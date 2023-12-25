 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep Dernekleri Federasyonu, Gaziantep'in 102. Kurtuluş Yıldönümünde Anlamlı Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep Dernekleri Federasyonu, Gaziantep'in 102. Kurtuluş Yıldönümünde Anlamlı Ziyaret Gerçekleştirdi

Gaziantep Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hasan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk bıraktı. Başkan Demir, Gaziantep'in tarihine ve mücadelesine vurgu yaparak, derneklerin bir araya gelerek ulusal etkinliklere katıldığını belirtti.

Gaziantep Dernekleri Federasyonu, Gaziantep\'in 102. Kurtuluş Yıldönümünde Anlamlı Ziyaret Gerçekleştirdi
25.12.2023 - 19:52,
Abone Ol

- Gaziantep'in 102. Kurtuluş Yıldönümünde Gaziantep Dernekleri Federasyonu'ndan anlamlı ziyaret

GAZİANTEP - Gaziantep Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hasan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk bıraktı.

Gaziantep Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hasan Demir, Antep Savunmasında şehit düşenleri minnetle andıklarını belirterek, "Federasyonumuza bağlı dernek başkanlarımızdan oluşan yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bugün Gaziantep'imizin 102. kuruluş yıldönümünde Gaziantep'te olmaya karar verdik. Gaziantep dışında yaşayan Gazianteplilerin aynası olarak temsilciler olarak buradayız. Şehrimizde bu havayı teneffüs etmek, buradaki gelişmelerde üyelerimize bildirmek maksadıyla buradayız. 102 yıl önce amansız bir şekilde çok orantısız bir şekilde işgal edilen bir memleketin çocuğu çocuklar olarak bununla gurur duyuyoruz. Allah o günleri yaşatmasın, bir daha hiçbir şekilde. Bugün benzeri durumu Gazze'de görüyoruz. Bugün şehitler abidesini ziyaret ettik. Dualarımızı okuduk. Rahmet okuduk o dönemde ele geçirilen Fransız şarapnel parçalarının yerini 10 metre altından çıkarıldığını duyduk. Yeni yeni elde edilen keşifler o günün şartlarında çok ağır top mermileriyle çok ağır şartlarda bir baskı uygulayan savaş bile diyemeyeceğimiz bir işgalden söz ediyoruz. Onunla mücadeleden yoklukla, kıtlıkla, açlıkla sefaletle baş başa kalmış bir halkın kazanımı. Bunun sonucu olarak da bu şehir gazi unvanını almıştır. Yüce meclisimiz bir Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanını vermiştir. Bir de Gaziantep'e vermiştir. Biz de bu şehrin evlatlar olarak haklı olarak gurur duymaktayız. Bundan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yine o günün şartlarında söylemiş olduğu, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinde nasıl öpmem ki? Onlar yalnızca Antep'e değil tüm Türkiye'yi kurtardılar' Hür ve demokratik ortamda Cumhuriyet ortamında yaşamamıza neden olan o günkü dedelerimizin atalarımızı yapmış olduğu mücadeledir. Bunun farkındayız. Bunun yeni nesillere aktarılması çok doğru olduğu kanaatindeyiz. Burada da gerek Gaziantep valiliğimizin gerek büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar da takdire şayan bir şekilde müzelerimizi gezdik. Dışarıdaki Gazianteplerinde gençlerin çocuklarını mutlaka buraya davet ederek buraları gezmelerini buralarla ilgili bilgi sahibi olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü geçmişimiz bizim geleceğimizi daha iyi hale getirmek için mutlaka ışık tutacaktır. Ben Gaziantep savunmasında ve bugünkü demokratik Cumhuriyet ortamında yaşamamızı sağlayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize, yakınlarına uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Gaziantep Dernekleri Federasyonu hakkında da bilgi veren Başkan Demir, "Gaziantep Dernekleri Federasyonu 2005 yılında İstanbul merkezde olarak kurulmuştur. 7 tane derneğimiz istanbul'dadır. Toplam Anadolu'ya yayılan Türkiye genelinde yalan 38 tane derneğimiz vardır. Çanakkale, Van, Denizli, Aydın, Adana, Antalya'da derneklerimiz mevcuttur. Bursa'da bu derneklerin başkanlarından kurulu olan bir federasyon yapımız var. Üst çatı kuruluştur. Bulundukları yörede hemşeriler buluşmalar yapmaktadırlar. Derneğimiz burslar sağlamaktırlar. Dar günlerinde hemşerilerinin yanında olmaktadırlar. Federasyonda derneklerimizi bir araya getirerek bu tür biraz daha ulusal etkinlikler içerisinde yer almaktayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Dernekleri Federasyonu, Gaziantep'in 102. Kurtuluş Yıldönümünde Anlamlı Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika


21:17
Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51
ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi

Son Dakika
21:17 Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerin son durumu
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:51 ABD'de baş ağrısıyla hastaneye giden kadın uyuduğuna bin pişman oldu! Son 30 yılını hatırlamıyor
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 21:40:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Dernekleri Federasyonu, Gaziantep'in 102. Kurtuluş Yıldönümünde Anlamlı Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement