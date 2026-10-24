Göktaş bakım kuruluşlarında denetim istedi, ziyaretlerin yüzde 69,94'ü tamamlandı - Son Dakika
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Göktaş bakım kuruluşlarında denetim istedi, ziyaretlerin yüzde 69,94'ü tamamlandı

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Göktaş bakım kuruluşlarında denetim istedi, ziyaretlerin yüzde 69,94\'ü tamamlandı
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Bakan Göktaş, Ankara'da 81 il müdürüyle yaptığı toplantıda çocuk, yaşlı ve engelli bakım kuruluşlarının habersiz denetlenmesini istedi. Nisandan itibaren 81 ilde yürütülen yüksek riskli hane ziyaretlerinin yüzde 69,94'ünün tamamlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, il müdürlerinden çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenen kuruluşların büyük bir hassasiyetle takip edilmesini ve titizlikle denetlenmesini istedi.

Bakan Göktaş, Ankara'da Bakanlığın 81 il müdürüyle yıllık değerlendirme toplantısında bir araya gelerek yürütülen çalışmaları ve yeni dönemin önceliklerini değerlendirdi.

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nı Bakanlığın tüm hizmet alanlarını ortak bir gelecek perspektifinde buluşturan stratejik bir süreç olarak gördüklerini belirten Göktaş, il müdürlerinden bu doğrultuda yerel öncelikleri belirlemelerini, aileyi güçlendiren, gençleri destekleyen ve kuşaklar arası dayanışmayı artıran çalışmalara öncülük etmelerini istedi.

Yüksek riskli hanelere yönelik ziyaretler tamamlanacak

Bakanlık olarak sosyal riskleri ortaya çıkmadan öngören, erken müdahaleyi esas alan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Göktaş, "Bu kapsamda, nisandan itibaren 81 ilde, kadına yönelik şiddet ve çocukların suça sürüklenmesi sosyal risk haritalarındaki yüksek riskli haneleri ziyaret ediyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde hane ziyaretlerinin yüzde 69,94'ünü tamamladık" açıklamasında bulundu.

Hane ziyaretlerinden elde edilen verilerin uygun hizmet ve desteklere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, Aile Rehberi ve Çocuklar Güvende sistemleri üzerinden ihtiyaçların takip edilmesini ve kurumlar arası yönlendirmelerin sonuçlarının izlenmesini istedi.

Yönlendirmelerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin ailelerin yaşamına etkisinin takip edilmesi gerektiğini belirten Göktaş, yüksek riskli hanelerin üç ay sonra yeniden ziyaret edilmesinin önemine dikkati çekti.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesini vurgulayan Göktaş, sahada karşılaşılan sorunların valilik koordinasyonunda çözülmesini, çözülemeyen konuların ise Bakanlığa gecikmeden iletilmesi gerektiğini ifade etti.

Meslek elemanlarının görevlendirmelerinin adil ve hizmetin gereklerine uygun yapılması gerektiğini belirten Göktaş, düzenlemelerin sosyal hizmet merkezlerinin yanı sıra çocuk evleri ve diğer kuruluşlarda görev yapan ilgili personeli de kapsamasını istedi.

"En küçük bir ihmali dahi gözden kaçırmamanızı bekliyorum"

İl müdürlerinden sahada aktif, vatandaşla doğrudan temas kuran ve ulaşılabilir yöneticiler olmalarını isteyen Göktaş, bakım kuruluşlarının denetiminde özel hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"İnsanların derdine kulak vermeyi, meseleleri yerinde görmeyi ve çözüm için sorumluluk almayı her zaman ön planda tutmalısınız. Hizmet kalitesinden ödün vermeyen, denetimi sürekli kılan bir anlayışla hareket etmelisiniz. Özellikle çocukların, yaşlıların ve engellilerin bakımını üstlenen kuruluşlarımızı büyük bir hassasiyetle takip etmelisiniz. Bu kuruluşlar, bizlere emanet edilen insanların yaşadığı yerlerdir. Emanete gösterilen özen, bir devletin vicdanının aynasıdır. En küçük bir ihmali dahi gözden kaçırmamanızı bekliyorum. Bir kuruluşa gittiğinizde mutfağa girin, buzdolabını açın. Bodruma inin, kilere bakın, depoyu görün. Bir çocuğun yatağına, bir yaşlımızın odasına kendi evinize bakar gibi bakın. Onlarla oturun, sohbet edin; ne yediklerini, nasıl uyuduklarını, kendilerini nasıl hissettiklerini onların ağzından dinleyin. Gerçek denetim, gösterilene değil, görülmesi gerekene bakmaktır. Buna gerçekten dikkat edelim, habersiz denetimleri sıklaştırın."

Vatandaşların talepleri takip edilecek

Çocukların güvenliğine yönelik çalışmalara da değinen Göktaş, Çocuklar Güvende uygulamasının il milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içinde okullarda tanıtılması gerektiğini kaydeden Göktaş, çocuk hakları komitelerinin de sürece dahil edilmesinin önemini anlattı.

Vatandaşların taleplerinin sonuçlandırılmasının ve sahadaki sorunların zamanında bildirilmesinin önemine dikkati çeken Göktaş, acil durumların Bakanlığa vakit kaybetmeden iletilmesini istedi. Göktaş, "İlk bilgi sizlerden gelsin. Sosyal medyadan değil, doğrudan sizlerden öğrenelim. Bir sorunun zamanında bildirilmesi, çözümün de zamanında başlamasını sağlar" dedi.

"İyilik Var" çalışmaları yaygınlaştırılacak

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "İyilik Var" çalışmasının ilk ayında 20 bin kişinin gönüllü faaliyetlere katıldığını, 81 ilde bin 88 iyilik alanı oluşturulduğunu bildiren Göktaş, çalışmaların daha geniş kesimlere ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

Üniversitelerin, gençlerin, esnafın ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlere dahil edilmesi gerektiğini belirten Göktaş, gönüllülük alanlarının çeşitlendirilmesi ve yerel işbirliklerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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