Fatih'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Fatih'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi

15.07.2025 23:16
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Fatih'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar yürüyüş yaptı ve dualar etti. İstanbul Valisi Davut Gül, etkinlikte 15 Temmuz'un önemini vurguladı.

Fatih'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümünde yürüyüş ve dualar eşliğinde anma programı düzenlendi.

İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla Fatih'te "Zaferin Adı Türkiye" isimli anma etkinliği düzenlendi. Fatih Cami önünde toplanan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Fatih Anıt Parkı'ndaki etkinlik alanına yürüdü. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bilal Erdoğan ve birçok vatandaş katıldı. Fatih Anıt Parkı'nda mehter takımı konseri ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Kuran'ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Milli Mücadele'yi anlatırken Çanakkaleyi anlatırken, Malazgirt'i anlatırken dedelerimizin, dedelerimizin dedelerinin kahramanlıklarını dinledik. Ama 15 Temmuz'u belki çok küçük kardeşlerimiz hariç hepimiz yaşadık. Hepimiz hatırlıyoruz. Peki ne oldu? 15 Temmuzda tam olarak 9 sene önce biz ne yaşadık? 9'u bitirdik şimdi 10'uncu seneye gideceğiz. Maalesef içimizden, komşumuz olan, akrabamız, arkadaşımız olan insanlar uluslararası birden fazla istihbarat teşkilatlarının güdümünde 60-70 yıllık bir planla bütün kurumlarımıza sızdılar. ve günün sonunda kurumlarımıza sızan, insan kaynağımızı çalan, zekatlarımızı çalan, fitrelerimizi çalan, en kıymetli duygularımızı çalan bu yapı, günün birinde maalesef darbe teşebbüs ile Türkiye'yi bir işgalle karşı karşıya getirmeye çalıştı. Aslında her şey hesap edilmişti. Kendi yayın organlarında 'Bir düdük çaldığınızda Türk milleti evinden çıkmaz. Kimse dışarı çıkmaya cesaret edemez. Kimse bu müdahalenin karşısında duramaz' diyorlardı. Buna inandılar. Hesap etmedikleri nokta, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan milletimizin feraseti, duası ve kurumların içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Emniyet, Jandarma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özetle toplumun her kesiminde namuslu, haysiyetli, vatansever insanların varlığı" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Ülkemiz ve demokrasimiz için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz'un 9. Yılında, yine aynı duygularla, coşkuyla, birlik ve beraberlik ruhuyla, sembol mekanımız olan bu meydanda bir araya geldik. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz, birliğimize ve bağımsızlığımıza kasteden hain darbe girişimini püskürten bir milletin destan yazdığı gündür. 15 Temmuz, yedi düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planının bozulduğu gecedir. Zaferin adı, Türkiye'dir. Bu zafer, vatanın dört bir yanında, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de, Doğu Anadolu'da, ay yıldızlı bayraklarıyla sokaklara inen, meydanları dolduran, milli iradeye canı pahasına sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın zaferidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Fatih'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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