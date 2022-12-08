Kütahya'da felçli doğan kuzuya yürüteç yapıldı, gittiği ilk yer annesinin yanı oldu - Son Dakika
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Kütahya'da felçli doğan kuzuya yürüteç yapıldı, gittiği ilk yer annesinin yanı oldu

08.12.2022 13:04

Kütahya'da bir üretici, doğuştan engelli olduğu için arka ayaklarını kullanamayan kuzusu için internetten bakarak, kendi imkanlarıyla yürüteç üretti. Kuzunun bu sayede yürümeye başlamasının ardından ilk olarak annesinin yanına gitmesi dikkat çekti.

Abaş Köy muhtarı Şaban Yeşil'in oğlu lise mezunu 20 yaşındaki Abdullah Yeşil, bir hafta önce dünyaya gelen kuzunun arka ayaklarını felçli olması sebebiyle kullanamadığını fark etti. Yeşil, bunun üzerine internet bir araştırma yaparak kuzuya kendi imkanlarıyla yürüteç yaptı. Plastik borular ve kullanılmayan bisikletin tekerleriyle yürüteç yapan Yeşil, kuzunun rahatlıkla yürümesini sağladı.

"KOŞARAK ANNESİNİN YANINA GİTTİ"

Yeşil, "Kuzuya yürüteç taktırdığım zaman koşarak annesine gitti. Annesinin kuzusunu koklaması beni çok duygulandırdı ve çok mutlu oldum. Kuzunun böyle dünyaya gelmesi bizleri üzdü ancak, yürüdüğünü görünce üzüntümüz yerini sevince bıraktı. İnşallah bu kuzumuz sağlıklı bir şekilde büyür" dedi. Yeşil, kuzunun felçli ayaklarının tedavi için veteriner kontrolünde tedavisinin sürdüğü sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kütahya'da felçli doğan kuzuya yürüteç yapıldı, gittiği ilk yer annesinin yanı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da felçli doğan kuzuya yürüteç yapıldı, gittiği ilk yer annesinin yanı oldu - Son Dakika
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