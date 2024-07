Görme Engelli Hamile Kadın Rögara Düştü, Eşi Yaralandı

Yerel

(SAMSUN) - Samsun'da görme engelli Gülderen Durna Dalgıç, kapağı açık bırakılan rögara düştü. 8 aylık hamile olan Dalgıç'a yardım etmek isteyen görme engelli eşi ise alnından yaralandı. Çift, kapağı açık bırakan firmadan şikayetçi olduklarını söyledi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi'nin görme engelli üyesi Gülderen Durna Dalgıç, çalışma yapmak için kapağı açık bırakılan rögara düştü. 8 aylık hamile olan Dalgıç'ın rögara düşmesinin ardından kendisine yardım etmek isteyen görme engelli eşi Emrah Dalgıç'ta alnından yaralandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde kontrol altında tutulan görme engelli hamile Gülderen Dalgıç'ın eşi Emrah Dalgıç, olayla ilgili olarak şunları söyledi:

"10 yıl önce geçirdiğim bir trafik kazası sonucu görme yetimi kaybettim. Tamamen görme engelliyim. Olay anı evimizden çıktık. Evden çıkıp hemen sola doğru dönüp tramvaya doğru gidiyorduk. Kimlik kartını çıkaracaktık, eşimle birlikteydik. Eşimin de elinde bastonu, benim de elinde baston vardı. Biraz ileri gittik, bizim evimizden çok kısa 50 metre 70 metre gibi bir mesafede. Bastonu sağ tarafa atıp, sola doğru ayağını atınca eşim birden rögarın içine düşüyordu, ben de o anda tuttum eşimi, yani kolundaydım zaten ben de bırakmadım. O direkt açık olan rögar kapağının içine düştü. Ben de yüzüstü rögar kapağına kafamı vurdum. Orada firmanın çalışan elemanları dubaların olduğunu söyledi. Yanımıza geldi, 'siz niye buradan geçtiniz' dedi. Siz görmüyor musunuz? Biz geliyoruz buradan, görme engelliyiz dedik. Eşim 8 aylık hamile, çok büyük bir güçlük içinde eşimi çıkarttık oradan. Ben bayağı bir kan içindeydim, ambulansın gelmesini bekledik. Ambulans gelince ben şikayetçi olduğumu ve polis gelmeden hiçbir şekilde ambulansla da bir yere gitmeyeceğimi belirttim. Bu tür olaylar sık sık yaşanıyor ülkemizde.

Yani bunları gidermek için illa birinin canının mı gitmesi lazım? ya benim çocuğum orada olsaydı, çocuğum gitseydi. ya da yürüyen bir yaşlı bir insan olsaydı?"

Dalgıç, firmadan şikayetçi olduklarını belirterek "Bu davanın hiçbir şekilde peşini bırakmayacağım. Herhangi birinin canına bir şey olmaması adına bu davanın peşini hiçbir şekilde sonu ne olursa olsun bırakmayacağım. Eşim şu an yatıyor doğumhanede, müşahede altında. Korku içindeyiz, bir an önce eşimin ve çocuğumun sağlığına kavuşmasını istiyoruz" dedi.

"Artık yeter diyoruz"

Yaralanan çifte destek olmak için hastaneye gelen Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Ufuk Gürbüz, şöyle dedi:

"Bugün gerçekten çok üzüntünün ötesinde artık yeter noktasına geldiğimiz bir günü yaşıyoruz. Gerek Emrah Dalgıç gerekse Gülderen Dalgıç'a bugün düştüğü durum ne ilk neredeyse son olmayacak noktasında bir durumdayız. Biz görme engelliler özgür yaşayamayacak mıyız? Bu kenti yönetenler hiç mi bizim özgürce, kaliteli, konforlu ve standart içerisinde yaşamamız için bir şey yapmayacaklar? Biz bir insan olarak vergimizi ödüyoruz her türlü sosyal hayatın içerisinde. Bakın artık yeter diyoruz. Gerek Türkiye Körler Federasyonu'na bağlı devletler, gerekse 6. Körler Derneği Genel Merkez ve Şubelerimiz; Samsun Şubesi olarak, az önce Emrah Dalgıç, arkadaşımızın söylediği gibi hukuki yolda ne gerekiyorsa biz onların yanındayız. Gerek sosyal gerekse hukuken her türlü mücadelemiz ne gerekirse bütün birikimlerimizde. Artık yeter, sonuçta biz de bir insan olarak yaşamak istiyoruz. Bu kadar aptalca şekilde o kapak açılıp iki görmeyen arkadaşımızın can güvenliği bu kadar riske atılır mı?"