Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları Bursa\'da

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Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu'nun ev sahipliği yaptığı "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" toplantısının konuğu Sage Diniz Genel Müdürü İpek Yalçın oldu.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu, "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" toplantılarına devam ediyor. İlki Manisa'da, ikincisi Denizli'de, üçüncüsü İzmir'de gerçekleştirilen toplantıların dördüncüsü, Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde BTSO Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon'da düzenlendi.

Toplantının konuğu, Sage Diniz Otomotiv Genel Müdürü İpek Yalçın oldu. Yalçın, "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" programında TSKF Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Koordinatörü Dilek Cesur'un moderatörlüğünde, katılımcılarla iş dünyasında kadının yeri ve önemi ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Katılımcıları bir araya getiren programın açılış konuşmalarını TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Sabriye Şen, Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur yaptı.

"Kadınların iş gücüne katılımı küresel ekonomiyi güçlendiriyor"

Toplantının ev sahibi olan TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Sabriye Şen, kadınların iş gücüne eşit katılımı sağlandığında küresel ekonomiye 28 trilyon dolarlık bir katkı sağlanabileceğini belirtti. Türkiye genelinde kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 34 civarında olduğunu, Bursa'da ise bu oranın yüzde 37 olduğunu söyleyen Şen, "Bu oranları artırmak ve kadın girişimcilere daha fazla fırsat sunmak adına yürüttüğümüz 'Sanayide Kadın Eli' projesiyle kadınların sanayi sektöründe daha fazla yer almasını teşvik ederken, 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle kadın girişimcilere dijital alanda eğitimler sunuyoruz. Ayrıca genç nesillere girişimcilik kültürünü aşılamak amacıyla üniversitelerle ve belediyelerle iş birliklerini artırıyoruz" dedi. Şen, "Kadın varsa, yarın var" diyerek, kadınların iş hayatındaki yerinin daha da güçlenmesini hedeflediklerini belirtti.

"Kadın liderlerle dönüşüm buluşmaları farkındalık oluşturuyor"

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu ise etkinliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" etkinlikleriyle Türkiye'nin farklı illerinde iş dünyasını bir araya getirerek kadınların yönetim kurullarında ve üst düzeyde yer alması ile ilgili bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca kadın ve kız çocuklarının toplumda güçlenmesi için Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu olarak çalışma alanlarımızı ve projelerimizi anlatma fırsatı bulduğumuz bu toplantılarda iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Küresel bir gönüllü hareket olarak kadınların ve genç kızların hayatlarını geliştirmek için koordineli çalışan Uluslararası Soroptimist Federasyonu'nun parçası olan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, 2024 yılında birçok projeyi hayata geçirdi. Öne çıkan projelerimiz arasında 'Siber Şiddet', 'Toplumun Yeşil Liderleri - Kadın Muhtarlarla Çevre Farkındalığı', 'Soroptimist Anaokulu', 'TSKF Gençlik Kampı ve Liderlik Akademisi' ve 'Su ile Aydınlanan Yarınlar' gibi projeler kadınların toplumdaki yerini güçlendiriyor."

"Türkiye'nin geleceğini kadınların ekonomiye katkısı belirleyecek"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da Türkiye'nin gelecekte söz sahibi ülkelerden biri olma hedefine ulaşabilmesinin yolunun kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinden geçtiğini belirterek, "Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınları yok sayan bir anlayış potansiyelimizin ve gücümüzün yarısından vazgeçmek anlamına gelmektedir. Türkiye olarak bizim böyle bir lüksümüz olamaz. Bizim kadın erkek tüm bireylerin enerjisine, üretkenliğine, katkısına ve deneyimine ihtiyacımız var. 85 milyon nüfuslu ülkemizde 20 milyondan fazla kadınımızı evde oturtarak bir başarı hikayesi yazamayız. Refah seviyemizi yükseltmek ve güçlü bir geleceğe ulaşmak istiyorsak girişimci ruhu yüksek ve cesur kadınlarımızın ekonomiye katkısını arttırmak zorundayız" diye konuştu.

"Kadın girişimciliği ekonomik kalkınmanın ve toplumsal gelişimin anahtarıdır"

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesinin ekonomik kalkınma ve toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kadınların iş dünyasındaki varlığının sadece şirketlerin büyümesine değil, sosyal ve kültürel dönüşüme de katkı sağladığını belirten Onur, "Kadınlar, çalışkanlıkları, yenilikçilikleri ve liderlik özellikleriyle her alanda fark oluşturmak devam etmektedir. Bu yıl, Bursa Ticaret Borsası olarak 100. yılımızı gururla kutluyoruz. Bir asırdır tarım ve ticaretin gelişimi için attığımız adımları, kadın girişimciliğini destekleyen çalışmalarımızla taçlandırmak bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Bu köklü mirasın ışığında, kadınların iş dünyasındaki gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadın istihdamının önündeki en büyük engel"

Sage Diniz Otomotiv Genel Müdürü İpek Yalçın, iş dünyasında kadın istihdamının önündeki en büyük engellerden birinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğuna dikkat çekti. Kadınlara atanan geleneksel rollerin, onların iş gücüne katılımını sınırladığını belirten Yalçın, "Kadınlar olarak eş, anne veya bakıcı rollerine sıkıştırılmadan, kendi potansiyelimizi özgürce ortaya koyabilmeliyiz. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak ve kadınların iş dünyasında hak ettikleri yerleri almalarını sağlamak için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Kadınların iş dünyasında yer alması aynı zamanda ekonomik başarıyı artıran bir faktördür. Kadınlar, sadece sayısal bir çeşitlilik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda organizasyonlarda empati, iş birliği, çoklu görev yapabilme gibi özellikleriyle fark oluşturur. Bu da iş yerlerinin daha insana odaklı ve verimli olmasına katkı sağlar" dedi.

"Liderliğin ve emeğin cinsiyeti olmaz"

Avrupa'da da benzer sorunların yaşandığını dile getiren Yalçın, kadın girişimciliğinin yalnızca teşvik edilmesinin yeterli olmadığını, sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu noktada mentörlük programlarının, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör iş birliklerinin önemine dikkat çeken Yalçın, "Kadın işi, erkek işi gibi ayrımları artık bir kenara bırakmalıyız. Liderliğin cinsiyeti olmaz, emeğin de cinsiyeti olmaz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların iş dünyasındaki temsili de bu doğrultuda eşit olmalıdır" şeklinde konuştu. - BURSA