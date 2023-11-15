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Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! Emine Erdoğan'dan lider eşlerine çağrı: Ateşkes olana kadar biz de nöbet tutalım - Son Dakika

Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! Emine Erdoğan'dan lider eşlerine çağrı: Ateşkes olana kadar biz de nöbet tutalım

15.11.2023 14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün İstanbul'da Gazze için dünya liderlerinin eşleriyle bir araya geldi. Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi'nde konuşan Emine Erdoğan "Tarihin vicdanı zalimin yanında olmaz. Hiçbir ideoloji masumun canından daha değerli değildir. Ateşkes ilan edilene kadar biz de elimizdeki imkan ve araçlarla nöbet tutalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcilerin katılımıyla "Filistin İçin Tek Yürek" temalı Lider Eşleri Zirvesi düzenlendi. Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Ateşkes ilan edilene kadar biz de nöbet tutalım" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK ÖNEMLİ İSİM KATILDI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 40. günde de devam ederken, İstanbul'da anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye, pek çok ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının eşleri ile özel temsilcileri de katıldı.

Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! Emine Erdoğan'dan lider eşlerine çağrı: Ateşkes olana kadar biz de nöbet tutalım

"ZALİMLİKLE AYNI YERDE ANILACAKSINIZ"

"Filistin İçin Tek Yürek" temalı Lider Eşleri Zirvesi'nde konuşan Emine Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "Bu narsizme insanlığın yenik düşürülmesini reddediyorum. Hiçbir meşru siyasi anlayış zulmü kapsamaz. İnançların yaşanmasını engelleyenleri tarih gösteriyor. Bugün bu zulmü gerçekleştirenler bilsinler ki isimleri firavunun yanında anılacaktır. Zalimlikle aynı yerde anılacaksınız. Bu vahşeti durdurmak için hangi ölüm eşiğini bekliyorsunuz? Filistin'deki haksız işgal sona ermelidir.

Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! Emine Erdoğan'dan lider eşlerine çağrı: Ateşkes olana kadar biz de nöbet tutalım

"BİZ DE ELİMİZDEKİ ARAÇLARLA NÖBET TUTALIM"

Kendisinden olmayanları değersizleştiren karanlığa teslim olmayacağız. Masumu, kadını ve çocuğu geldiği yere göre değerlendiren zihniyetin karşısında duracağız. Bu savaş değil, bu iyinin güzelin batıl ile kavgası. Gazze'de kitlesel bir kıyım sürerken sesi olmaya davet ediyorum. Ateşkes ilan edilene kadar biz de elimizdeki araçlarla nöbet tutalım. Bir araya gelince çok daha güçlü sesimiz var. Gelin Filistin'de barış için inisiyatif haline getirelim.

Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! Emine Erdoğan'dan lider eşlerine çağrı: Ateşkes olana kadar biz de nöbet tutalım

"GAZZE AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN YENİDEN İNŞA EDİLMELİDİR"

Tam bağımsız Bir Filistin ile iki devletli çözümü sağlayalım. Gazze çocuklarını aydınlık bir gelecek sağlayabilecek şekilde yeniden inşa edilmelidir. BM ve İslam İşbirliği Teşkilatları gibi kuruluşlar tarafından İsrail'in yıktığı binaların yeniden inşa edilmesi için bir fon kurulmalıdır. Kalıcı barış için çaba göstermeliyiz. Bu karanlık resmin karşısında bir Filistin hayalimiz var. Babaların korkusuzca çocukları ile buluştuğu bir Filistin."

Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! Emine Erdoğan'dan lider eşlerine çağrı: Ateşkes olana kadar biz de nöbet tutalım
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! Emine Erdoğan'dan lider eşlerine çağrı: Ateşkes olana kadar biz de nöbet tutalım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi! Emine Erdoğan'dan lider eşlerine çağrı: Ateşkes olana kadar biz de nöbet tutalım - Son Dakika
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