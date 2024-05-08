Eyüpsultan'da Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan\'da Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da okul müdürü İbrahim Oktugan, öğrencisinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Oktugan'ın eşi ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

08.05.2024 17:59  Güncelleme: 18:09
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Eyüpsultan'da öğrencisinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Oktugan'nın eşi ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu.

Eyüpsultan'da okuldan atılan öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan için cenaze töreni düzenlendi. Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Nazif Yılmaz, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İbrahim Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan, oğlu Görkem Oktugan, öğretmenler ve öğrencileri katıldı. Cenazede Oktugan'ın eşi Fatma Oktugan ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından helallik alındı. İbrahim Oktugan, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Güvenlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultan'da Okul Müdürü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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