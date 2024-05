Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçukluları bilgilendirdi

Yerel

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gündemdeki konular ve belediyenin çalışmaları hakkında sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla Selçukluları bilgilendirdi.

Yeni çalışma dönemi ile birlikte yeni bir yapılandırmaya gidildiğini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, halkla yönelik daha güçlü bir iletişim stratejisi hedeflediklerini belirterek, "Mevcut belediye başkan yardımcılarımızın yanı sıra halk ile bire bir iletişim kurabilecek bir siyasi başkan yardımcısı belirledik. Meclis kararıyla kurulan Esnaf Komisyonumuzun yanı sıra Esnaf Masamızı kurmayı, SELBİM'İN yanı sıra iletişim merkezimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda yapılandırmalarımızı tamamladık. Şimdi mekansal olarak bazı değişikliklerimizi yaparak hem esnaf masamızı hem de iletişim merkezimizi aktif halde kullanmaya başlayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Selçuk'ta süregelen temizlik çalışmalarının ivme kazandığını belirten Filiz Başkan, "İzmir Büyükşehir Belediyemizin çok daha güçlendirilmiş temizlik hizmetleriyle beraber çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu noktada kentin dört bir köşesinde bilhassa da merkezde yoğun çalışmalara başladık. İzmir Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Tugay'a teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın proje bazlı olarak 30 ilçe içerisinde ilk olarak Selçuk'u ziyaret ettiğini belirten Filiz Başkan, "Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın bizimle birlikte hareket edecek olmasının güveni ile birlikte uygulanabilir projelerimizden hangi birinden başlayabileceğimizi bire bir yerlerinde tespit ettik. Pamucak Sahili'nden Kültür ve Gençlik Merkezimizin olduğu yere, yeni otogardan eski otogara kadar her yeri adım adım, birlikte gezdik. Bu şekilde projelerimizi bire bir anlatabilme fırsatı bulduk. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyemizin tüm emekçilerine, Sayın Başkanımıza göstermiş olduğu bu ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Emekli Efeslim Kart Güçlenecek

Ankara'da hafta sonu düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'ne değinen Başkan Ceritoğlu Sengel; "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in geçen hafta sonu Ankara'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'nde söylediği her cümle bilhassa nüfusunun önemli bir kısmı emekli olan Selçuk için çok değerliydi. Her geçen gün artan ekonomik sıkıntılar emeklilerimiz için yaşamı giderek zorlaştırıyor. Bu anlamda aylar öncesinden biz Emekli Efeslim Kart ile ilk adımımızı atmıştık. Her ay Emekli Efeslim Kart'a belli bir bedel yatırılarak emeklilerimizin dışarda yaptıkları alışverişe bir katkı sunmaya başladık. Ancak Sayın Genel Başkanımızın Büyük Emekli Mitingi'nde söylediklerinden sonra bu katkıyı biraz daha artırmaya, daha çok kişiye katkı sunmak için çaba sarf etmeye karar verdik" diye konuştu.

Meryem Ana otoparkı ile ilgili süreç devam ediyor

Ankara'da Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığında yapmış olduğu görüşmeler hakkında da Selçukluları bilgilendiren Filiz Başkan; "Selçuk Belediyesinin ayakta kalabilmesi, sosyal yardım hizmetlerimizin büyüyerek devam edebilmesi için Meryem Ana Evi otoparkının ne kadar önemli olduğunu Milli Parklar Genel Müdürlüğünde ifade ettim. Konuyla ilgili süreç devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler içerisinde yeni döneme ilişkin neler yapabileceğimizi, bundan sonraki süreçte Efes Alt Kapı'da ihtiyaç duyduğumuz ek otoparkı nasıl ifa edeceğimizi bire bir görüştük" diye konuştu.

Gündüz bakımevleri, misafirhane ve fırın hayata geçirilecek

Selçuk'un projelerinin geçen yıl gerçekleşen Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nın çıktılarına dayandığını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel şöyle devam etti: "Seçimden hemen önce Dayanıklı Kent Konferansının çıktıları gereğince Çamlık Parkı'nda çocuklarımız için bir kütüphane açmıştık. Bu konferansın esaslarına dayanarak tıpkı Belevi Şen Çocuk Evi gibi gündüz çocuk bakım evlerinin çok kıymetli olduğunu anladık. Okul öncesi eğitimin önemli olması sebebiyle mahallelerde açacağımız gündüz bakım evlerinin çok önemli olduğunu bilerek 14 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir alanı dönüştürmek adına çalışmalarımızı başlattık. Yükseköğrenim gören öğrencilerimiz için yeni bir misafirhane yapmak konusunda çalışmalarımıza başladık. Halkın temel ihtiyacı olan ekmeğe daha kolay ulaşılabilmesi için Belevi'de belirlediğimiz alana bir fırın açarak kendi ekmeğimizi kendimiz üretip halk ekmek büfelerinin de çoğaltılması için çaba sarf edeceğiz"

Sosyal medya üzerinden Selçuk halkını yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeye devam edeceğini belirten Filiz Başkan; "Bu dönemde geçmişin tecrübesi ile ne yapacağını daha iyi bilerek, bilhassa da sivil toplum örgütlerimiz ve paydaşlarımız ile Dayanıklı Kent Konferansında bize söylenen bütün esaslara göre adım atmaya devam ediyoruz. Sık sık bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Bunun haricinde geçen dönem başladığımız fakat ne yazık ki deprem sebebiyle ara vermek zorunda kaldığımız mahalle toplantılarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. - İZMİR