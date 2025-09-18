Gaziantep, Teknofest 2025'te 19 Takım ile Finale Yükseldi - Son Dakika
Yerel

Gaziantep, Teknofest 2025'te 19 Takım ile Finale Yükseldi

Gaziantep, Teknofest 2025'te 19 Takım ile Finale Yükseldi
18.09.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle TEKNOFEST 2025'e katılan 57 takımdan 19'u Kıbrıs ve İstanbul'da finale yükselerek şehirlerini gururla temsil etti. Gençler, roket, insansız hava araçları, yapay zeka ve daha birçok alanda projeler geliştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle TEKNOFEST 2025'e katılan 57 takımdan 19'u Kıbrıs'ta, 38'i İstanbul'da yarıştı. İstanbul'da 14, Kıbrıs'ta 5 takım finale yükselerek şehri gururla temsil etti.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'in 2025 İstanbul ayağı büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yarışmaya katılan 38 takım, farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti. Roket, insansız hava araçları, elektrikli araçlar, yapay zeka, su altı teknolojileri ve eğitim çözümlerine kadar geniş bir yelpazede proje geliştiren gençler, 14 takımla final aşamasına çıkmayı başardı.

İstanbul finallerinde öne çıkan takımlar arasında, Tarımda Akıllı Bir Çözüm ve NovaTech tarım teknolojilerinde, Menü H2O eğitim teknolojilerinde; Ares, Astra, Çağdaş Astra ve Çelebi roket projelerinde yarıştı.

İnsansız hava araçları kategorisinde Skytürk-1, Skytürk-2, Ünitas, Rigel, Elektrik İHA, Teknogaraj Drone, Isengard Drone, Veni Vidi Vehbi'25, Selçuklu Kartalları, Airtech, Göktürkler ve Savaşan İHA Teknogaraj Siha takımları boy gösterdi.

Su altı teknolojilerinde Teknogaraj ROV, Teknogaraj AUV ve Meftun-u Roket yer aldı. Elektrikli araç kategorisinde Mennan Performance, Aykar, Şahinbey Bilsem Ş.A.R.T ve Şahinbey Bilsem Gökbörü dikkat çekerken; insansız kara araçlarında İKA Elektrik, İKA ve Teknogaraj İKA projeleri yer aldı.

Ayrıca Rota, Elektrik HSS ve Zümrüdüanka HSS hava savunma sistemlerinde, Teknogaraj AI sağlıkta yapay zekada, Elektrik İDA insansız deniz aracında, Elektrik Ar-Ge Model Uydu ve Elektrik Ar-Ge Model Uydu 2 model uydu kategorilerinde, Teknogaraj Lise ve Teknogaraj Ortaokul eğitim seviyesinde, Wetech ise sanayide dijital teknolojiler alanında yarıştı.

Finale kalan 14 takım arasında Viento, sabit kanat İHA ile birincilik ödülünü alırken TUSAŞ özel ödülünün de sahibi oldu. Ş.A.R.T ekibi elektrikli araç yarışmasında lise kategorisinde Türkiye birinciliği ve yerlilik ödülünü kazandı. Çağdaş Astra Roket zorlu görevde örnek takım ödülünü alırken, Elektrik Ar-Ge Model Uydu ekibi Ticosat kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. Selçuklu Kartalları lise İHA yarışmasında dördüncü, Meftun-u Roket su altı roket yarışmasında yedinci oldu.

Veni Vidi Vehbi'25 lise İHA döner kanat yarışmasında onunculuğa, Gökbörü lise elektrikli araç yarışmasında 12'inci sıraya, Teknogaraj Hku AUV su altı sistemlerinde 12'inci sıraya ulaştı. Diğer finalistlerden Wetech lise sanayi dijital teknolojiler yarışmasını alanda tamamladı. Bazı takımlar ise sıralamaya giremedi ancak şehri başarıyla temsil etti.

İstanbul'daki başarıların yanı sıra, 1-4 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs'ta düzenlenen Teknofest'te de Gaziantep'ten 19 takım yarışmalara katıldı. Robolig, Sosyal İnovasyon ve Turizm Teknolojileri kategorilerinde yarışan ekipler arasında Nexora Robolig, RBOT, NBot, XBOT, Borealis, YBOT, Yerli Bir Araç ve Robot Arı öne çıktı.

Sosyal inovasyonda, Sürücülerde Varis Problemi, Acil Işık Sistemi, Koruyucu Sensör, Elektronik Kitaplık Uygulaması, Mısır Pipeti ve Şalt Sahası İş Güvenliği Simülasyonu projeleri yarıştı. Turizm teknolojilerinde ise Şehir Günlükleri, Çocukluğumuzdan Çocuklara, Kıbrıs Kültür ve Turizm Rota Asistan, GuideConnect ve Simülasyon ile Eğitsel Tarih projeleri yer aldı. Bu takımlardan 5'i finale kalarak şehri temsil etme başarısı gösterdi.

Gaziantep, Teknofest 2025 boyunca hem İstanbul hem de Kıbrıs'ta gösterdiği performansla dikkat çekti. Toplam 57 takımla yarışmalara katılan şehir, 19 finalist çıkararak Türkiye'nin teknoloji alanındaki genç yeteneklerinin öne çıkmasında başrol oynadı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yapay Zeka, Teknofest, gaziantep, Teknoloji, İstanbul, Kıbrıs, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep, Teknofest 2025'te 19 Takım ile Finale Yükseldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep, Teknofest 2025'te 19 Takım ile Finale Yükseldi - Son Dakika
