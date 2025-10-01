Güllü'nün Ölümü: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı - Son Dakika
Güllü'nün Ölümü: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Güllü'nün Ölümü: Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
01.10.2025 15:56
Güllü’nün düşme anı ile ilgili komşuların iddiaları ve güvenlik görüntüleri sorguları artırdı.

Sevilen sanatçı Güllü'nün yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, "Neler Oluyor Hayatta" programında yeni detaylar ortaya çıktı.

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Güllü'nün Yalova'da, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında yeni detaylar ortaya çıktı. Program yetkilisi, sanatçının hayatını kaybettiği Yalova Çınarcık'taki evdeydi. Olay yerinde çok sayıda görgü tanığı ve komşuyla konuşan program yetkilisi, kamuoyunu sarsacak nitelikte yeni bilgilere ulaştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ SIR PERDESİNİ ARALIYOR MU?

Güllü'nün düşme anına dair güvenlik kamerası görüntüleri, ölümünün sıradan bir kaza ya da intihar olup olmadığını daha da tartışmalı hale getirdi. Görüntülerdeki detaylar ve aile bireylerinin ifadeleri, "Güllü düştü mü, itildi mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

KOMŞUDAN DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMA

Olayın ardından ilk kez konuşan apartman sakinleri, program ekibine çok çarpıcı tanıklıklar aktardı. Komşu Reyhan Hanım, intihar iddiasına sert tepki gösterdi, "Asla intihar edecek biri değildi. Benim evimin tam önünde düştü. Oğlu ve kızıyla yaşıyordu, hatta torununu büyütüyorlardı. Ailelerinde hiçbir huzursuzluk yoktu. Hala inanamıyorum."

Güllü'nün ölümünde şok iddia: O gece eve iki erkek girdi

Komşu Reyhan Hanım'ın en dikkat çekici iddiası ise olay gecesi iki erkek figürünün eve girip çıkması üzerineydi. Reyhan Hanım, "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, 'O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı' dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

Güllü'nün ölümünde şok iddia: O gece eve iki erkek girdi

Bu tanıklıklar, sanatçının ölümüyle ilgili soruşturmayı daha çarpıcı bir boyuta taşıdı.

Kaynak: İHA

