Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi Sonuçlandı - Son Dakika
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Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi Sonuçlandı

Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi Sonuçlandı

Kastamonu'da özel birey ailelerine afet tahliye eğitimi verildi, babaların katılımı önemsendi.

06.10.2024 13:21
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Kastamonu Valiliği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından yürütülen "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projesi sone erdi. Proje çerçevesinde aileler, aldıkları eğitimlerde afet durumunda özel birey çocuklarını nasıl tahliye edeceklerini öğrendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Kastamonu Valiliği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından yürütülen "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projesi sona erdi. Merkez Spor Salonunda projenin kapanış toplantısı gerçekleştirilirken, projede yer alan aileler ile özel bireylerin aldıkları eğitimlerin sonuçları da paylaşıldı.

Buna göre, proje kapsamında özel birey ailelere aldıkları eğitim sayesinde afet durumlarında çocuklarını nasıl tahliye edeceklerini öğrenirken, ayrıca önümüzdeki süreçte hazırlanacak olan farklı projelerde özel birey annelerine yardımcı ve destek olmak için babalarında katılımlarının sağlanması planlanıyor.

"Babaların da özel bireylerin eğitiminde ve gelişiminde daha çok rol almaları gerekiyor"

Proje yürütücüsü Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, "Ailede iş yükünün büyük kısmı maalesef anneler çekiyor. Bizler de bu projeye annelerimizle yola çıktık. Bundan sonraki çalışmalara babaları da dahil etmemiz gerekiyor. Kurumlar arası iş birliğinde Aile Sosyal ve Politikalar olur, Gençlik ve Spor olur ya da Milli Eğitim olur. Babaların da özel bireylerin eğitiminde ve gelişiminde daha çok rol almaları gerekiyor. Proje sonunda ortaya bu sonuç çıktı. Bu projeyi tasarlarken hem annelere dokunacağız, annelere yönelik eğitimlerimiz olacak. Daha görünür kılınması gerekiyor. Sosyal aktiviteleri bu işin içerisine katmamız gerekiyor. Gelir programlarıyla bu aktiviteleri gerçekleştirmeye çalıştık. Aynı zamanda özel bireye de dokunalım, onlara öncelik olan çalışmalar yürütelim istedik" dedi.

"Özel bireyler ile ailelerine yönelik çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili eğitimlerimiz oldu"

Özellikle üzerinde durmaları gereken konulardan bir tanesinin afetler olduğunu söyleyen Şirin, "Doğal afetlerde hem özel bireyimiz olsun hem yaşlılarımız olsun tahliye edemeyeceğimiz evimizde birileri olabilir, afetlerde bizler bunları nasıl tahliye edeceğiz. Bu anlamda da bir farkındalık oluşturulması gerekiyor. Bununla ilgili de eğitimleri bundan sonraki programlarımıza almış olduk. Proje kapsamında çocuklarımıza yönelik pasta yapımından, çorba yapımına kadar bir dizi eğitimler yaptırdık. Yine terapi konusunda bahsedilmişti. Daday Kaymakamlığına ait Atlı Terapi Merkezinde özel bireylerimiz, aileleriyle birlikte gittiler. Özel bireyler atlı terapide konusunun uzmanlarıyla çalışma imkanı bulurken aileler ise kafeterya ya da diğer alanlarda hem vakit geçirdiler hem de aileler birbirleriyle kaynaşarak sosyalleştiler. Yine piknikte özel bireyler ile ailelerini bir araya getirelim istedik. Pınarbaşı'nda Horma Kanyonu'nu gezdik. Özel bireylerimiz de bu geziye katıldılar. Projemizde hem sosyal tarafından olalım hem bilimsel tarafında olalım istedik. Farkındalık eğitimleriyle bu çalışmaları gerçekleştirdik. Bu noktada çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili eğitimimiz oldu, kültürel farkındalık ile ilgili eğitimimiz oldu, aynı zamanda deprem ile ilgili eğitimlerimiz oldu, yangın ile mücadele konusunda eğitimlerimiz oldu. Bunların daha kapsamlı şekilde yürütülmesi gerektiği verilen eğitimler sonucunda ortaya çıktı. Çünkü biz, ailenin bir tarafına dokunabildik daha diğer tarafı duruyor. Bundan sonraki projelerde babalara da ağırlık vermek gerekiyor. Bu sayede annelerin iş yükünü azaltmak, annelerin tükenmişlik duygusunu azaltabilmek için babaların inisiyatif alması lazım, bizlerin de hazırladıkları bu projelerde işin içine babaları daha çok katlamamız gerekiyor. Projemizden çıkan sonuçlar bunlardır" diye konuştu.

"Projemiz 9 ay boyunca sürdü"

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise, "Aile güçlendiği zaman özel bireylerimizde güçlü, toplumumuzda güçlü. Toplumda farkındalık oluşturma noktasında özel bireylerimizin ve ailelerinin güçlü olması çok kıymetli. Bu proje sayesinde gördük ki ailelerimiz birlik ve beraberlik içerisinde daha çözüm odaklı, özel bireylerimize farkındalık açısından daha kıymetli, bu yüzden bu tür projeler bizler için kıymetli oluyor. Bu noktada Güçlü Aile Güçlü Özel Birey projemize Ocak ayında başladık. Projemiz 9 ay boyunca sürdü. Projelerimizde genelde özel bireye odaklı çalışıyorduk fakat bu projede ailelerimizin de yüreklerine dokunduk. Birlik ve beraberlik sağladık. Bu bizim için çok kıymetliydi. Özellikle Daday Kaymakamlığı Atlı Terapi Merkezine her Çarşamba günü özel birey ve aileler olarak 60 kişilik ekiple gittik. Bu da bizim için çok kıymetliydi. Biz bu yola otizmli çocuklarımıza atlı terapinin farkındalığı oluşsun diye başladık ama akabinde özel bireylerimize özellikle Ankara'da tedavi gören otizmli ve serebral palsili bireylerin tedavilerinde çok güzel dönüşler aldık. Özel bireylerin atın üzerindeki kabiliyeti bütün noktalara sinyal verdiği için özel bireylerimizin duruşları dahi değişti. Bu bizim için çok kıymetliydi. Horma Kanyonu'na gezi düzenledik. Bu kanyonu özel bireylerimiz, aileleriyle birlikte hiçbir sıkıntı yaşamadan yürüdüler. Bizim için çok güzel deneyim oldu" şeklinde konuştu.

"Yatağa bağlı hastamız ya da özel bireyimiz var ise aldığımız eğitimlerle bunlara nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik"

Proje kapsamında farkındalık eğitimlerinin de olduğunu anlatan Boyraz, "Seminerlerimiz oldu. En kıymetlisi de afet durumunda bizler neler yapacağımızı çok yanlış biliyormuşuz. Hele yatağa bağlı bir hastamız ya da özel bireyimiz var ise aldığımız eğitimlerle bunlara nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Afet durumunda kaçmamız ve kendimiz ile çocuğumuza ya da yatalak hastamıza nasıl müdahale edeceğimizi öğrendik. Bu bizim için çok kıymetli oldu. Kendimiz hareket edip kaçabiliyoruz ama yatağa bağlı birisini ya da özel bireyimizi nasıl koruyacağımızı bu eğitimlerle öğrendik. Bunlara nasıl önlemler alacağımızı öğrendik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, proje boyunca özel bireyler ile ailelerine yönelik "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi", "İlk Yardı", "Bireysel Gelişim Kültürel Farkındalık", "Çevre ve İklim Değişikliği", "Trafik Öğreniyorum", "Afet Bilinci Eğitimi", "Depreme Hazırlık ve Deprem Anında Yapılması Gerekenler", "Hafif Düzeyde Otizmi Olan Bireylerin Çorba Yapımı", "Hafif Düzeyde Otizmi Olan Bireylere Kahvaltı Yapımı" ve "Hafif Düzeyde Otizmi Olan Bireyler Tatlı Yapımı" konularında eğitimler verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güçlü Aile Güçlü Özel Birey Projesi Sonuçlandı - Son Dakika

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