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Gazzeli, Türkiye'ye gelen kafilede mutluluktan secdeye kapandı - Son Dakika
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Gazzeli, Türkiye'ye gelen kafilede mutluluktan secdeye kapandı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından gerçekleştirilen 6. tahliyeyle Türkiye'ye gelen kafile içerisinde yer alan bir Gazzeli, mutluluktan secdeye kapandı. Mili Savunma Bakanlığına ait uçak, Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi ve ambulanslar hastaları tedavi edilecekleri hastanelere götürmek üzere uçak içerisindeki hastaları teslim almaya başladı.

Gazzeli, Türkiye\'ye gelen kafilede mutluluktan secdeye kapandı
18.12.2023 - 17:37,  Güncelleme: 17:37
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Türkiye'ye getirilen Gazzeli sevinçten secdeye kapandı

ANKARA - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılan ardından gerçekleştirilen 6. Tahliyeyle birlikte Türkiye'ye gelen kafile içerisinde yer alan bir Gazzeli, mutluluktan secdeye kapandı.

Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen 6. tahliye sürecinde 75 hasta ve yaralı ile 74 refakatçiyi taşıyan Mili Savunma Bakanlığına ait A400M tipi uçak, Etimesgut Askeri Havalimanına indi. Etimesgut Askeri Havalimanı'nda hazır bekletilen ambulanslar ise uçak içerisindeki hasta ve yaralıları tedavi edilecekleri hastanelere götürmek üzere uçak içerisindeki hastaları teslim almaya başladı. O sırada uçaktan inen Gazzeliler ambulanslara bindirilirken, bir Gazzeli mutluluktan secdeye kapandı.

Kaynak: İHA
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Türkiye, İsrail, Mısır, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

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