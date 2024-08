Giresun'da çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti

Yerel

Giresun'un Çamoluk ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamoluk ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Gölpark mevkiinde Mehmet Turhan ile V.S. arasında çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga esnasında V.S., Mehmet Turhan'ı bıçakla yaraladı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Turhan'ı Çamoluk Devlet Hastanesine kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. V.S. ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN