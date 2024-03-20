Finlandiya, Birleşmiş Milletler destekli yıllık Dünya Mutluluk Raporu'nda 7 kere üst üste dünyanın en mutlu ülkesi oldu. ABD ise ilk 20'ye ilk kez giremedi.
Birleşmiş Milletler desteğiyle hazırlana "2024 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri" raporu yayımlandı. 100'den fazla ülkedeki insanlarla yapılan ankette ülkeler mutluluk düzeylerine göre sıralandı. Kuzey Avrupa'daki İskandinav ülkesi Finlandiya, bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak 7 kez üst üste "en mutlu ülke" oldu. Finlandiya'yı Danimarka, İzlanda, İsveç, İsrail, Hollanda, Norveç, Lüksemburg, İsviçre ve Avustralya takip etti. İlk 10'unda İskandinav ülkeleri göze çarptı. 11. sırada yer alan Yeni Zelanda'yı Kosta Rika, Kuveyt, Avusturya, Kanada, Belçika, İrlanda, Çekya, Litvanya izledi. En mutlu ülkeler listesinde 20. sıraya İngiltere yerleşirken, listenin 23. sırasında yer alan ABD ilk kez ilk 20'nin dışında kaldı. 24. sıraya ise Almanya ismini yazdırdı. Rusya 72., Ermenistan 82., Türkiye 98. sırada yer alırken, savaşın devam ettiği Ukrayna 105. sıraya yerleşti. Çatışma ve yoksullukla mücadele eden Afganistan ise 143 ülke arasında son sırada yer aldı.
En mutlu ülkeler Kuzey Avrupa'da yer alırken, 30 yaş altının en mutlu olduğu ülke Baltık ülkesi Litvanya oldu. 60 yaş üstündekilerin en mutlu olduğu ülke ise Danimarka oldu.
Dünya Mutluluk Raporu, BM Genel Kurulunun girişimiyle 2012 yılından bu yana her yıl yayınlanıyor. Araştırmacılar kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla
(GSYİH), ortalama yaşam süresi, özgürlük, iş güvenliği, yolsuzluk düzeyi gibi göstergeleri dikkate alıyor. - NEW YORK
Son Dakika › Yerel › Finlandiya Dünya Mutluluk Raporu'nda 7. Kez En Mutlu Ülke, ABD İlk 20'ye Giremedi - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal'da yapılan toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Özel, açılışı yapılan yurt ve tesislerin önemine vurgu yaparak, 31 Mart seçimlerinden sonra daha fazla sosyal demokrat belediye başkanına sahip olacaklarını ve İstanbul'da belediye sayısını artıracaklarını belirtti.
Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Acı Ot Festivaline katılarak bitki örtüsüne dikkat çekti. Aras, bu bitkilerin Hipokrat'ın şifa otları olduğunu belirtti. Ayrıca, Bodrum'un kültürünü ve mimari yapısını korumak gerektiğini vurguladı.
Portekiz'de eski Başbakan Antonio Costa'nın istifasının ardından bugün erken genel seçimler düzenleniyor. Seçimde 19 siyasi parti yarışırken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokratlar'ın kurduğu Demokratik İttifak önde çıkıyor. Aşırı sağcı Chega'nın ise oylarının arttığı görülüyor. Sonuçların gece yarısından sonra açıklanması bekleniyor.
CHP Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediye başkan adaylarıyla 'Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi' imzaladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 400 belediye başkan adayı tarafından imzalanan 9 maddelik belge, kadın-erkek eşitliğini temel bir insan hakkı olarak kabul ediyor ve toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmasını ilke ediniyor. Belgeye imza atan belediye başkan adayları, politikalarını, projelerini ve bütçelerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacaklarını ve kadınların karar alma süreçlerine dengeli katılımlarını sağlayacaklarını taahhüt ediyorlar.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024-2029 proje tanıtım toplantısında gelecek dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri paylaştı.
Mardin'de düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Midyat' programında AK Parti'nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin, gençlerle bir araya geldi. Şahin, ilçede gerçekleştirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti ve gençlerden destek istedi.
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