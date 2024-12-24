GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den 25 Aralık mesajı - Son Dakika
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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den 25 Aralık mesajı

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi\'den 25 Aralık mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "103 yıl önce Antep Savunması'yla tarih yazan şanlı ecdadımızın yolunda yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

24.12.2024 10:42
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, "103 yıl önce Antep Savunması'yla tarih yazan şanlı ecdadımızın yolunda yürümeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, "Gazi şehrin evlatları her durumda tarih yazmaya devam ediyor" diyen Ünverdi, "Antep'i Gaziantep yapan vatanına olan bağlılığı, cesareti, mücadelesi ve kararlığı olmuştur. Özgürlüğünden asla taviz vermeyen aziz atalarımız Antep Savunması'nda gösterdikleri kahramanlıklarıyla dünyaya örnek teşkil etmiştir. 6 bin 317 şehidimiz, binlerce gazimizin armağanı olan İstiklal Madalyamızı onurla taşıyor, emanetlerine sahip çıkıyoruz. Gaziantep'i her durumda güçlü kılan bu ruh ve ülkesine olan inancıdır. Gaziantep şehit olur, gazi olur ama asla teslim olmaz. Her zorluğu aşmak ve öncü olmak Gaziantep için tarihi bir misyon haline gelmiştir. Bundandır ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler' sözleri ile Gazianteplileri onore etmiştir. Gazi şehrimiz bugün de küresel sorunlar, geçen yıl yaşadığımız deprem felaketi ve türlü zorluklara rağmen ülkemizin en fazla ihtiyaç duyduğu ekonomi başta olmak üzere her alanda kalkınmaya en büyük katkıyı veren illerin başında gelmektedir. Gaziantep Sanayi Odası olarak bizler de şehrimiz ve dolayısıyla ülkemizin daha güzel yarılara kavuşması için projelerimizle yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda nasıl ki Kurtuluş Savaşında topyekun bir mücadele vermişsek, gençlerimize ve kadınlarımıza daha fazla fırsat vermeli, ekonominin en büyük güç olduğu günümüz dünyasında eğitim, donanım sahibi insanımızla ülkemizi daha da güçlü hale getirmeliyiz. Savaş ve gerilimlerin arttığı bir konjonktürde Mehmetçiğimiz vatanı korumak için nasıl ki canı pahasına mücadele veriyorsa bizler de her alanda daha çok çalışmalı, en iyisini yapmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, cennet vatanımızı bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, destansı mücadelesiyle dünyaya örnek olan Antep Savunması kahramanlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 103'üncü yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den 25 Aralık mesajı - Son Dakika

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