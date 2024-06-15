Gaziantep'teki mezarlıklar ve şehitliklerde Arefe yoğunluğu - Son Dakika
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Yerel

Gaziantep'teki mezarlıklar ve şehitliklerde Arefe yoğunluğu

İslam aleminin yarın idrak edeceği Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'teki mezarlıklar ve şehitliklerde Arefe günü yoğunluğu yaşandı.

15.06.2024 14:55
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İslam aleminin yarın idrak edeceği Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'teki mezarlıklar ve şehitliklerde Arefe günü yoğunluğu yaşandı. Şehit yakınları ve vatandaşlar, yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlıklara akın ederken yaşanan araç ve yaya yoğunluğu dikkat çekti.

İslam aleminin yarın idrak edeceği Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'teki mezarlıklarda Arefe günü yoğunluğu yaşandı. Şehit yakınları şehitlikte, vatandaşlar ise hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarında yoğunluk oluşturdu. Yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı Gaziantep Asri Mezarlığa sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek bol bol Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı vatandaşlar da yakınlarına ait mezarların çevresinde temizlik yapıp, mezarları suladıktan sonra yanlarında getirdikleri şekerleri çocuklara dağıttı.

"Her bayram olduğu gibi buruk geçiyor"

Arefe Günü şehit oğlu Mehmet Can Kaya'nın mezarına geldiğini söyleyen Uğur Kaya, "Her bayram olduğu gibi buruk geçiyor. Yavrularımızın yanına geliyoruz. Her zaman buradayız. Çocuğumuz bayrak için, vatan için kendisini feda etti. İnanınki bizim için bayram kalmadı. Şuan karma karışık duygular içerisindeyim. Vatan sağ olsun demekten başka hiç bir şey yok" dedi.

"Böyle bir günde eşi-dostu ziyaret etmek gerek"

Çok eski bir dostunun mezarını ziyaret eden Reşat Yılmaz isimli vatandaş ise, "Kurban Bayramı öncesinde arkadaşımızın mezarına da denk geldim. Böyle bir günde eşi dostu ziyaret etmek kadar güzel bir şey yok. Allah herkese bu günleri nasip eylesin. Arkadaşımdı ve mahallede aynı yerde otururduk" ifadelerini kullandı.

"Bugün ailelerimizi unutursak yarın çocuklarımız da bizi unutur"

Annesinin mezarını ziyaret eden Duran Altuntaş da, "Her sene, her bayramda onları ziyaret ederiz. Diğer yandan şehitliğimize gidip ziyaret ederek şehitlerimiz için dualar okuruz. Burada vefat eden ailelerimizin bayramını kutlamalıyız ki evlerimizde diğer bayramları gönül rahatlığıyla yapalım. Önce geçmişini ziyaret edeceksin sonra geleceğini. Geçmişini unutan geleceğini bulamaz. İnsanlarımız duyarlı olsun, buraları unutmayalım. Çünkü bugün biz varız yarın yokuz. Biz bugün ailelerimizi unutursak yarın çocuklarımız da bizi unutur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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