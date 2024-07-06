Germencik Belediye Başkanı Linda Pekşen'i Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Germencik Belediye Başkanı Linda Pekşen'i Ağırladı

Germencik Belediye Başkanı Linda Pekşen\'i Ağırladı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, SMA TİP2 hastası Linda Pekşen'i ziyaret etti ve destek çağrısında bulundu.

06.07.2024 21:12  Güncelleme: 21:23
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci SMA TİP2 hastası Linda Pekşen'i ağırladı. Şu an 11 kilo olan ve 13 kiloyu aşmaması gereken Linda için her geçen anın kıymetli olduğunu vurgulayan Linda'nın ailesi Başkan Zencirci'den destek istedi.

Anne ve babasıyla Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret eden 2 yaşındaki minik Linda neşesi ve heyecanıyla belediyeye renk katarken, Linda'nın ailesinin destek çağrısına kayıtsız kalmayan Zencirci de elinden gelen desteği vereceklerini ifade ederek minik Linda'nın hayata tutunması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Ayrıca makam odasının girişine ve belediyenin danışma bankosuna bağış kutusu koyduran Başkan Zencirci SMS veya banka havalesi dışında yardım etmek isteyen hayırseverlerin ve ziyarete gelen vatandaşların bu kutulara yardımlarını yapabileceklerini ifade etti.

SMA'lı Linda bebeğin ilk bağışını Başkan Zencirci'yi ziyaret eden Tekin Mahalle Muhtarı Hüsniye Adıgüzel yaptı. Bir an önce sağlığına kavuşması için iyi dileklerini ileten Adıgüzel herkesi kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Valilik izniyle başlattıkları bağış kampanyasında 85 günü kalan minik Linda'nın bağış toplanma seviyesi yüzde 29'a ulaşmış durumda ve tedavisi için 1 milyon 822 bin ABD doları değerindeki 'Zolgensma' isimli ilacın temin edilmesi gerekiyor.

SMA'lı Linda'ya destek çağrısı yapan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Bugün çok güzel bir ziyaretçim var. Adı Linda. SMA hastası. Onun bu mücadelesinde bizler de elimizden gelenin fazlasını yapmalı her anın kıymetli olduğu bir süreç geçiren minik yavrumuza destek olmalıyız. Minik yavrumuz için her saniye önemli sadece Germencik Aydın değil tüm ülke olarak el ele verip minik yavrumuza destek olmalıyız. Germencik Belediyesi olarak makam katımızda ve belediyemizin girişinde bağış kutusu bırakarak desteklerinizi bekliyoruz. Gelen giden her misafirimizin, her vatandaşımızın az çok demeden desteği önemli" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediye Başkanı Linda Pekşen'i Ağırladı - Son Dakika

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