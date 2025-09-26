Kadere bak! Güllü 2 gün önce bakın hangi planları yapmış - Son Dakika
Kadere bak! Güllü 2 gün önce bakın hangi planları yapmış
26.09.2025 13:05  Güncelleme: 13:20
Yapımcı Şahin Özer, "Neler Oluyor Hayatta" programında canlı yayına bağlanarak, ünlü şarkıcı Güllü için, "O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı. İki gün önce telefonla konuştuk, yeni albüm planları yaptık. Bu ölüm kesinlikte intihar değil, bir kaza" dedi.

Türkiye, güne milyonları üzen bir haberle başladı. Arabesk müziğinin sevilen sesi Güllü, hayatını kaybetti. Oğlu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düştüğü öğrenilen ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Güllü ile olay gününden iki gün önce görüşen yapımcısı Şahin Özer, Kanal D'de yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında canlı yayına bağlanarak çok önemli açıklamalar yaptı.

"GÜLLÜ İNTİHAR ETMEZ, DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ"

Ünlü şarkıcı Güllü için "O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı" diyen ünlü yapımcı Şahin Özer, iki gün önce telefonla konuştuklarını ve yeni albüm planları yaptıklarını, bu ölümün kesinlikte intihar değil, bir kaza olduğunu söyledi.

ŞARKI DİNLEYİP EĞLENİRKEN BALKONDAN DÜŞTÜ

O telefon konuşmasında ünlü şarkıcının neşesinin gayet yerinde olduğunu, en kısa zamanda buluşmak üzere vedalaştıklarını aktaran Özer, Güllü'nün dün gece çıkaracakları albüm için seçtikleri şarkıları kızlarıyla beraber dinleyip eğlenirken balkondan düştüğünü anlattı.

"DÜNYA DÖNDÜKÇE GÜLLÜ YAŞAYACAK"

6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü için "Hayat doluydu, yeniden birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıydı, mutluluktan ağladı. Herkesten rica ediyorum, bu kazayı başka yerlere çekmeyin. Bu kadar neşeli ve hayat dolu olan bir kadının, çocuklarına çok düşkün olan bir annenin intihar etmesi mümkün değil" diyen Şahin Özer acısını paylaştığı sözlerini şöyle tamamladı:

"O çok kıymetli bir sanatçı, milyonların sevdiği bir şarkıcıydı. Çok üzgünüm. Güllü, dünya döndükçe şarkılarıyla yaşamaya devam edecek."

Kaynak: İHA

