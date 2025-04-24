Genç yetenekleri geleceğe taşıyacak olan KUDAKAF'25 başlıyor - Son Dakika
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Genç yetenekleri geleceğe taşıyacak olan KUDAKAF'25 başlıyor

Genç yetenekleri geleceğe taşıyacak olan KUDAKAF\'25 başlıyor

Ülkemizin en büyük kariyer fuarları arasında yer alan ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25), gençlerin kariyer yolculuklarında önemli bir kırılma noktası olmaya hazırlanıyor.

24.04.2025 17:07
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Ülkemizin en büyük kariyer fuarları arasında yer alan ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF'25), gençlerin kariyer yolculuklarında önemli bir kırılma noktası olmaya hazırlanıyor.

25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleşecek olan etkinlik, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla öğrencileri aynı platformda bir araya getirerek istihdam olanaklarını genç yeteneklerle buluşturmayı hedefliyor.

620 bini aşkın öğrencisi ve 1 milyonu aşkın mezun gücüyle Türkiye'nin yükselen genç potansiyelini temsil eden Atatürk Üniversitesi öncülüğünde düzenlenecek KUDAKAF'25, ülkemizin en büyük kariyer fuarlarından biri olarak öne çıkıyor. Fuarda, öğrenciler ve mezunlar; insan kaynakları temsilcileriyle birebir görüşmeler yapma, staj ve iş başvurularında bulunma, atölye çalışmalarına katılma ve kariyer danışmanlığı hizmetlerinden faydalanma imkanı bulacak.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Geleceğimizi Bilimin Rehberliğinde Şekillendiriyoruz"

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, KUDAKAF'ın sadece bir fuar olmanın ötesinde; geleceğin iş dünyasını şekillendiren bir vizyonun ürünü olduğunu belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: "Bilimin rehberliğinde şekillendirdiğimiz gelecek vizyonumuzu öğrencilerimizle ve paydaşlarımızla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. KUDAKAF'25, yalnızca iş ve staj imkanı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda gençlerimizin mesleki gelişimini hızlandırarak iş dünyasına daha donanımlı bireyler kazandırıyor. Ev sahibi üniversite olarak; Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bayburt, Bingöl, Erzincan Binali Yıldırım, Erzurum Teknik ve Kafkas Üniversiteleriyle oluşturduğumuz güçlü iş birliği, bu organizasyonu daha da anlamlı kılıyor. Ayrıca, 2025 yılında 'Turizm Başkenti' ilan edilen Erzurum'un tarihi ve kültürel mirası da bu etkinliğe ayrı bir değer katıyor."

KUDAKAF'25, yalnızca öğrenciler için değil; istihdam sağlayıcı kurum ve kuruluşlar açısından da nitelikli insan kaynağına ulaşmak adına büyük fırsatlar sunuyor. Katılımcı kurumlar, gençlerin dinamizmini ve yenilikçi bakış açısını keşfetme imkanı bulurken; öğrenciler ise teorik bilgilerini pratikle birleştirme ve kariyerlerini yönlendirme konusunda önemli adımlar atma şansı elde ediyor.

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde gerçekleşecek olan KUDAKAF'25, bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda yalnızca Erzurum'a değil, tüm Doğu Anadolu Bölgesine katkı sunacak stratejik bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Genç yetenekleri geleceğe taşıyacak olan KUDAKAF'25 başlıyor - Son Dakika

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