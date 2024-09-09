Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Narin Güran'ın ismini çocuk kütüphanesine veya kreşe vermek için önerge verdi - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Narin Güran'ın ismini çocuk kütüphanesine veya kreşe vermek için önerge verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Narin Güran\'ın ismini çocuk kütüphanesine veya kreşe vermek için önerge verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Eylül Ayı Dönem Toplantısı'nda Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi için önerge verdi. Ayrıca toplantıda İslahiye'deki depremzede çiftçilere destek olunması ve yeşil hidrojenli araçların kullanımı konuları da görüşüldü.

09.09.2024 18:10  Güncelleme: 18:11
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Eylül Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi'nde Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi için önerge verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Eylül Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi Başkan Vekili Halil Uğur'un başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda İslahiye'deki depremzede çiftçilerden biber alımı ve Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi hakkında önerge verildi.

İslahiye'deki çiftçilerden kırmızı biber alımı için çalışma başlatılacak

AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Hamzaoğlu, depremden etkilenen İslahiye ilçesinde çiftçilere destek olunması için Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiden kırmızı biber almasına dair meclise sözlü önerge verdi. Önergenin meclis üyeleri tarafından gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi, önerge ilgili komisyonda görüşülecek.

Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesine ve kreşe verilmesi hakkında önerge verildi

MHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cuma Kaymakçı ise mecliste söz alarak Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin bir çocuk kütüphanesine veya kreşe verilmesi için grubu adına önerge verdi. Önergenin gündeme alınarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Yeşil hidrojenli araçların kullanımında akademik çalışmalardan faydalanmak için iş birliği protokolü imzalanacak

Birleşimde şehrin hava kalitesini arttırmak amacıyla kamu taşımacılığında yeşil hidrojenli araçların kullanımı için gerekli ekosistemin oluşturulması ve faaliyete geçirilmesi amacıyla akademik çalışmalardan faydalanmak için Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Yeşil Hidrojen Üreticiler Derneği(H2DER) arasında imzalanması planlanan madde hakkında üyelere bilgi verildi.

" Türkiye'nin en uzun süreli enerji alımı kaynaklarına sahip bir bölgedeyiz"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de kamuda hidrojen enerjisiyle çalışma yaptığını ve bu konuda çok ileride olduğunu belirterek, "Yakıtların tüm dünyada sıkıntı yaşadığı bir sürece girdiğimizden yeni enerji arayışlarından dolayı ortaya çıkan bir süreç. Yeşil hidrojen enerjisi şu anda, yıllık ortalaması bin 900 saat ile Türkiye'nin en uzun süreli enerji alımı kaynaklarına sahip bir bölgedeyiz. Bu bölgede hidrojen enerjisi üretilirken en fazla enerjiye ihtiyaç var. Enerjide bu bölgede zaten sahip olduğumuz için herhangi bir dışa bağımlı olmadan kömür kaynağına, doğalgaz kaynağına bağlı olmaksızın kendi güneşimizden enerjimizi üretip, ürettiğimiz enerji ile su içerisindeki hidrojen ve oksijenle ayrıştırıp buradan elde edeceğimiz oksijenle önce otobüslerde daha sonra ihtiyaç olan her alanda çalışmada bulunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Narin Güran'ın ismini çocuk kütüphanesine veya kreşe vermek için önerge verdi - Son Dakika

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