Filistin Direnişi Zafer Elde Etti

Yerel

(ESKİŞEHİR) - Filistin ile İsrail arasındaki ateşkese ilişkin açıklama yapan Eskişehir Filistin ile Dayanışma Platformu Sözcüsü Levent Baştürk, "İsrail ile ticarete devam etmek için bin türlü alavere çeviren ve şimdi İsrail'e ticaretin resmen başlaması için lobi yapan başta MÜSİAD gibi sermayedarları, Habaş'ı, Zorlu'yu, İçdaş'ı bu topluma unutturmayacağız" dedi.

İsmet İnönü Caddesinde bir araya gelen Eskişehir Filistin ile Dayanışma Platformu üyeleri, Filistin ile İsrail arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı. "Gazze için düşene dövüşene bin selam", "Yaşasın küresel intifada" sloganlarını atan Platform üyeleri, Filistin'in gerçek anlamda özgür olmadığı sürece soykırımın devam edeceğini ifade etti.

Eskişehir Filistin ile Dayanışma Platformu Sözcüsü Levent Baştürk, "Bu ateşkes bugün yıkıntılar arasında sevinmesini ve direnmesini bilen Filistin halkının ve Filistin direnişinin zaferidir" diye konuştu. Baştürk şöyle dedi:

"Ateşkes Filistin direnişinin başarısı"

"7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, tam 18 ay boyunca ekranlardan izlediğimiz, tarihin en görünür soykırımı, imzalanan ateşkes anlaşmasıyla nihayet durduruldu. Filistin halkının ve direniş örgütlerinin tüm kayıplarına rağmen gösterdikleri direngenlik sayesinde gerçekleşen bu ateşkes, ne küresel güçlerin ne ABD'nin ne, Trump'ın ne de Türkiye gibi hamaset üreten güçlerin zaferidir. Bu ateşkes bugün yıkıntılar arasında sevinmesini ve direnmesini bilen Filistin halkının ve Filistin direnişinin zaferidir. Tüm risklerine rağmen gerçekleşen ateşkes anlaşmasının baş mimarı Filistin halkını bu meydanlardan selamlar ve sevinçlerine ortak olurken, Filistin mücadelesinin de, soykırımın da bitmediğini ilan etmek için tekrar meydanlardayız."

"Sözde Filistin'in özde İsrail'in yanında yer aldılar"

Hükümetin sözde Filistin'in özde İsrail'in yanında olduğunu öne süren Baştürk, "Ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmek konusunda ayak direten Siyonist İsrail rejimi bir yandan da işbirlikçi Mahmut Abbas yönetimindeki Batı Şeria'da yerleşimleri artırmanın planlarını yapıyor. Toplumsal baskıların sonucunda geri adım atmak ve Netanyahu'yu ateşkese zorlamak zorunda kalan başta ABD olmak üzere küresel güçler diğer yandan Filistin halkına yeni zulümlerin yollarını döşüyor. Siyonist İsrail rejimi ve Lıkud yönetimi değişmedikçe, Filistin nehirden denize özgür olmadıkça ne Filistin direnişi sonlanacak ne de küresel ölçekte Filistin mücadelesi bitecek. Bizler de bu meydanlardan gözümüz Filistin'de, kendi hükümetlerimizin ikiyüzlülüklerini ifşa etmeye devam edeceğiz ve 18 ay boyunca sözde Filistin'in özde İsrail'in yanında olduklarını unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Ticareti hamaset ile örtmeye çalışan STK'ları ifşa etmeye devam edeceğiz"

Baştürk konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Neleri mi unutmayacağız? 7 Ekim'den itibaren aylarca İsrail ile ticaretine devam eden, baskılar sonucunda ticareti kestik yalanını atan üst makamları unutmadık, unutmayacağız. İsrail ile ticaret yapmıyoruz diyerek dolambaçlı yollardan İsrail'e en stratejik ürünleri sevk etmekten geri durmayan tarihin gördüğü en ikiyüzlü ticaret bakanını unutmayacağız. Aylarca ve halen Azerbaycan petrolünü Cumhurbaşkanlığına bağlı Varlık Fonu şirketlerinden BOTAŞ üzerinden İsrail'e taşıyanları, bu ticaretten varil başına 1,27 cent gelir elde edildiğini Meclis kürsüsünden övünerek anlatan onur fukarası milletvekillerini tarihin sayfalarına yazdıracağız. Filistin'de gece uyudukları çadırlarda, Türkiye'den geçen petrolün doldurduğu depolarıyla Filistinli çocukları katleden İsrail uçaklarını unutmayacağımız gibi bu ticareti hamaset ile örtmeye çalışan sözüm ona STK'ları ifşa etmeye de devam edeceğiz.

"İsrail'e ticaretin resmen başlaması için lobi yapan MUSİAD"

İsrail ile ticarete devam etmek için bin türlü alavere çeviren ve şimdi İsrail'e ticaretin resmen başlaması için lobi yapan başta MÜSİAD gibi sermayedarları, Habaş'ı, Zorlu'yu, İçdaş'ı bu topluma unutturmayacağız ve her fırsatta yüzlerine vuracağız. 7 Ekim'den beri her fırsatta söyledik yine söylüyoruz. 7 Ekim'den beri Filistin için hamaset üretip İsrail ile ilişkileri kesmemek için canla başla çabalayan hükümet yetkilileri İsrail gerçekleştirdiği Soykırımının suç ortağıdır."