracılığıyla kendisine bir pist ayarladı ve insansız hava aracını uçurma fırsatı buldu. Sarısam'ın gerçekleştirdiği uçuşun ardından, yaptığı İHA'nın gelişmiş bir versiyonu ise Yunanistan tarafından kopyalandı. 'Ülkenin yerli İHA'sı Talos' olarak tanıtılan İHA, sosyal medyada viral oldu.

15 Temmuz darbe girişiminde gazi olmasıyla beraber uçağın yapımına başladığını bildiren Sarısam, "İnternette gezerken yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da insanların oturduğu yerden kendi bahçelerinde, atölyelerinde uçakları yaptıklarını gördüm. Dünyanın en küçük tek personelli, çift motorlu uçağı olan Cri Cri'yi gördüm. 'Ülkemizde bu uçakları yapabiliriz, neden yapmayalım?' diyerek başladım" ifadelerini kullandı.

"İHA'ya çevrilmiş uçağı Yunanistan'ın ilk insansız hava aracı olarak görmekteyiz"

Ayrıca, aracın TeknoFest 2021'de sergilendiğini bildiren Sarısam, "Tek personelle uçuş testini yapamadığımız için insansız hava aracına çevirdik. Radyo kontrol sistemleriyle uçuş aşamasına getirmiştik. Şu anki İHA'larla bire bir olarak uçacak aşamaya geldik. Sergilediğimiz ALPKUŞ, Yunanistan'ın aynısını yaparak; motor olsun, plan olsun tamamen bire bir Cri Cri uçağının planı üzerinden giderek, İHA'ya çevirdiğini ve benim ALPKUŞ olarak isimlendirdiğim, 5 buçuk yılımı vererek İHA'ya çevirdiğim uçağı, Yunanistan'ın ilk insansız hava aracı olarak görmekteyiz" şeklinde konuştu.

Desteklenmesi halinde bu tür araçların daha iyi bir seviyeye çıkacağını belirten Sarısam, "Bu noktada sonra ise bakanlıklarımız olsun, bünyesinde kadrolu olarak çalıştığım Tarım ve Orman Bakanlığı olsun veya özel sektör olsun. Yunanistan bir ülke olarak benim 5 buçuk yılımı verip bu ALPKUŞ'u yapıp ilk insansız hava aracım diyorsa, ALPKUŞ; bizim de kurumlarımız, özel sektör ve birçok alandan destek sağlanması halinde ülkemize yararlı ve daha ileri seviyeye gelecek bir İHA'ya dönüşebilir" diye konuştu.

(DG-BC-ŞG-ÖK-Y)

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Evinin terasında yaptığı insansız hava aracı, Yunanistan tarafından ilk insansız hava aracı olarak tanıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinin terasında yaptığı insansız hava aracı, Yunanistan tarafından ilk insansız hava aracı olarak tanıtıldı - Son Dakika
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